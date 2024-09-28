Karadeniz\'de Mayın Tedbirleri Görev Grubu İkinci Aktivasyonunu Gerçekleştirdi

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Türkiye'nin öncülüğünde Romanya ve Bulgaristan ile başlatılan "Üçlü Girişim" kapsamında kurulan Mayın Karşı Tedbirleri Karadeniz (MCM BLACK SEA) Görev Grubunun ikinci aktivasyon periyoduna dair basın brifingi Zonguldak'ta yapıldı.

Rusya Federasyonu'nun Ukrayna'ya karşı başlattığı savaşın ardından Karadeniz'de ortaya çıkan deniz mayınları tehdidine karşı deniz trafiğinin emniyetini sağlamak amacıyla kurulan Görev Grubu'nun ikinci aktivasyon periyodu için Karadeniz Ereğli Bölge Komutanlığında düzenlenen program Bulgaristan ve Romanya milli marşları ile İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Daha sonra CTU Komodoru Deniz Albay Yusuf Karagülle tarafından basın brifingi verildi.

MCM Görev Grubu Komutanı Tuğamiral Selçuk Akarı, burada yaptığı konuşmada, görev grubunu oluşturan tüm unsurlarca büyük hassasiyetle yüksek görev bilinci doğrultusunda faaliyetlerin taktik seviyede icrasına yönelik çalışmalara hızla başlandığını ve ilk aktivasyonun başarıyla tamamlandığını söyledi.

Unsurların, görevine yüksek motivasyonla başladığını anlatan Akarı, "Komuta ettiğimiz personelin profesyonelliği, deneyimi ve birlikte çalışabilirliği sayesinde ikinci aktivasyonun da ilkinde olduğu gibi başarıyla icra edildiğini yakinen müşahede etmekteyiz. Bugüne kadar yapılan planlamalar, hazırlıklar, icrasına devam edilen eğitim ve faaliyetler, deniz mayınları tehdidine karşı deniz trafiğinin emniyetinin sağlanmasıyla Karadeniz'de barış ve güvenliğin korunması konusunda kararlılığımızı ve motivasyonumuzu ortaya koymaktadır." ifadelerini kullandı.

Akarı, dönem içerisinde katılımcı ülkeler ve unsurlar arasında taktiksel ve operasyonel seviyede birçok toplantı düzenlendiğini ve bölgesel çalışabilirliğin en üst seviyeye çıkarıldığını belirterek şöyle devam etti:

"Kuvvet entegrasyonu için eğitimler planlanarak birleşik müdahale imkan ve kabiliyetlerimizin artması hususunda gerekli adımlar atılmıştır. Görev birliği unsurları tüm işbirliği fırsatlarını değerlendirmiş, unsurlar arası geliştirilen işbirliği, geniş kapsamlı keşif gözetleme yeteneklerimizin genişlemesine ve kapsamlı bir hareket bölgesi anlayışı kazanılmasına katkı sağlamıştır."

Bu tatbikatlar süresince insansız araçlar gibi yeni ve gelişmiş yeteneklerin entegrasyonuyla operasyon konseptinin ve standartlarının geliştirilmesine ve genişletilmesine odaklanma şansı yakaladıklarını aktaran Akarı, "Görev grubunun ikinci aktivasyon sürecinin hedeflenen esaslar doğrultusunda başarıyla devam ettiğini ve üçüncü aktivasyon faaliyetlerine başlamak için görev grubumuzun her anlamda hazır olduğunu ve bu doğrultuda tüm seçkin personelimle gemilerimizin eğitim ve faaliyetleri, hedeflerimize ulaşmak için en iyi şekilde icra edeceklerine yönelik inancımı bir kez daha ifade etmek isterim." diye konuştu.

"Sürüklenen mayınların ortaya çıkması deniz güvenliği ve ekonomik istikrarın devamı için tehdit oluşturuyor"

Kuzey Deniz Saha Komutanı Koramiral Mustafa Kaya da burada bulunmalarının, Karadeniz bölgesinin güvenliğini ve istikrarını sağlama konusundaki kararlılığın gücünü simgelediğini ifade etti.

