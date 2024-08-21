Kara Yollarında Yavaş Gidilmesi ve Trafik İşaretlerine Uyulması Gerekiyor

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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Beyşehir- Isparta yolunun 25-44. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Anadolu Otoyolu'nun Abant-Kaynaşlı kavşakları (Bolu Dağı Geçişi) İstanbul istikametinde tünel portal yapısını uzatma ve viyadüklerde genleşme derzi yenileme çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu sebeple sürücüler Abant Kavşağı'ndan D-100 devlet yoluna yönlendirilerek, Kaynaşlı Kavşağı'ndan tekrar otoyola giriş yapabiliyor.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ndeki kedi yolu söküm çalışmaları dolayısıyla 22.00-06.00 saatlerinde Ankara istikametinde sağdan iki şerit trafiğe kapatılacak.

İzmir- Aydın Otoyolu'nun 1-3. kilometrelerinde Belevi viyadüğündeki genleşme derzlerinin bakım, onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım Aydın-İzmir istikametinden iki yönlü sürdürülüyor.

Ankara- Kırıkkale yolunun 25-27. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım her iki istikamette belirlenen şeritlerden kontrollü sağlanıyor.

Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Bahçe- Nurdağı kavşakları 5-6. kilometrelerinde deprem hasarlarının onarım çalışmaları dolayısıyla Gaziantep istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım Adana istikametinden iki yönlü ve kontrollü gerçekleştiriliyor.

Seydikemer- Söğüt yolunun 4-59. kilometrelerinde sathi kaplama, Emirdağ-Bolvadin- Çay yolunun 20-26. ve 48-53. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Tatvan-Ahlat yolunun 35-36. kilometrelerinde köprülü kavşak yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden kontrollü devam ediyor.

Bursa-İnegöl-Bozüyük yolunun 34-39. kilometrelerinde asfalt yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşım İnegöl-Bursa istikametinden iki yönlü sürdürülüyor.

Korkuteli-Elmalı yolunun 28. kilometresinde patlatmalı kazı çalışması nedeniyle 10.00-17.00 saatlerinde yol aralıklarla trafiğe kapatılacak.

Kırıkkale- Kırşehir yolunun 24-31. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışması sebebiyle Kırıkkale-Kırşehir istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten gidiş-geliş şeklinde sağlanıyor.

Erzurum- Tekman yolunun 41-42. kilometrelerindeki heyelan önleme çalışmaları dolayısıyla ulaşım servis yolundan gerçekleştiriliyor.

Erdemli-Güzeloluk yolunun 19-25. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.