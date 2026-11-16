Karabat, 2021\'de şehir hastanelerine ödenen 160,7 milyarı yapım bütçesinin üstünde buldu

Haber: Berfin BAYIR

(TBMM) - YENİ Parti İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, şehir hastaneleri için şirketlere yapılan ödemelere dikkati çekerek, "18 hastanenin kirası ve hizmet bedeli, Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü'nün bütün ülkede hastane yapmak için ayırdığı paradan daha fazla" dedi. DEM Parti Antalya Milletvekili Saruhan Oluç, Sağlık Bakanlığı bütçesinin genel bütçe içindeki payının yüzde 7,8'den yüzde 7,2'ye gerilediğini belirtirken, Yeni Yol Grubu Adana Milletvekili Sadullah Kısacık ise hekim ve hemşire sayısının yetersizliğine karşın kişi başına yıllık hekim müracaatının 13,2 olduğunu söyledi.

AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplanan TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Sağlık Bakanlığı ile bağlı kuruluşlarının 2027 yılı bütçesi, 2025 yılı kesin hesabı ve Sayıştay raporlarının görüşmeleri sürüyor. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun sunumunun ardından gruplar adına milletvekilleri söz aldı.

YENİ Parti İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, şehir hastanelerinin kamu-özel işbirliği modeliyle işletilmesi kapsamında şirketlere yapılan ödemeleri eleştirdi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun sağlık sistemine ilişkin açıklamalarına değinen Karabat, "1500'ü aşkın hastanemiz ve 1,5 milyonluk sağlık ordumuzla bugün sağlıkta dünyanın en üst ligindeyiz' dediniz. Ben bugün o ligin vitrini değil, hastane kapısındaki kuyruklardan bahsetmek istiyorum. Elbette hastane kapısındaki kuyruklardan bahsederken bütçenin iki şeyi gösterdiğini görüyorum. Birincisi, şirketlerin parası gerçekten garanti ama vatandaş sırada bekliyor" dedi.

KARABAT: ŞEHİR HASTANELERİNİN KİRA VE HİZMET BEDELİ, HASTANE YAPIMINA AYRILAN BÜTÇEYİ AŞTI

Şehir hastanelerinin vatandaşların sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırdığı yönündeki açıklamaları eleştiren Karabat, kamu-özel işbirliği modeliyle yaptırılarak devlete kiralanan 18 şehir hastanesi bulunduğunu belirtti. Karabat, bu hastaneler için şirketlere yapılan ödemelere ilişkin şu bilgileri verdi:

"2021'de bu hastaneler için şirketlere 160,7 milyar ödediniz. Bunun 82,3 milyarı kullanım bedeli, 78,4'ü ise temizlik, yemek, bakım gibi hizmetlerin bedeli. 2029'da bu ödemenin 211 milyar olmasını bekliyoruz. Yani üç yılda 560 milyarlık bir ödemeden bahsediyoruz. Bunu bakanlığınızın Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü'nün bütçesiyle kıyaslarsak hastane yapımına ayırdığı para 129,3 milyar lira. Yani 18 hastanenin kirası ve hizmet bedeli, bu genel müdürlüğün bütün ülkede hastane yapmak için ayırdığı paradan daha fazla."

Şirketlere yapılan ödemelerin düzenli biçimde gerçekleştirildiğini, buna karşılık bakanlığın yatırım harcamalarının aynı düzeyde ilerlemediğini savunan Karabat, "Bu yılın ilk altı ayında bu ödemelerin yüzde 51,5'i yapıldı. Yarısından fazlası ödendi. Aynı dönemde bakanlığın yatırım harcamaları ise sadece yüzde 39'da kaldı" diye konuştu.