Son zamanlarda sürüklenen mayınların ortaya çıkmasının, Karadeniz'de deniz güvenliği ve ekonomik istikrarın devamı için önemli bir tehdit oluşturduğuna işaret eden Kaya, şöyle devam etti:

"Bu tehdidin aciliyetini anlayarak 3 ülke olarak deniz alanlarımızı koruma konusundaki ortak kararlılığımızı temsil eden bu özel görev grubunu kurmak için bir araya gelmiş ve bu önemli görevi ikinci kez aktive etmiş bulunmaktayız. Karadeniz yalnızca uluslararası ticaret için önemli bir koridor değil, aynı zamanda muazzam stratejik öneme sahip önemli bir bölgedir. Bu suların güvenliği ve emniyeti uluslarımızın ve hatta tüm dünyanın refahı ve barışı için çok önemlidir. Kaynaklarımızı, uzmanlığımızı ve kararlılığımızı bir araya getirerek sürüklenen mayınların ve diğer su altı tehlikelerin oluşturduğu tehditleri azaltmak için attığımız kararlı adımlara yüksek bir motivasyonla devam etmekteyiz."

Konuşmaların ardından Akarı tarafından Kaya'ya ikinci aktivasyon şilti, kep ve anı objesi takdim edildi. Daha sonra bayrak fonu önünde hatıra fotoğrafı çektirildi.

"Türkiye, NATO'da önemli bir aktör"

Koramiral Kaya, daha sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, Karadeniz'de Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubunun çok önemli bir görev ifa ettiğini vurgulayarak "Yalnız Türkiye için değil, NATO üyesi kıyıdaşlar ve NATO için de çok önemli bir aktivasyon. Özellikle Rusya-Ukrayna savaşının sürüklenen mayın tehdidinin baş gösterdiği Karadeniz'de bu dönemde yapılan bu faaliyet, hepimiz için büyük önem taşıyor." dedi.

Karadeniz'e yaklaşık 400'ün üzerinde mayın döküldüğünü ve bunların bir kısmının zincirlerinden koparak sürüklenmekte olduğunu bildiklerini aktaran Kaya, şunları kaydetti:

"20 civarında mayının tespit ve imhasını kıyıdaşlarımızla birlikte yaptık. Burada Türk Deniz Kuvvetleri gerçekten sahip olduğu imkan ve kabiliyetlerle çok önemli bir destek ve katkı sundu. 'MCM Black Sea' aktivasyonuyla şimdi Bulgaristan ve Romanya deniz kuvvetlerinin katkılarıyla bu çabalarımıza ve gayretlerimize NATO şemsiyesi altında devam edeceğiz. Bu faaliyete NATO'da görevli, NATO'da üyesi olan kıyıdaşlar iştirak ediyorlar. Doğal olarak NATO'nun Karadeniz'deki faaliyetlerini de destekleyen çok önemli bir faaliyet. Özellikle sürüklenen mayınların tespiti ve imhası konusunda kıyıdaşların yaptığı, Türkiye'nin içerisinde bulunduğu çok önemli bir aktivasyon."

Kaya, deniz ticareti ve deniz üzerindeki seyrüsefer faaliyetleri için mayının çok önemli bir tehdit olduğuna dikkati çekerek "Mayın tehdidi olduğunda ticaret yollarının işletilmesi çok mümkün olmuyor, çok büyük riskler taşıyor. Bunun emniyetli yapılabilmesi için sürüklenen mayınların bütün imkanlarla tespit, teşhis ve imhası gerekiyor. Şu anda bu görev grubu da bu faaliyetleri destekleyecek önemli bir unsur olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin, NATO'da önemli bir aktör olduğunun altını çizen Kaya, "Sahip olduğu unsurlarla NATO'nun başat güçleri arasında yer alan bir ülke. Dolayısıyla biz bu yeteneklerimizi, çevre denizlerimizde olduğu gibi Karadeniz'e de yansıtıyoruz. MCM BLACK SEA faaliyetleri içerisinde de bu yeteneğimizi, bütün unsurlarımızla ortaya koyuyoruz ve başarılı sonuçlar alıyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin öncülüğünde Romanya ve Bulgaristan ile başlatılan "Üçlü Girişim" kapsamında kurulan Mayın Karşı Tedbirleri Karadeniz (MCM BLACK SEA) Görev Grubunun faaliyetlerinin devam ettiği bildirildi.