Kaybettiği annesine verdiği sözü tuttu, sınavda tam puan aldı

Dershaneye gitmeden 500 tam puan alan Eskişehirli öğrencinin gururlandıran LGS başarısı

Bir yıl önce kanserden kaybettiği annesine vermiş olduğu sözünü tutan Kaan Oktar:

"Sistematik bir biçimde çalıştım ve sosyal hayatımı da aksatmadım"

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de yaşayan 14 yaşındaki Kaan Oktar, dershaneye gitmeden Liselere Geçiş Sınavı'ndan 500 tam puan alarak, 1 yıl önce kanserden kaybettiği annesine vermiş olduğu sözünü tuttu.

Eskişehir'de yaşayan 14 yaşındaki Kaan Oktar, dershaneye gitmeden hazırladığı Liselere Geçiş Sınavı'ndan 500 tam puan aldı. Bir yıl önce Lenfoma kanserinden 51 yaşında kaybettiği annesi Semra Ünlüce Oktar'a verdiği başarı sözünü böylelikle tutan Kaan Oktar'ın, başarısı bu sebeple daha anlamlı oldu. Kentte 500 tam puan alan 5 öğrenciden biri olan Oktar, yılın başından bu yana belli bir aralıklarla sistematik bir biçimde çalıştığını ve sosyal hayatını aksatmadığını belirten Oktar, hedeflerinden de bahsetti. İstanbul Erkek Lisesi'ne yerleşmek istediğini belirten Oktar, yurt dışında üniversite okumanın da hedefleri arasında olduğundan bahsetti.

"Aşırıya kaçmadan bol bol çalışmak gerekiyor"

LGS'deki başarısı ve çalışma yöntemi hakkında konuşan Kaan Oktar, "500 puan almak gurur veren bir his. Biz sınıfça çok çalışıyorduk. Sınıftan bir tek full çeken ben olmam kendimi biraz üzgün ve suçlu hissettirdi. Sayısalda birkaç tane tereddüdüm olan soru vardı. Sözelde de biraz stres yapmıştım ama genel olarak o kadar stresli değildim. Günlük, yılın başında 25 dakika çalışıyordum 10 dakika ara veriyordum. Daha sonra o kadar düzenli değildi ama her akşam deneme çözüyordum. Okulda olduğum denemeler genelde çok iyi ve fulle yakın, bazen de full geliyordu. Evde olduğum denemelerin sonuçları o kadar iyi gelmiyordu. Ben 1 dershaneye gittim, ama özel ders niteliğinde değil. Orada sadece deneme olmaya gitmiştim o kadar. Çok fazla çalışmadan, aşırıya kaçmadan bol bol çalışmak gerekiyor. Boş zamanlarımda dışarı çıktığım, oyun oynadığım ve bisiklet sürdüğüm oldu. İstanbul Erkek Lisesi'ne gidip, yurt dışında üniversite okumayı hedefliyorum. Hedeflediğim bir bölüm şu an yok. Üniversiteye geçtiğimde ya da 10'uncu sınıfta sözel-sayısal seçeceğim zaman onu belirleyeceğim, şimdi belli değil" dedi.