KASTAMONU SON

MERKEZ
|Toplam Sandık
|:
|270
|Toplam Seçmen
|:
|88.110
|Açılan Sandık
|:
|21
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 7,78
|Kullanılan Oy
|:
|4.907
|Geçerli Oy
|:
|4.740
|Katılım Oranı
|:
|% 75,64
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|HASAN BALTACI
|% 49,62
|2.352
|AK PARTİ
|TAHSİN BABAŞ
|% 35,68
|1.691
|MHP
|YÜKSEL AYDIN
|% 6,5
|308
|DİĞER
|% 3,67
|174
|YENİDEN REFAH
|METİN TOPALOĞLU
|% 2,07
|98
|İYİ PARTİ
|KADİR YALÇIN
|% 0,95
|45
|ZAFER PARTİSİ
|MUSTAFA BOSTANCI
|% 0,61
|29
|SAADET
|HULUSİ ÖZBEK
|% 0,32
|15
|DEM PARTİ
|YAKUP AKYOL
|% 0,23
|11
|HÜDA PAR
|ZAHİR KELEŞ
|% 0,11
|5
|BTP
|MURAT GÜLEN
|% 0,08
|4
|MİLLET
|YUSUF ZAİM
|% 0,04
|2
|BAĞIMSIZ
|BORA ÇAPRAZ
|% 0,04
|2
|MEMLEKET
|AYTEN URGANİOĞLU
|% 0,02
|1
|DSP
|SELAHATTİN BULANIKOĞLU
|% 0,02
|1
|HKP
|SELİM YÜCEL
|% 0,02
|1
|AP
|MUAMMER KÖKSAL
|% 0,02
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 15,38
|Katılım Oranı
|:
|% 81,85
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|ERFAİN TEKİN
|% 37,6
|88
|AK PARTİ
|SEDA OYAR
|% 35,9
|84
|MHP
|HASAN ÖZLÜ
|% 25,64
|60
|BTP
|MUSTAFA EZER
|% 0,43
|1
|SAADET
|MUSTAFA DÖNMEZ
|% 0,43
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 0
|Katılım Oranı
|:
|% 0
ARAÇ
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 0
|Katılım Oranı
|:
|% 0
AZDAVAY
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 37,5
|Katılım Oranı
|:
|% 84,96
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|CEVAT TAŞKAN
|% 55,28
|382
|AK PARTİ
|OSMAN NURİ CİVELEK
|% 28,22
|195
|CHP
|MURAT KARABURUK
|% 15,34
|106
|YENİDEN REFAH
|HAKKI ERASLAN
|% 0,58
|4
|SAADET
|MEHMET KAŞ
|% 0,29
|2
|DSP
|FATİH YILMAZ
|% 0,15
|1
|BTP
|NİHAT GÜLER
|% 0,14
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 50
|Katılım Oranı
|:
|% 100
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|BAĞIMSIZ
|MUAMMER YANIK
|% 34,88
|814
|MHP
|ABDULLAH BOZKURT EKEŞ
|% 26,52
|619
|DİĞER
|% 20,1
|469
|AK PARTİ
|EKREM ACAR
|% 17,65
|412
|İYİ PARTİ
|ERSEL GÜNAYDIN
|% 0,51
|12
|BAĞIMSIZ
|NEDİM BAŞARAN
|% 0,34
|8
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 77,14
|Katılım Oranı
|:
|% 78,35
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|NEJDET DEMİR
|% 46,43
|2.441
|CHP
|MEHMET EŞREF MUTLU
|% 31,08
|1.634
|AK PARTİ
|SADULLAH SERDAR KETENCİ
|% 18,68
|982
|İYİ PARTİ
|MUSTAFA ÇETİNKAYA
|% 2,78
|146
|DİĞER
|% 0,55
|29
|ZAFER PARTİSİ
|ERHAN BAĞLAN
|% 0,15
|8
|YENİDEN REFAH
|AYŞE AKBIYIK
|% 0,13
|7
|SAADET
|HASAN SOYUBELLİ
|% 0,1
|5
|BTP
|MUSA COŞGUN
|% 0,06
|3
|MEMLEKET
|SELAHATTİN BAYGIN
|% 0,04
|2
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 25
|Katılım Oranı
|:
|% 85,90
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|AHMET DEMİR
|% 42,72
|138
|AK PARTİ
|MUSA İHSAN UĞUZ
|% 30,03
|97
|CHP