Sayıştay raporlarına da dikkati çeken Karabat, 17 şehir hastanesinde hastanelerin tamamlanmasının üzerinden iki yıl geçmesine rağmen hesapların kapatılmadığını, 18 hastanenin tamamında şirketlerin arsalar resmen teslim edilmeden inşaata başladığını ileri sürdü. Karabat, Başakşehir dahil dört hastanede pazar testi yapılmadığını belirterek "Şirkete ödenen hizmet bedelinin piyasa fiyatlarıyla karşılaştırılması eksik kalmış. Yani devlet temizlikten yemeğe kadar her hizmette piyasada kaça mal olduğuna bakmadan para öder pozisyona gelmiş" dedi.

İstanbul Milletvekili olduğunu belirterek Başakşehir'deki hastaneye ulaşım sorununu da gündeme getiren Karabat, Bahçeşehir ile Başakşehir arasındaki ulaşımın 40-50 dakikayı bulduğunu söyledi. Bahçeşehir'de yalnızca bir semt polikliniği bulunduğunu ifade eden Karabat, "Oysa burada devlet hastanesine ait bir yer de var. Burada bir ihtiyaç olarak duruyor, yurttaşlar bize Bahçeşehir'le iletiyor. Bunu tekrardan bakanlığınızın takdirine sunmak isterim" diye konuştu.

OLUÇ: SAĞLIK BAKANLIĞI BÜTÇESİNDE REEL ARTIŞ YOK

DEM Parti Antalya Milletvekili Saruhan Oluç, Sağlık Bakanlığı bütçesinin genel bütçe içerisindeki payının yetersiz olduğunu savundu. Sağlığın önemli bir kamusal hizmet olduğunu belirten Oluç, 2027 yılı bütçesinde yaklaşık 27 trilyon liralık genel bütçeden Sağlık Bakanlığı'na yaklaşık 2 trilyon lira ayrıldığını söyledi.

2026 yılıyla karşılaştırıldığında Sağlık Bakanlığı bütçesindeki artışın yüzde 44 civarında olduğunu belirten Oluç, bu artışın reel bir artış anlamına gelmediğini ifade etti. Oluç, şöyle konuştu:

"Sağlık Bakanlığının bütçesinin 2026'dan 2027'ye geçerken reel bir artışla hizmet artırımına da yol açtığını iddia edemeyiz. Tam tersine, 2026'da bütçe içindeki payı yüzde 7,8 iken yüzde 7,2'ye gerilemiş vaziyette Sağlık Bakanlığı bütçesi. Bu gerçekçi bir şey değil toplum açısından baktığımızda. Bunu eleştiriyoruz ve daha fazla bir bütçe ayrılması gerektiğini söylüyoruz."

Sağlık Bakanlığı bütçesinin koruyucu ve tedavi edici sağlık programları arasındaki dağılımına da değinen Oluç, bütçenin yaklaşık yüzde 30'unun koruyucu, yüzde 70'inin ise tedavi edici sağlık programlarına ayrıldığını kaydetti.

Kişi başına düşen harcamaların yaklaşık 21 bin lira olduğunu, bunun dolar karşılığının 430-440 dolar civarında bulunduğunu belirten Oluç, bu tutarın OECD ve Avrupa Birliği ülkeleriyle karşılaştırıldığında düşük kaldığını söyledi.

Oluç, sağlık harcamalarının gayrisafi yurt içi hasılaya oranının OECD ülkelerinde yüzde 9,3 bandında, Türkiye'de ise yüzde 5 civarında olduğunu belirterek, "Neredeyse yarı yarıya böyle bir durumla karşı karşıyayız. Dolayısıyla bu açıdan da baktığımızda Sağlık Bakanlığına ayrılan bütçenin son derece düşük olduğunu doğrusu düşünüyoruz" dedi.

Tedavi edici sağlık programı bütçesinin harcama kalemlerine de dikkati çeken Oluç, çalışan giderlerinin yaklaşık yüzde 65, prim giderlerinin yüzde 8, şehir hastanelerinden hizmet alımı ve kira bedellerinin ise yüzde 11 civarında olduğunu söyledi. Oluç, "Toplamı bu üç kalem zaten yüzde 85'i oluyor neredeyse tedavi edici sağlık programlarının. Dolayısıyla bu açıdan da baktığımızda bir yetersizlik söz konusu" ifadelerini kullandı.

