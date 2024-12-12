Sednaya Hapishanesi\'nden 7 ay sonra kurtulan kayıp ABD vatandaşı Şam\'da bulundu

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Suriye'de kaybolan ABD vatandaşı Travis Pete Timmerman, Şam güneyinde bir köyde bulundu. 2 Haziran'dan bu yana kayıp olan Timmerman, 8 Aralık'ta Baas rejiminin devrilmesiyle Sednaya Hapishanesi'nden kurtuldu.

7 AY İŞKENCE MERKEZİNDE TUTULDU

Bitkin ve bakımsız görülen Timmerman, "7 ay önce Lübnan ve Suriye arasındaki dağlarda kalırken sınırda güvenlik güçleri tarafından yakalanıp gözaltına alındığını" söyledi. Timmerman, Şam'da rejimin güvenlik birimlerine ait "Filistin Şubesi" adlı gözaltı ve işkence merkezinde tutulduğunu belirtti.

"HER GÜN İŞKENCE SESLERİ DUYUYORDUM"

Al Arabiya'ya verdiği röportajda ayakkabısız ve koyu gri kapüşonlu bir kıyafetle görünen Timmerman, Esad'ın gözaltı merkezlerinde her gün işkence sesleri duyduğunu anlattı. CBS News'e yaptığı açıklamada, pazartesi günü iki silahlı kişinin çekiçle hapishane kapısını kırarak kendisini kurtardığını söyledi. Timmerman, "Kapının kırılma sesiyle uyandım. Başta gardiyanların orada olduğunu sandım ve çatışmaların daha yoğun olabileceğini düşündüm. Ancak dışarı çıktığımızda hiç direniş yoktu, gerçek bir çatışma yaşanmadı." dedi. Timmerman şu anda özgürlüğüne kavuşmuş olsa da, henüz durumu tam olarak kavrayamadığını ve her gece kalacak yer bulmakla meşgul olduğunu belirtti.

HAC İBADETİ İÇİN YOLA ÇIKMIŞTI

ABD'nin Missouri eyaletinden olduğunu belirten ve hac ibadeti için ABD'den yola çıktığını ifade eden Timmerman, martta Avrupa'ya gittiğini, mayısta Lübnan'ın Zahle kentine geldiğini ve sonrasında Suriye'ye gittiğini anlattı. Timmerman'ın açıklamaları sırasında, eve gelen yerel bir güvenlik ekibi Timmerman'ı araçla götürdü.