|FURKAN KILIÇ
|% 27,25
|88
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 75
|Katılım Oranı
|:
|% 93,29
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|SELAHATTİN YANIK
|% 33,93
|530
|AK PARTİ
|MEHMET APAYDIN
|% 32,33
|505
|DİĞER
|% 19,59
|306
|MHP
|NECMETTİN PİRCİ
|% 12,68
|198
|BTP
|EDA ELİF SÜRÜCÜ
|% 0,45
|7
|YENİDEN REFAH
|ERCAN DEMİR
|% 0,38
|6
|ZAFER PARTİSİ
|MUSTAFA KEMAL YAPAN
|% 0,38
|6
|HKP
|UMUT DEVRİM GÜLDEMİR
|% 0,13
|2
|SAADET
|MUSTAFA MERT YILDIZ
|% 0,13
|2
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 0
|Katılım Oranı
|:
|% 0
DOĞANYURT
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 25
|Katılım Oranı
|:
|% 79,10
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|AHMET KAYA
|% 28,5
|55
|BÜYÜK BİRLİK
|EMRAH KAYIRAN
|% 25,39
|49
|YENİDEN REFAH
|BEYAZIT SARUL
|% 24,87
|48
|CHP
|YAKUP ŞENTÜRK
|% 10,88
|21
|MHP
|ŞERAFETTİN ORTAÇ
|% 10,36
|20
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 0
|Katılım Oranı
|:
|% 0
İHSANGAZİ
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 23,08
|Katılım Oranı
|:
|% 82,20
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|HAYATİ SAĞLIK
|% 35,91
|195
|BAĞIMSIZ
|ZÜHTÜ DANACI
|% 30,76
|167
|AK PARTİ
|UFUK AYVACI
|% 21,92
|119
|CHP
|EROL SAĞLIK
|% 4,97
|27
|BAĞIMSIZ
|NECMİ ALADAĞ
|% 2,76
|15
|DİĞER
|% 2,58
|14
|BTP
|MERYEM YAMANCAN
|% 0,55
|3
|SAADET
|HASAN BAKAR
|% 0,55
|3
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 39,29
|Katılım Oranı
|:
|% 72,47
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|MUSTAFA HUNER ÖZAY
|% 47,81
|1.070
|MHP
|ENGİN UZUNER
|% 47,59
|1.065
|CHP
|CEMAL İLYASOĞLU
|% 4,2
|94
|DEVA PARTİSİ
|MEHMET ZEYBEK
|% 0,27
|6
|SAADET
|NİZAM KUVVET
|% 0,13
|3
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 83,33
|Katılım Oranı
|:
|% 100
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|SALİH TURAN
|% 32,78
|415
|MHP
|MUSTAFA CANBAZ
|% 32,07
|406
|CHP
|ŞİLA BİHTER TOLGA ÇELEBİ
|% 28,67
|363
|YENİDEN REFAH
|MUSTAFA ÇAĞIR
|% 6,4
|81
|SAADET
|SAİM ÖZ
|% 0,08
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 88,89
|Katılım Oranı
|:
|% 100
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|DİĞER
|% 26,04
|444
|AK PARTİ
|SERKAN ARI
|% 24,87
|424
|BAĞIMSIZ
|ŞENOL YAŞAR
|% 24,28
|414
|MHP
|LÜTFÜ İPEK
|% 23,58
|402
|BTP
|FERİDE NAMLIER
|% 0,53
|9
|CHP
|KUBİLAY ÇETİNKAYA
|% 0,47
|8
|SAADET
|RAMAZAN ALAMEHMET
|% 0,11
|2
|DSP
|CEMAL ÇALIŞKAN
|% 0,06
|1
|ZAFER PARTİSİ
|MEHMET YILMAZ
|% 0,06
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 42,86
|Katılım Oranı
|:
|% 86,40
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|MEHMET ERDOĞAN
|% 66,21
|390
|AK PARTİ
|VURAL ARSLAN
|% 31,41
|185
|CHP
|FATMA GÜNEY
|% 2,38
|14
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 50
|Katılım Oranı
|:
|% 90,37
