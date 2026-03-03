Yasak aşk infazında korkunç itiraf: Karnı şişince sorun büyüdü - Son Dakika
Yasak aşk infazında korkunç itiraf: Karnı şişince sorun büyüdü

Yasak aşk infazında korkunç itiraf: Karnı şişince sorun büyüdü
03.03.2026 16:29
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde 2009 yılından bu yana kayıp olan ve o dönem 17 yaşında olan Ebru Koyuncu'yu öldürdüğünü itiraf eden eski eniştesi 55 yaşındaki Ufuk Köse'nin ifadesi ortaya çıktı. Köse, ifadesinde, "Ebru'yu hamileliğinin iyice ortaya çıkması üzerine eski eşimin arazisine götürdük. Orada havuz çukuru dediğimiz bir alan var. Orada boğarak öldürdüm. Daha sonra ablasına kardeşini öldürdüğümü söyledim, ertesi gün gidip birlikte üzerini toprakla örttük" dedi.

Şehzadeler ilçesi Sancaklıiğdecik Mahallesi'nde yaşayan Münevver Koyuncu (60), 1 Ekim 2025'te saat 21.00 sıralarında jandarmaya başvurarak kızı Ebru Koyuncu'nun 2009 yılı Aralık ayında evden ayrıldığını ve bir daha kendisinden haber alamadığını bildirdi. İhbarla Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Manisa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, çalışma başlattı. Soruşturma kapsamında Ebru Koyuncu'nun eski eniştesi Ufuk Köse ile yaklaşık 3 yıl süren bir ilişki yaşadığı, bu ilişkiden hamile kaldığı ve hamileliğin ortaya çıkmasının ardından ortadan kaybolduğu belirlendi. Bu kapsamda şüphelilerin çeşitli dönemlerde kullandıkları değerlendirilen 25 GSM hattının HTS kayıtları, tanık beyanları, saha araştırmaları ve teknik takip sonucunda aile içerisinde cinayet ihtimali üzerinde duruldu ve dosyada gizlilik kararı alındı.

4 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Tanık beyanları ve saha çalışmaları doğrultusunda, Ebru Koyuncu'nun ablası Fatma Koyuncu (36), eski eniştesi Ufuk Köse ile üvey kardeşleri M.K. (46) ve A.K. (42) tarafından öldürülmüş olabileceğine yönelik şüphe oluştu. Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla; Kars'ın Kağızman ilçesinde bulunan Fatma Koyuncu, İzmir'de bulunan Ufuk Köse ve M.K. ile Manisa'da bulunan A.K., 23 Şubat'ta Manisa İl Jandarma Komutanlığı JASAT ve Şehzadeler İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.

ESKİ EŞİNE AİT TARLADA ÖLDÜRDÜĞÜ İTİRAF ETTİ

Şüphelilerden Ufuk Köse, sorgusunda, genç kadını öldürdüğünü itiraf ederek cesedin yerini gösterebileceğini söyledi. Bunun üzerine Manisa İl Jandarma Komutanlığı JASAT ve Şehzadeler ve Kemalpaşa ilçe jandarma komutanlığı ekipleri ile Kemalpaşa İlçe Jandarma Komutanlığı Olay Yeri İnceleme Timi, Ufuk Köse ve Fatma Koyuncu ile birlikte İzmir'in Kemalpaşa ilçesi Armutlu Mahallesi'ne gitti. Buradaki Köse'nin gösterdiği yerde, eski eşine ait olan arazide arama ve kazı çalışması yapıldı. Çalışmalarda 2009 yılından bu yana kayıp olan Ebru Koyuncu'ya ait olduğu değerlendirilen çok sayıda kemik ve kafatası parçası bulundu. Kemikler, Adli Tıp Kurumu'na gönderilmek üzere muhafaza altına alındı.

TUTUKLANDILAR

Ebru Koyuncu'nun öldürülmesinin ortaya çıkmasının ardından üvey kardeşler M. K. (46), A. K. (42) jandarmadaki ifadelerinin ardından serbest kalırken, cinayeti itiraf eden ve Ufuk Köse (55) ile eski eşi Fatma Koyuncu 26 Şubat'ta adliyeye sevk edildi. Köse ve Koyuncu, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.

"BOĞARAK ÖLDÜRDÜM"

Olayla ilgili soruşturma sürerken; Ufuk Köse'nin ifadesi ortaya çıktı. İfadesinde; o dönemde dini nikahla birlikte yaşadığı Fatma Koyuncu'nun kardeşi Ebru Koyuncu'nun fabrikasında evrak işlerinde çalışırken aralarında yakınlaşma olduğunu belirten Köse, şunları anlattı: "Sonrasında Ebru bu birliktelikten hamile kaldı. Ebru, 2009 yılı Aralık ayında ailesi ile yaşadığı evden ayrıldı. Ailesi bir daha kendisinden haber alamadı. Ardından bizim yanımıza gelip, birlikte yaşamaya başladı. Babası Süleyman Koyuncu'nun durumu öğrenmesi halinde üçümüzü de öldüreceğinden korkup, Manisa'nın Sancaklıiğdecik Mahallesi'ndeki evimi İzmir'in Kemalpaşa ilçesi Armutlu Mahallesi'ne taşıdım. Ancak Koyuncu'nun her geçen gün hamilelik nedeniyle karnı şişmeye başlaması üzerine sorun da büyümeye başladı. Abla, kardeş birbirlerini sevmezdi ve sürekli sorun yaşarlardı. Ebru'yu hamileliğinin iyice ortaya çıkması üzerine eski eşimin arazisine götürdük. Orada havuz çukuru dediğimiz bir alan var. Orada boğarak öldürdüm. Daha sonra ablasına kardeşini öldürdüğümü söyledim, ertesi gün gidip birlikte üzerini toprakla örttük."

"EVDEN KAÇTIĞINI DÜŞÜNÜYORDU"

Köse'nin ifadesinde; Süleyman Koyuncu'nun bu süreçte bazen aralarında sorun yaşanan kızı Ebru Koyuncu'nun evden kaçtığını düşünüp, aradığını da belirtip, "Zaman zaman bana ve diğer kızı Fatma Koyuncu'nun yanına gidip, sorsa da bir sonuç alamıyordu" dedi. Abla Fatma Koyuncu'nun ise ifadesinde Ufuk Köse'nin hakkındaki suçlamalarını kabul etmeyip, "Sadece kardeşimi öldürdüğünü söyledi, yerini gösterince gidip, baktım" dedi.

EŞİ ÖLÜNCE KAYIP BAŞVURUSUNDA BULUNMUŞ

Öte yandan anne Münevver Koyuncu'nun (60) o dönemde eşinin kendisine uyguladığı şiddet nedeniyle korkup, kızının peşine düşemediği öğrenildi. Anne Koyuncu'nun eşi Süleyman Koyuncu'nun ölümünün ardından kızı için kayıp başvurusunda bulunduğu belirtildi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Şehzadeler, Cinayet, Manisa, Güncel, Son Dakika

