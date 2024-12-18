Kasım'da Konut Satışları Yüzde 63,6 Azaldı - Son Dakika
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Kasım'da Konut Satışları Yüzde 63,6 Azaldı

TÜİK'e göre, Kasım 2023'te konut satışları geçen yıla göre yüzde 63,6 azalarak 153 bin 14 oldu.

18.12.2024 11:22
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(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), kasım ayı konut satış istatistiklerini açıkladı. Türkiye genelinde kasım ayında konut satışları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 63,6 azalarak 153 bin 14 oldu. Kasım ayında ülke uyruklarına göre en fazla konut satışı sırasıyla 421 konut ile Rusya Federasyonu, 200 konut ile İran ve 160 ile Ukrayna vatandaşlarına yapıldı.

TÜİK kasım ayı konut satış istatistiklerini açıkladı. Konut satışları geçen yılın aynı ayına göre yüzde yüzde 63,6 azalarak 153 bin 14 oldu. Konut satış sayısının en fazla olduğu iller sırasıyla 26 bin 320 ile İstanbul, 14 bin 916 ile Ankara ve 8 bin 583 ile İzmir oldu. En az konutun satıldığı iller ise Hakkari (121), Tunceli (99) ve Bayburt (89) oldu.

Konut satışları Ocak-Kasım döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre, yüzde 16,4 oranında artarak 1 milyon 265 bin 388 olarak gerçekleşti. Verilere göre Türkiye genelinde ipotekli konut satışları Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 315,7 oranında artarak 21 bin 804 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 14,2 olarak gerçekleşti. Ocak-Kasım döneminde gerçekleşen ipotekli konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 21,3 oranında azalarak 135 bin 209 oldu. Kasım ayında 5 bin 213; Ocak-Kasım döneminde ise 32 bin 82 ipotekli konut satışı, ilk el olarak gerçekleşti.

Diğer satış türleri sonucunda 131 bin 210 konut el değiştirdi

Türkiye genelinde diğer konut satışları kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 48,6 oranında artarak 131 bin 210 oldu. Toplam konut satışları içinde diğer satışların payı yüzde 85,8 olarak gerçekleşti. Ocak-Kasım döneminde gerçekleşen diğer konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 23,4 oranında artarak 1 milyon 130 bin 179 oldu. Türkiye genelinde ilk el konut satış sayısı Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 61,7 oranında artarak 49 bin 274 oldu.

Toplam konut satışları içinde ilk el konut satışının payı yüzde 32,2 olarak gerçekleşti. İlk el konut satışları Ocak-Kasım döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 24,2 oranında artarak 407 bin 832 oldu.

İkinci el konut satışlarında 103 bin 740 konut el değiştirdi

Türkiye genelinde ikinci el konut satış sayısı kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 64,6 oranında artarak 103 bin 740 oldu. Toplam konut satışları içinde ikinci el konut satışının payı yüzde 67,8 oldu. İkinci el konut satışları Ocak-Kasım döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 13,0 oranında artarak 857 bin 556 olarak gerçekleşti.

Yabancılara satış da azaldı

Yabancılara yapılan konut satışları kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,2 oranında azalarak 2 bin 151 oldu. Kasım ayında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 1,4 olarak gerçekleşti. Yabancılara yapılan konut satış sayısının en fazla olduğu iller sırasıyla 780 ile İstanbul, 752 ile Antalya ve 191 ile Mersin oldu. Yabancılara yapılan konut satışları Ocak-Kasım döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 35,1 oranında azalarak 21 bin 363 oldu. Kasım ayında ülke uyruklarına göre en fazla konut satışı sırasıyla 421 ile Rusya Federasyonu, 200 ile İran ve 160 ile Ukrayna vatandaşlarına yapıldı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Kasım'da Konut Satışları Yüzde 63,6 Azaldı - Son Dakika

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