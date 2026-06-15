Baktır çifti cinayetinde 2 kez ağırlaştırılmış müebbet

KAYSERİ'nin Hacılar ilçesinde Gülhanım (66) ve Fahri Baktır (70) çiftinin cami çıkışı evlerinin önünde av tüfeğiyle öldürülmesine ilişkin tutuklu yargılanan Murat Günek'in, 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması sonrası Baktır çiftinin kızı Muhlise Nur Özdemir DHA'ya konuştu. Özdemir, "Adaletin tecelli bulması bizler açısından yüreğimize birazda olsa su serpmiştir" diye konuştu.

Olay, geçen yıl 2 Ekim'de saat 21.00 sıralarında Hacılar ilçesi Beğendik Mahallesi Şehit Şükrü Bayram Caddesi'ndeki bağ evinin önünde meydana geldi. Camiden çıkan Fahri ve Gülhanım Baktır çifti, evlerinin önüne geldiğinde silahlı saldırıya uğradı. Av tüfeğiyle açılan ateşte saçmaların isabet ettiği çift, kanlar içinde yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis, bağ evinin bulunduğu caddeyi trafiğe kapatıp, geniş güvenlik önlemi aldı. Sağlık ekibinin kontrolünde çiftin hayatını kaybettiği belirlendi. Gülhanım ve Fahri Baktır, otopsi işlemlerinin ardından Hacılar ilçesinde toprağa verildi.

ÖZEL EKİP KURULDU

Polis ekipleri, kaçan şüpheli veya şüphelileri yakalamak için başlattığı çalışmada, suç mahallinde at izlerine rastladı. İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği koordinesinde İstihbarat Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü, İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği ve Polis Arama Kurtarma (PAK) ekipleriyle özel bir araştırma ekibi oluşturuldu. Teknik takip, dinleme, arazi arama-tarama çalışmaları ve 125 saatlik kamera incelemeleri sonucunda şüphelinin Murat Günek olduğu, olay yerine atla gelip, silahlı saldırının ardından bölgeden atla uzaklaştığı tespit edildi. Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda şüpheli Murat Günek, yakalandı. Gözaltına alınan Günek, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı.

İDDİANAME HAZIRLANDI

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlanıp iddianame hazırlandı. Kayseri Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede, şüpheli Murat Günek hakkında, 'Kadına karşı tasarlayarak öldürme' ve 'Tasarlayarak öldürme' suçlarından ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet olmak üzere 2 kez ceza istendi. İddianamede, Günek'in alınan tüm ifadelerinde suçlamaları kabul etmeyip, analizi yapılan söz konusu atın kendisine ait olmadığını, cinayeti de kendisinin işlemediğini öne sürerek suçsuz olduğunu savundu. Şüpheli, ayrıca üvey annesinin ölen Baktır çiftinin çocukları A.B.'den 85 bin lira alacağı olduğunu söyledi.

KARAR DURUŞMASI

Kayseri 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde geçen 9 Haziran'da görülen davanın karar duruşmasında mahkeme heyeti, Günek'e Fahri Baktır'a yönelik 'Tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırmış müebbet ve Gülhanım Baktır'a karşı 'kadına karşı kasten öldürme' suçunu işlediği gerekçesiyle 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası vererek tutukluluk halinin devamına hükmetti.

'ADALETİN TECELLİ BULMASI YÜREĞİMİZE BİRAZDA OLSA SU SERPTİ'

Baktır Çiftinin Kızı Muhlise Nur Özdemir kararın ardından DHA'ya konuştu. Mahkeme kararından memnun olduğunu dile getiren Muhlise Nur Özdemir, "Hacılar'da gerçekleşen cinayette anne ve babamı kaybettim. Annem ve babam hiçbir kötülüğü olmayan hep iyiliği savunan ve ibadetinde olan insanlardı. Olayın cami çıkışı olması bunun göstergesidir. Şunu söylemek istiyorum; bu yapılan haksızlık hem bizleri ailemize hem de vicdanı olan bütün insanlara yapılmış olan bir suçtur. Mahkeme sonucundan tabi ki memnunuz ama bu sonuç bizim elbette yaramızı ve acımızı asla dindirmeyecektir. Adaletin tecelli bulması da bizler açısından yüreğimize birazda olsa su serpmiştir" diye konuştu.

