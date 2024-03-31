KASTAMONU SON

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MERKEZToplam Sandık.

31.03.2024 19:31  Güncelleme: 19:33
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MERKEZ

Toplam Sandık : 270
Toplam Seçmen : 88.110
Açılan Sandık : 21
Açılan Sandık Oranı : % 7,78
Kullanılan Oy : 4.907
Geçerli Oy : 4.740
Katılım Oranı : % 75,64

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPHASAN BALTACI% 49,622.352
AK PARTİTAHSİN BABAŞ% 35,681.691
MHPYÜKSEL AYDIN% 6,5308
DİĞER% 3,67174
YENİDEN REFAHMETİN TOPALOĞLU% 2,0798
İYİ PARTİKADİR YALÇIN% 0,9545
ZAFER PARTİSİMUSTAFA BOSTANCI% 0,6129
SAADETHULUSİ ÖZBEK% 0,3215
DEM PARTİYAKUP AKYOL% 0,2311
HÜDA PARZAHİR KELEŞ% 0,115
BTPMURAT GÜLEN% 0,084
MİLLETYUSUF ZAİM% 0,042
BAĞIMSIZBORA ÇAPRAZ% 0,042
MEMLEKETAYTEN URGANİOĞLU% 0,021
DSPSELAHATTİN BULANIKOĞLU% 0,021
HKPSELİM YÜCEL% 0,021
APMUAMMER KÖKSAL% 0,021
ABANA

Açılan Sandık Oranı : % 15,38
Katılım Oranı : % 81,85

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPERFAİN TEKİN% 37,688
AK PARTİSEDA OYAR% 35,984
MHPHASAN ÖZLÜ% 25,6460
BTPMUSTAFA EZER% 0,431
SAADETMUSTAFA DÖNMEZ% 0,431
AĞLI

Açılan Sandık Oranı : % 0
Katılım Oranı : % 0

ARAÇ

Açılan Sandık Oranı : % 0
Katılım Oranı : % 0

AZDAVAY

Açılan Sandık Oranı : % 37,5
Katılım Oranı : % 84,96

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPCEVAT TAŞKAN% 55,28382
AK PARTİOSMAN NURİ CİVELEK% 28,22195
CHPMURAT KARABURUK% 15,34106
YENİDEN REFAHHAKKI ERASLAN% 0,584
SAADETMEHMET KAŞ% 0,292
DSPFATİH YILMAZ% 0,151
BTPNİHAT GÜLER% 0,141
BOZKURT

Açılan Sandık Oranı : % 50
Katılım Oranı : % 100

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
BAĞIMSIZMUAMMER YANIK% 34,88814
MHPABDULLAH BOZKURT EKEŞ% 26,52619
DİĞER% 20,1469
AK PARTİEKREM ACAR% 17,65412
İYİ PARTİERSEL GÜNAYDIN% 0,5112
BAĞIMSIZNEDİM BAŞARAN% 0,348
CİDE

Açılan Sandık Oranı : % 77,14
Katılım Oranı : % 78,35

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPNEJDET DEMİR% 46,432.441
CHPMEHMET EŞREF MUTLU% 31,081.634
AK PARTİSADULLAH SERDAR KETENCİ% 18,68982
İYİ PARTİMUSTAFA ÇETİNKAYA% 2,78146
DİĞER% 0,5529
ZAFER PARTİSİERHAN BAĞLAN% 0,158
YENİDEN REFAHAYŞE AKBIYIK% 0,137
SAADETHASAN SOYUBELLİ% 0,15
BTPMUSA COŞGUN% 0,063
MEMLEKETSELAHATTİN BAYGIN% 0,042
ÇATALZEYTİN

Açılan Sandık Oranı : % 25
Katılım Oranı : % 85,90

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPAHMET DEMİR% 42,72138
AK PARTİMUSA İHSAN UĞUZ% 30,0397
CHPFURKAN KILIÇ% 27,2588
DADAY

Açılan Sandık Oranı : % 75
Katılım Oranı : % 93,29

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPSELAHATTİN YANIK% 33,93530
AK PARTİMEHMET APAYDIN% 32,33505
DİĞER% 19,59306
MHPNECMETTİN PİRCİ% 12,68198
BTPEDA ELİF SÜRÜCÜ% 0,457
YENİDEN REFAHERCAN DEMİR% 0,386
ZAFER PARTİSİMUSTAFA KEMAL YAPAN% 0,386
HKPUMUT DEVRİM GÜLDEMİR% 0,132
SAADETMUSTAFA MERT YILDIZ% 0,132
DEVREKANİ

