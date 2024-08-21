Kara Yollarında Yavaş Gidilmesi ve Trafik İşaretlerine Uyulması Gerekiyor - Son Dakika
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Kara Yollarında Yavaş Gidilmesi ve Trafik İşaretlerine Uyulması Gerekiyor

Kara yollarında yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerde yavaş gidilmesi ve trafik işaretlerine uyulması gerektiği bildirildi. Birçok yolun kontrollü olarak kullanıldığı belirtilirken, sürücülerin dikkatli olmaları istendi.

21.08.2024 10:52
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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Beyşehir- Isparta yolunun 25-44. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Anadolu Otoyolu'nun Abant-Kaynaşlı kavşakları (Bolu Dağı Geçişi) İstanbul istikametinde tünel portal yapısını uzatma ve viyadüklerde genleşme derzi yenileme çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu sebeple sürücüler Abant Kavşağı'ndan D-100 devlet yoluna yönlendirilerek, Kaynaşlı Kavşağı'ndan tekrar otoyola giriş yapabiliyor.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ndeki kedi yolu söküm çalışmaları dolayısıyla 22.00-06.00 saatlerinde Ankara istikametinde sağdan iki şerit trafiğe kapatılacak.

İzmir- Aydın Otoyolu'nun 1-3. kilometrelerinde Belevi viyadüğündeki genleşme derzlerinin bakım, onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım Aydın-İzmir istikametinden iki yönlü sürdürülüyor.

Ankara- Kırıkkale yolunun 25-27. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım her iki istikamette belirlenen şeritlerden kontrollü sağlanıyor.

Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Bahçe- Nurdağı kavşakları 5-6. kilometrelerinde deprem hasarlarının onarım çalışmaları dolayısıyla Gaziantep istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım Adana istikametinden iki yönlü ve kontrollü gerçekleştiriliyor.

Seydikemer- Söğüt yolunun 4-59. kilometrelerinde sathi kaplama, Emirdağ-Bolvadin- Çay yolunun 20-26. ve 48-53. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Tatvan-Ahlat yolunun 35-36. kilometrelerinde köprülü kavşak yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden kontrollü devam ediyor.

Bursa-İnegöl-Bozüyük yolunun 34-39. kilometrelerinde asfalt yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşım İnegöl-Bursa istikametinden iki yönlü sürdürülüyor.

Korkuteli-Elmalı yolunun 28. kilometresinde patlatmalı kazı çalışması nedeniyle 10.00-17.00 saatlerinde yol aralıklarla trafiğe kapatılacak.

Kırıkkale- Kırşehir yolunun 24-31. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışması sebebiyle Kırıkkale-Kırşehir istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten gidiş-geliş şeklinde sağlanıyor.

Erzurum- Tekman yolunun 41-42. kilometrelerindeki heyelan önleme çalışmaları dolayısıyla ulaşım servis yolundan gerçekleştiriliyor.

Erdemli-Güzeloluk yolunun 19-25. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Kaynak: AA

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