KISACIK: DÜNYANIN EN AZ HEKİMİYLE EN YOĞUN BAŞVURU YÜKÜ KARŞILANMAYA ÇALIŞILIYOR

Yeni Yol Grubu Adana Milletvekili Sadullah Kısacık da Sağlık Bakanlığı bütçesinin genel bütçe içerisindeki payının yüzde 7,79'dan yüzde 7,21'e gerilediğini belirtti. Türkiye'nin ekonomik büyüklüğüne oranla sağlığa en az kaynak ayıran ülkeler arasında bulunduğunu savunan Kısacık, sağlık harcamalarının gayrisafi yurt içi hasıla içindeki payının Türkiye'de yüzde 4,9, OECD ülkelerinde ise yüzde 9,2 olduğunu söyledi.

Kısacık, hekim ve hemşire sayısının düşük olmasına karşın kişi başına yıllık hekim müracaatının 13,2 olduğunu belirterek, "Uluslararası karşılaştırmalarda en yüksek düzeyler arasında. Başka bir ifadeyle, dünyanın en az hekimiyle dünyanın en yoğun başvuru yükü karşılanmaya çalışılıyor. Bu önemli bir parametre, sağlığın yükünü gösteren önemli bir parametre" dedi.

Sağlık sisteminin hekimlerin üzerindeki yükü azaltacak şekilde düzenlenmesi gerektiğini ifade eden Kısacık, aile hekimlerinin günlük hasta sayısının 70-75'e ulaştığını, vekalet durumunda bu sayının 140-150'ye kadar çıktığını söyledi.

Kısacık, "Sistemin eksikliği yine sistem tarafından değil, hekimin sırtındaki yükle kapatılıyor. Sonuç; tükenmişlik, şiddet, mesleğin kritik branşlarından uzaklaşması ve nitelikli hekimlerin maalesef yurt dışına yönelmesi. Aynı zamanda 8 bin 637 uzmanlık kontenjanının 1.012'si de boş kalıyor bu çerçevede" diye konuştu.

Sağlık sistemindeki sorunların vatandaşlara da yansıdığını belirten Kısacık, randevu ve ameliyat süreçlerinde yaşanan sorunlara dikkati çekerek şöyle konuştu:

"Vatandaş randevu bulamamakta, bulduğunda ameliyat günü alamamakta, ameliyat kararı çıktığında yatak beklemektedir. Özellikle ben bunu çok merak ediyorum. Gerçekten de baktığınız zaman şu anda sağlık hizmetlerinin kalitesinde eski Türkiye'ye geri döndük. Bunu da merak ediyorum: Niye döndük? Yani bir şey niye geriye gider?"

DURMAZ: VATANDAŞIN İHTİYACI KAĞIT ÜZERİNDEKİ KADRO DEĞİL MUAYENE OLACAĞI ZAMAN KARŞILAŞTIĞI HEKİMDİR

CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, Türkiye'de nüfusun hızla yaşlandığını ve bakanlığın önlem alması gerektiğini dile getirerek "Sağlık hizmetinde vatandaşın cebinden çıkan para artıyor. Tokat'ta uzman hekim eksikliği, il dışına hasta nakli sorunlarımız var. Hafta üç kez diyalize giren bir vatandaşın şehir şehir dolaşması sosyal devlet anlayışına yakışmıyor. Nefroloji uzmanlarına ihtiyaç var. Vatandaşın ihtiyacı kağıt üzerindeki kadro değil muayene olacağı zaman karşılaştığı hekimdir. Sağlık çalışanlarının da özlük hakları iyileştirilmelidir. SGK kapsamı dışında kalan hizmetler vatandaşın sağlığını zorluyor" dedi.