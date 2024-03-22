Karabük Üniversitesi'nde yabancı öğrenci krizi mi yaşanıyor? Vahim iddialar art arda geldi - Son Dakika
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Karabük Üniversitesi'nde yabancı öğrenci krizi mi yaşanıyor? Vahim iddialar art arda geldi

Karabük Üniversitesi\'nde yabancı öğrenci krizi mi yaşanıyor? Vahim iddialar art arda geldi

Karabük Üniversitesi'nde yabancı öğrenci sayısındaki artış gündem yarattı. İnşaat mühendisliği bölümünde bir sınıfa ait olduğu öne sürülen listede, 50 kişiden 48'i yabancı uyruklu. Üniversitede yaşanan ilişkiler sonrası Türk öğrencilerden bazılarının HPV ve HİV şüphesi taşıdığı da vahim iddialar arasında... Öte yandan; eski Rektör Refik Polat'ın 2022'deki bir röportajda, "5 bin Afrikalı öğrencimiz var. Karabük'ü Afrika'ya, Afrika'yı da Karabük'e taşıyacaklar. Bunu göreceğiz" dediği ortaya çıktı.

22.03.2024 10:14  Güncelleme: 10:20
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Karabük Üniversitesi'nde yabancı öğrenci krizi yaşandığına ilişkin iddialar ortaya atıldı. Yabancı öğrenci sayılarındaki artışla gündeme gelen üniversitenin inşaat mühendisliği bölümüyle ilgili olarak paylaşılan veriler endişe verici boyutta.

SINIFTAKİ 50 KİŞİDEN 48'İ YABANCI UYRUKLU

Karabük Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünde bir sınıfa ait olduğu öne sürülen yoklama listesinde, 50 kişiden 48'inin yabancı uyruklu olduğu görülüyor. Gazeteci Gamze Dağ tarafından servis edilen sınıf listesindeki öğrencilerin çoğunun Afrika kökenli olduğu dikkatlerden kaçmazken, iddialar bununla da sınırlı kalmadı.

Karabük Üniversitesi'nde yabancı öğrenci krizi mi yaşanıyor? Vahim iddialar art arda geldi

İTİRAF SAYFASINDA VAHİM İDDİALAR

Üniversitenin itiraf sayfasında yer alan paylaşımlarda, Türk erkek ve kız öğrencilerin Afrika kökenli öğrencilerle yaşadıkları ilişkiler sonrası HPV ve HİV şüphesiyle hastaneye gittiği öne sürüldü. Vahim iddialar kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

Karabük Üniversitesi'nde yabancı öğrenci krizi mi yaşanıyor? Vahim iddialar art arda geldi

"ÇAD'IN EN İYİ ÖĞRENCİLERİNİ ALMAYA ÇABALIYORUZ"

Hastalık iddiası kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, üniversitedeki Afrikalı öğrenci sayısındaki fazlalık akıllara eski Karabük Üniversitesi Rektörü Refik Polat'ın 2022 yılında verdiği bir röportajı getirdi. O yıl üniversitede 1300'den fazla Çadlı öğrenci olduğunu aktaran Polat şu ifadeleri kullanmıştı; "4 senedir Çad'ın en iyi 1000 öğrencisi arasından öğrenci almaya çabalıyoruz. Senegal'in en iyi 8 lisesinin müdürleriyle toplantı yaptık. Bakış açınızı 80 milyonun ötesine, 8 milyara taşımazsanız bunu başaramazsınız. Biz 8 milyara bakıyoruz. Dünya üniversitesi olma yolunda çok hızlı adımlarla ilerliyoruz. Uluslararası 12 bin öğrencimiz var" diye konuştu.

Karabük Üniversitesi'nde yabancı öğrenci krizi mi yaşanıyor? Vahim iddialar art arda geldi
Eski Karabük Üniversitesi Rektörü Refik Polat

"AFRİKA'YI KARABÜK'E TAŞIYACAKLAR"

Polat, üniversitenin Karabük'e büyük katkı sağladığına işaret ederek şunları kaydetmişti; "Bizim derdimiz ekonomi değil, bizim derdimiz kaliteli eğitim. Ekonomi bu işin yan çıktıları. Tabii ki 50 bin öğrenci bu şehre çok büyük katkılar sağlıyor. Özellikle uluslararası öğrenciler birçok iş yerinde kendi ülkeleriyle çalışmalara başladılar. Burada eğitim alan uluslararası öğrenciler ülkelerine gittiğinde buradaki iş insanlarıyla iş birliği içerisinde olacaklar. Bizim 5 bin Afrikalı öğrencimiz var. Karabük'ü Afrika'ya, Afrika'yı da Karabük'e taşıyacaklar. Bunu göreceğiz."

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karabük Üniversitesi'nde yabancı öğrenci krizi mi yaşanıyor? Vahim iddialar art arda geldi - Son Dakika

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    Yorumlar (5)

  • Biyo Art: Şimdi şunu merak ediyorum; insanların eğitim almasına cinsel birliktelik mi engel anlayamadım yani? 34 53 Yanıtla
  • Seyyidali Can: Ülkenin Hal-i pür melal 18 7 Yanıtla
  • Emir Emir: YABANCI ÖĞRENCI VE İŞÇİLER İLE İLGİLİ TÜRKİYE'DE OKUL VE ÇALIŞMA İÇİN KAYIT YAPTIRIKEN SONRADA YILDA BİR DEFA HIV,EBOLA GİBİ BULAŞICI HASTALIKLARI GÖSTERİR SAĞLIK RAPORU ZORUNLU OLSUN.BUNU YÖK,SAĞLIK BAKANLIĞI ZORUNLU TUTSUN. 22 2 Yanıtla
  • Emir Emir: MEMLEKET YOLGEÇEN HANINA DÖNDÜ.KONTROLSÜZ GÖÇ,KONTROLSÜZ ÖĞRENCİ GİRİŞİ TOPLUM SAĞLIĞINI TEHLİKEYE SOKUYOR.VER MEHTERİ GAZI İLE OLMUYOR UYANIN YETKİLİLER.BU DEFA SAF AYAĞINA YATMAYIN,KOZMOPOLİT BİR TOPLUM YARATMAYAMI ÇALIŞIYORSUNUZ. 2 0 Yanıtla
  • huseyin ergun: Karabük Afrikalı öğrenciler için niye bu kadar cazip? Çünkü adı üstünde Kara bük 1 1 Yanıtla
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