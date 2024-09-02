Kars'ta İlkokul Müdürüne Silahlı Saldırı: 3 Gözaltı - Son Dakika
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Kars'ta İlkokul Müdürüne Silahlı Saldırı: 3 Gözaltı

Kars\'ta İlkokul Müdürüne Silahlı Saldırı: 3 Gözaltı

Kars'ta bir ilkokul müdürünün aracına silahlı saldırı düzenlendi. Saldırı sonrası şüpheli ve ona yardım ettiği iddia edilen 3 kişi gözaltına alındı. Olay, Yenişehir Mahallesi Ahmet Aslan Caddesi'nde meydana geldi ve müdür Koray Senger'in Kars Belediye Başkanı Ötüken Senger'in kardeşi olduğu belirtildi.

02.09.2024 20:16
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Kars'ta bir ilkokulun müdürünün aracına silahlı saldırı gerçekleştiren şüpheli ile ona yardım ettiği iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı.

Yenişehir Mahallesi Ahmet Aslan Caddesi'nde Kars İlkokulu Müdürü Koray Senger'in park halindeki aracına bir kişi, silahlı saldırı gerçekleştirip olay yerinden motosikletle kaçtı.

İhbar üzerine okulun önüne gelen polis ekipleri, saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, MOBESE kayıtlarını inceleyerek saldırı gerçekleştiren şüpheli ile ona yardım ettiği iddiasıyla 3 kişiyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Bu arada Senger'in, Kars Belediye Başkanı Ötüken Senger'in kardeşi olduğu belirtildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kars'ta İlkokul Müdürüne Silahlı Saldırı: 3 Gözaltı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kars'ta İlkokul Müdürüne Silahlı Saldırı: 3 Gözaltı - Son Dakika
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