Açılan Sandık Oranı : % 0
Katılım Oranı : % 0

DOĞANYURT

Açılan Sandık Oranı : % 25
Katılım Oranı : % 79,10

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİAHMET KAYA% 28,555
BÜYÜK BİRLİKEMRAH KAYIRAN% 25,3949
YENİDEN REFAHBEYAZIT SARUL% 24,8748
CHPYAKUP ŞENTÜRK% 10,8821
MHPŞERAFETTİN ORTAÇ% 10,3620
HANÖNÜ

Açılan Sandık Oranı : % 0
Katılım Oranı : % 0

İHSANGAZİ

Açılan Sandık Oranı : % 23,08
Katılım Oranı : % 82,20

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPHAYATİ SAĞLIK% 35,91195
BAĞIMSIZZÜHTÜ DANACI% 30,76167
AK PARTİUFUK AYVACI% 21,92119
CHPEROL SAĞLIK% 4,9727
BAĞIMSIZNECMİ ALADAĞ% 2,7615
DİĞER% 2,5814
BTPMERYEM YAMANCAN% 0,553
SAADETHASAN BAKAR% 0,553
İNEBOLU

Açılan Sandık Oranı : % 39,29
Katılım Oranı : % 72,47

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİMUSTAFA HUNER ÖZAY% 47,811.070
MHPENGİN UZUNER% 47,591.065
CHPCEMAL İLYASOĞLU% 4,294
DEVA PARTİSİMEHMET ZEYBEK% 0,276
SAADETNİZAM KUVVET% 0,133
KÜRE

Açılan Sandık Oranı : % 83,33
Katılım Oranı : % 100

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİSALİH TURAN% 32,78415
MHPMUSTAFA CANBAZ% 32,07406
CHPŞİLA BİHTER TOLGA ÇELEBİ% 28,67363
YENİDEN REFAHMUSTAFA ÇAĞIR% 6,481
SAADETSAİM ÖZ% 0,081
PINARBAŞI

Açılan Sandık Oranı : % 88,89
Katılım Oranı : % 100

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DİĞER% 26,04444
AK PARTİSERKAN ARI% 24,87424
BAĞIMSIZŞENOL YAŞAR% 24,28414
MHPLÜTFÜ İPEK% 23,58402
BTPFERİDE NAMLIER% 0,539
CHPKUBİLAY ÇETİNKAYA% 0,478
SAADETRAMAZAN ALAMEHMET% 0,112
DSPCEMAL ÇALIŞKAN% 0,061
ZAFER PARTİSİMEHMET YILMAZ% 0,061
SEYDİLER

Açılan Sandık Oranı : % 42,86
Katılım Oranı : % 86,40

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPMEHMET ERDOĞAN% 66,21390
AK PARTİVURAL ARSLAN% 31,41185
CHPFATMA GÜNEY% 2,3814
ŞENPAZAR

Açılan Sandık Oranı : % 50
Katılım Oranı : % 90,37

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİCEM ÇINAR% 50,29175
BAĞIMSIZSEBAHATTİN BAĞ% 28,4599
CHPHATİCE AYDOĞAN% 10,9238
MHPSUAT SAYGIN% 8,3329
YENİDEN REFAHBARIŞ SARUL% 0,863
BTPKENAN BEKTAŞ% 0,863
İYİ PARTİAYHAN IŞIK% 0,291
TAŞKÖPRÜ

Açılan Sandık Oranı : % 57,5
Katılım Oranı : % 76,45

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİHÜSEYİN ARSLAN% 47,32.369
MHPYILDIRAN YÜKSEL% 39,521.979
CHPUFUK CAR% 8,86444
İYİ PARTİVEDAT GÜNER% 2,22111
YENİDEN REFAHMEHMET ALİ TOPCU% 1,2462
BÜYÜK BİRLİKESAT DEMİR% 0,5427
DİĞER% 0,210
ZAFER PARTİSİOSMAN OĞUZHAN ARSLANOĞLU% 0,126
TOSYA

Açılan Sandık Oranı : % 11,84
Katılım Oranı : % 76,56

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPVOLKAN KAVAKLIGİL% 36,75631
AK PARTİKAZIM ŞAHİN% 32,67561
DİĞER% 17,88307
YENİDEN REFAHİBRAHİM DEMİR% 6,7115
CHPTUĞÇE KEFELİ% 5,82100
SAADETMUZAFFER KARAKOÇ% 0,183

Kaynak: AA

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