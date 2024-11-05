Karabağ Zaferi'nin 4. Yılı Erzurum'da Kutlandı - Son Dakika
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Karabağ Zaferi'nin 4. Yılı Erzurum'da Kutlandı

Karabağ Zaferi\'nin 4. Yılı Erzurum\'da Kutlandı

Erzurum'da, 2. Karabağ Savaşı zaferinin 4. yılına özel bir etkinlik düzenlendi.

05.11.2024 17:18
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Erzurum'da, 2. Karabağ Savaşı'nda elde edilen zaferin 4'üncü yılı dolayısıyla program düzenlendi.

Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi Çok Amaçlı Salonu'nda düzenlenen programda, İstiklal Marşı ve Azerbaycan Milli Marşı okundu.

Rektör Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, programa katılan Azerbaycan Kars Başkonsolosu Nuri Guliyev'e plaket verdi.

Hacımüftüoğlu, etkinlikte, Azerbaycan ordusunun 8 Kasım 2020'de Karabağ'ın sembol şehri Şuşa'yı kurtarmasıyla bu tarihin sadece Azerbaycan için değil, Türkiye için de çok önemli olduğunu söyledi.

Erzurum ile Azerbaycan'ın çok yakın ilişkisi olduğunu belirten Hacımüftüoğlu, "Bu yakınlığı da biz Atatürk Üniversitesi olarak sürdürmek istiyoruz. Azerbaycan ile ilk etapta belki Açık Öğretim Fakültesi, sonrasında da daha ileri bazı çalışmaları birlikte geliştireceğiz. Azerbaycan ile olan ilişkileri en üst düzeye çıkarmak istiyoruz. Buradaki sayısal öğrenci sayısı şu an yüzlerle ifade ediliyor ama bunu binlere belki on binlere çıkarma düşüncemiz var, gerek açık öğretim gerekse örgün eğitimde." diye konuştu.

"Biz onları gönderirken ikramlarda bulunduk"

Azerbaycan Kars Başkonsolosu Guliyev de Azerbaycan'ın kuruluş sürecinden bugüne kadar yaşananları anlattı.

Azerbaycan ordusunun, yaklaşık 30 yıl Ermenistan'ın işgali altında bulunan Karabağ ve çevresindeki illeri kurtarmasının ardından, bölgedeki sivillerin tahliyesinde çok hassas davrandığını vurgulayan Guliyev, şunları kaydetti:

"Ermeniler bizi işgal döneminde bölgeden çıkartırken ölüme, yoksulluğa ve zulme mazur bıraktılar. Biz onları gönderirken ikramlarda bulunduk. Çünkü biz farklı bir ırkız. Biz daha insancıl bir ırkız. Onlardan farkımız bu. Bir kişinin dahi burnu bile kanamadan ülkemizi terk etmek zorunda kaldılar. Bu durumu Birleşmiş Milletler Teşkilatı da tescillemiş oldu. Şu an topraklarımızın tamamı işgalden kurtarıldı. Azerbaycan'ın bir parçası olan Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ni birleştiren 43 kilometrelik Zengezur Koridoru'nun açılmasını bekliyoruz. Bu tamamlanınca, Türkiye'ye açılan yeni bir kapı olacaktır. Bu da hem Azerbaycan'a hem de Türkiye'ye ekonomik, askeri ve siyasi olarak güçlenmesine neden olacaktır."

Erzurum Azerbaycan Öğrenci Birliği Başkanı Faig İsayev ise 2. Karabağ Savaşı'nda 44 gün içinde topraklarını kurtaran Azerbaycan ordusunun halkın yıllar süren vatan hasretine son verdiğini anlattı.

Konuşmaların ardından katılımcılar, Karabağ Zaferi belgeselini izledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Karabağ Zaferi'nin 4. Yılı Erzurum'da Kutlandı - Son Dakika

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