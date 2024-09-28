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RİZE'de, ilk kez Karadeniz İş Birliği Örgütü (KEİ), Rize Valiliği ve Rize Belediyesi iş birliğiyle Karadeniz Rize- Ayder Forumu düzenlendi. Karadeniz Bölgesi'nde lojistik ve ulaştırma konu başlığıyla toplanan katılımcılar ortak bildiri yayınladı.

Rize'de, Karadeniz İş Birliği Örgütü (KEİ), Rize Valiliği, Rize Belediye'nin ortak çalışmasıyla, Karadeniz'in turizm merkezlerinden Ayder Yaylası'nda, ilk kez Karadeniz Rize- Ayder Formu düzenlendi. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi kongre merkezinde başlayan foruma, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Enver İskurt, Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, AK Parti Rize Milletvekili Harun Mertoğlu, (Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi (KEİPA) Başkan Yardımcısı Fatih Dönmez, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, Karadeniz Rize-Ayder Forumu Başkanı ve DOKAP Başkanı Hakan Gültekin, Rize Bürokratlar, Yöneticiler ve İş İnsanları ile Karadeniz'e kıyısı bulunan 13 komşu ülkenin temsilcileri katıldı. Açılış konuşmaları sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video mesajı yayınladı. Karadeniz Bölgesi'nde lojistik ve ulaştırma konularının ele alındığı forum sonunda katılımcılar arasında ortak bildiri imzalandı. Forum sonrası Ayder Yaylası'nda gelen katılımcılar adına KEİPA Başkan Yardımcısı Fatih Dönmez ortak bildiriyi okudu.

'YENİLİKÇİ ÇÖZÜMLER BULABİLİRİZ'

Ulaştırmanın etkinliğinin ve sürdürülebilirliğinin geliştirilmesi adına yenilikçi çözümler bulabileceklerini söyleyen KEİPA Başkan Yardımcısı Fatih Dönmez, "Forumun katılımcıları olarak ulaştırma lojistiğinin, ulaştırmanın tüm unsurlarının kullanımıyla malların serbest dolaşımının organizasyonunda ve elverişliliğinde ana bir rol üstlendiğini ve KEİ üye devletleri arasındaki bölgesel işbirliğinin geliştirilmesini teşvik ettiğini beyan ederiz. Ekonomik faaliyetler, KEİ, KEİPA, Karadeniz Ticaret ve Kalkınma Bankası, KEİ İş Konseyi, KEİ Bölgesindeki Karayolu Taşımacıları Dernekleri Birliği çerçevesindeki üye devletlerin daimi gayretlerinin yanı sıra iş dünyasının ve yerel makamların katkıları sayesinde iyi komşuluk ve dostluk ruhuyla dinamik bir şekilde gelişmiştir. Bizler etkin, sürdürülebilir ve çevre dostu ulaştırma sistemlerinin ve ulaştırma lojistiklerinin geliştirilmesi adına ulaştırma ve lojistik sektörlerinin ilgili tüm tarafları arasındaki işbirliğinin önemini tanımaktayız. Ulaştırma ağlarının etkinliğinin geliştirilmesi ve lojistik çalışmalarının optimize edilmesi için altyapıya ve teknolojiye yatırım yapılması ihtiyacını teyit etmekteyiz. Bağlantısallık dahil, ekonomik ve ticari gelişmelerin siyasi istikrar ve kalıcı barışın tesisiyle mümkün olabileceğinin bilinciyle, birlikte çalışarak ortak zorlukları ele alabilir ve ulaştırmanın etkinliğinin ve sürdürülebilirliğinin geliştirilmesi adına yenilikçi çözümler bulabiliriz" diye konuştu.

'İYİDERE LOJİSTİK MERKEZİ'NİN BU ÇABADA ÖNEMLİ BİR ROL OYNAYACAĞINI BEYAN EDİYORUZ'

Yapımı süren Lojistik Merkezi'nin gelişimde önemli rol oynayacağını söyleyen Dönmez, "Karadeniz işbirliği sürecindeki tüm aktörler ticareti geliştirecek malların ve ulaştırma hizmetlerinin teslimat sürelerinin etkili bir şekilde kısaltılmasını sağlayacak kapsamlı lojistik ağların geliştirilmesini gözetmektedir. Bizler ileri teknolojileri kullanarak ve düzenleyici çerçeveleri uyumlu hale getirerek mal ve hizmetlerin serbest akışını kolaylaştıran kapsamlı bir lojistik altyapı oluşturmayı ve böylece ekonomik faaliyet ve rekabet gücünü artırmayı hedefliyoruz. Mevcut bölgesel girişimler arasında, küresel tedarik zincirlerine entegrasyon için bir kilit merkezi olarak ileride hizmet edecek Rize'deki yüksek teknolojili bir endüstriyel gelişim bölgesi olan İyidere Lojistik Merkezi'nin bu çabada önemli bir rol oynayacağını beyan ediyoruz" dedi.

