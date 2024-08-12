Kayseri\'de 4 Katlı Binada Yangın Çıktı

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KAYSERİ'de, 4 katlı binanın 1'inci katında çıkan yangında 6'sı çocuk 8 kişi dumandan etkilendi. Yangın, ekiplerin yaklaşık 30 dakikalık çalışması sonucu söndürüldü.

Yangın, saat 17.30 sıralarında Melikgazi ilçesi Osman Kavuncu Mahallesi'nde çıktı. 4 katlı binanın 1'inci katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler daireyi kapladı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangında dumandan etkilenen 6'sı çocuk 8 kişi ekipler tarafından binadan çıkarılarak tedavi altına alındı. Yangın, ekiplerin yaklaşık 30 dakikalık çalışması sonucu söndürüldü. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.