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|CEM ÇINAR
|% 50,29
|175
|BAĞIMSIZ
|SEBAHATTİN BAĞ
|% 28,45
|99
|CHP
|HATİCE AYDOĞAN
|% 10,92
|38
|MHP
|SUAT SAYGIN
|% 8,33
|29
|YENİDEN REFAH
|BARIŞ SARUL
|% 0,86
|3
|BTP
|KENAN BEKTAŞ
|% 0,86
|3
|İYİ PARTİ
|AYHAN IŞIK
|% 0,29
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 57,5
|Katılım Oranı
|:
|% 76,45
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|HÜSEYİN ARSLAN
|% 47,3
|2.369
|MHP
|YILDIRAN YÜKSEL
|% 39,52
|1.979
|CHP
|UFUK CAR
|% 8,86
|444
|İYİ PARTİ
|VEDAT GÜNER
|% 2,22
|111
|YENİDEN REFAH
|MEHMET ALİ TOPCU
|% 1,24
|62
|BÜYÜK BİRLİK
|ESAT DEMİR
|% 0,54
|27
|DİĞER
|% 0,2
|10
|ZAFER PARTİSİ
|OSMAN OĞUZHAN ARSLANOĞLU
|% 0,12
|6
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 11,84
|Katılım Oranı
|:
|% 76,56
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|VOLKAN KAVAKLIGİL
|% 36,75
|631
|AK PARTİ
|KAZIM ŞAHİN
|% 32,67
|561
|DİĞER
|% 17,88
|307
|YENİDEN REFAH
|İBRAHİM DEMİR
|% 6,7
|115
|CHP
|TUĞÇE KEFELİ
|% 5,82
|100
|SAADET
|MUZAFFER KARAKOÇ
|% 0,18
|3
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Kesin olmayan sonuçlara göre, Erdal Arıkan 14 bin 905, DEM Parti adayı Aydın Bürçün 11 bin 212 oy aldı. Arıkan, 1970 yılında Bingöl'de doğdu ve eğitim hayatını burada tamamladı. Daha önce öğretmenlik ve idarecilik yapan Arıkan, 2010-2018 yılları arasında Bingöl Gençlik ve Spor İl Müdürü olarak görev yaptı. 31 Mart 2019'da Bingöl Belediye Başkanı seçilen Arıkan, evli ve 3 çocuk babasıdır.
ANKA Haber Ajansı'nın verilerine göre, İzmir'deki yerel seçimlerde saat 20.45 itibarıyla CHP Adayı Cemil Tugay yüzde 53.05, Cumhur İttifakı'nın adayı Hamza Dağ yüzde 38.09 oy aldı. 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin oy sayma işlemleri devam ediyor. İzmir'deki sandıkların yüzde 37,72'si açıldı. Açılan sandık sonuçlarına göre, CHP Adayı Cemil Tugay oyların yüzde 53.05'ini, Cumhur İttifakı'nın Adayı Hamza Dağ yüzde 38.09'unu aldı.
Isparta'da 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde oy kullanma işleminin sona ermesiyle kapatılan sandıklarda sayım işlemine başlandı. Oy kullanımı sırasında herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken, oyların sayımı devam ediyor.
CHP Trabzon Ortahisar Belediye Başkan adayı Ahmet Kaya, seçimi kazandıklarını söyledi ve göreve başlamaya hazır olduklarını belirtti.
AK Parti yönetimindeki Giresun seçiminde sandıkların yüzde 90'dan fazlası açılırken CHP'nin adayı Fuat Köse resmi olmayan sonuçlara göre yarışı önde bitiriyor. Köse, Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu ile farkı 17,6 puana kadar çıkardı.
31 Mart yerel seçimlerinde Ardahan'da oyların yüzde 30,11'i sayıldı. CHP Adayı Faruk Demir birinci sırada bulunuyor.
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