Çevresel açıdan sürdürülebilir denizcilik teknolojilerine katkıda bulunabileceklerini belirten Dönmez, "KEİ üye devletleri limanlar, demiryolları ve otoyollar dahil olmak üzere ulaştırma tesislerinin modernizasyonuna ve inşasına yatırım yapmaktadır. Bizler ulaşım altyapısını geliştirerek insanların ve malların taşınmasını daha verimli hale getirmeyi amaçlıyoruz. Bu husus, bölge içi bağların güçlendirilmesiyle Karadeniz Bölgesi'ni küresel pazarlara daha iyi bağlama etkisi de yaratacaktır. İşbirliği çabaları liman tesislerinin iyileştirilmesi, çok modlu taşımacılık çözümlerinin optimize edilmesi ve dirençli ve sürdürülebilir taşımacılık ağları sağlamak için dijital teknolojilerin entegre edilmesi üzerinde yoğunlaşmalıdır. Rize ilinin ulaştırma ve lojistik potansiyeli, emniyetin, güvenilirliğin ve malların hızlı teslimatının yanı sıra bölgedeki toplumlar ve iş faaliyetleri için ekonomik kalkınma ve refaha destek veren optimal ekonomik faydaların geliştirilmesine gerçek bir katkı sağlayabilir. Bizler ortak girişimleri, araştırma ve geliştirme girişimlerini ve programlarını tesis ederek, gemi inşasında iş birliğini geliştirmeye kararlıyız. Kaynaklarımızı ve uzmanlığımızı bir araya getirerek gemi inşa sektörlerimizin rekabetçiliğini güçlendirebilir, yüksek kaliteli istihdam olanakları yaratabilir ve çevresel açıdan sürdürülebilir denizcilik teknolojilerinin ortaya çıkmasına hep birlikte katkıda bulunabiliriz "ifadelerini kullandı.

Dönmez konuşmasını su sözlerle sürdürdü:

"Bu yaklaşım Karadeniz Bölgesi'nin küresel gemi inşa pazarında kilit bir oyuncu olarak konumlanmasına yardımcı olacaktır. Orta Asya ve Hazar Bölgesi'nden Batı ile Doğu'yu, Kuzey ile Güney'i birbirine bağlayan ulaşım koridorları ve ana enerji yolları, Karadeniz Bölgesi'nin transit konumu nedeniyle bölge ülkeleri üzerinden geçmektedir. Tüm bunlar, çok taraflı bölgesel ve küresel enerji projelerinin uygulanması için koşullar yaratmakta ve bölgenin jeostratejik önemini artırmaktadır. Günümüzdeki önceliğimiz bölgenin enerji potansiyelinin etkin bir şekilde değerlendirilmesi adına aramanın, üretimin ve alt yapının geliştirilmesine yatırım yapılmasıdır. Ayrıca sürdürülebilir ve çeşitlendirilmiş bir enerji karışımının sağlanması, elverişli bir yatırım ortamının yaratılması, enerji güvenliğinin artırılması, çevresel zararların azaltılması ve temiz enerjiye geçişin hızlandırılması adına yenilenebilir enerji projelerinin geliştirilmesine odaklanılması önemlidir. Sonuç olarak bizler güvenli, etkin ve sürdürülebilir ulaştırma lojistiğinin geliştirilmesine olan taahhüdümüzü yineliyoruz. Birlikte çalışarak ve somut adımlar atarak tüm katılımcılara fayda sağlayacak ve bir bütün olarak ekonomilerimizin ve toplumlarımızın kalkınmasına katkı sağlayacak daha sürdürülebilir ve etkin ulaştırma sistemleri yaratabiliriz. Bizler, bu etkinliğin büyük önemine gönülden inanıyor ve böylesi bir forumun her yıl düzenli bir şekilde tertiplenmesini uygun görüyoruz. Forumun katılımcıları, forumun yüksek bir seviyede düzenlenmiş olduğunu vurgulayarak toplantının tertiplenmesinde yer alan Türkiye'nin ulusal ve yerel makamlarına ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerine mükemmel bir çalışma ortamını sağladıkları ve sıcak misafirperverlikleri için şükranlarını ifade etmektedir. Tüm katılımcıların ortak niyet ve iradesiyle oluşan bu bildiriyi biraz önce katılımcıların da temsilcileriyle birlikte sizlere okumuş oldum. Konuşmamın da başında ifade ettiğim gibi bu bir başlangıç son değil. İnşallah bundan sonra her yıl Rize'de Ayder'de başka tema ve başka konularda başka başlıklar altında hep bir araya gelmeyi, tartışmayı başta Rize'nin yerel ekonomik, sosyal gelişmesine katkı sağlamak üzere bölgemizin ve Karadeniz Ekonomi İşbirliği'ndeki üye ülkelerin toplum refahının artırılmasına katkı sağlayacağına inanıyoruz."