'FAİL, BEN YAPMADIM ŞİKAYETİNİZİ GERİ ALIN GİBİ BİR İSTEKTE BULUNDU'

Davanın sanığı ile anne-babasının bir husumetinin olmadığını belirten Özdemir, "Fail 14 gün sonra yakalandı. Bu süreç içerisinde bizler hem acımızı yaşamakta zorlandık. Aile olarak kaygı içerisindeydik. Annemin ve babamın hiç kimseyle bir husumeti ya da bir kötülüğü asla olmamıştır. Fail savunma olarak asla suçu itiraf etmedi ve hiçbir pişmanlığının olmadığını ve hatta bizlere pişkin bir şekilde, bütün delillerin olmasına rağmen, 'Elinizi vicdanınıza koyun bunu ben yapmadım. Şikayetinizi geri alın' gibi istekte bulundu. Anne ve babamın bu kişiyle alakalı hiçbir husumeti yoktu." ifadelerini kullandı.

'OLAY İLK GERÇEKLEŞTİĞİNDE HERHANGİ BİR ŞÜPHELİ DAHİ TESPİT EDİLEMEMİŞTİR'

Hayatlarını kaybeden Baktır çiftinin ailesinin Avukatı Mustafa Avşar ise şöyle konuştu:

"Dava süreciyle alakalı en önemli husus kolluk kuvvetlerinin ciddi bir araştırma yaparak, dosyayı faili meçhulde bırakmamasıdır. Olay ilk gerçekleştiğinde herhangi bir şüpheli dahi tespit edilememiştir. Müvekkillerimizden Asım Baktır'a muhtemel şüpheliler sorulduğunda fail aslında ana şüpheli dahi değildir. Tahmini hafif şüpheler üzerine muhtemel şüphelilerden bahsedilmiştir. Dosyada gizlilik kararı alındıktan sonra kolluk kuvvetleri çok ciddi bir araştırma yaparak olay yeri ve olay yeri çevresine ilişkin bütün kamera kayıtlarını almıştır."

'SANIK, HİÇBİR ZAMAN BU OLAYI GERÇEKLEŞTİRDİĞİ İÇİN PİŞMAN OLMAMIŞTIR'

Avukat Avşar sanık hakkında 'indirim' maddesi uygulanmadan cezalandırıldığını belirterek, "Her ne kadar basına bir at nalı üzerinden tespit edildiği gibi bir izlenim verilmişse de asıl dosyaya giren kamera kayıtlarıdır. Bu kamera kayıtlarında şüphelinin atı, kıyafetleri ve vücut tipi tespit edildikten sonra şüpheli dosyaya dahil oluyor. İlk başta tanık olarak ifade veriyor. Tanık olduktan sonra, şüpheli ve daha sonra da sanık oluyor. Burada en önemli husus şu; sanık hiçbir zaman bu olayı gerçekleştirdiği için pişman olmamıştır. Yargılama sürecinde de suçlamadan başka bir şey yapmamıştır. Böyle bir kişinin nasıl bir suçlama yaptığını soracak olursanız da tamamen kendini yakalayan ve yargılayan kişileri suçlamıştır. Bundan sonraki süreçte de açıkçası kendisine ceza veren heyeti suçlayacağını düşünmekteyiz. Mahkemede de olması gerektiği gibi pişmanlık göstermeyen bir kişiyi kravat indirimi olarak bilinen TCK 62'nci maddeyi uygulamayarak en yüksek hadden cezalandırmıştır. Bu açıdan karar tatmin edicidir. Bunun üzerine bir ceza verilmesi mümkün değildir. İnşallah istinaf ve Yargıtay aşamasında da dosyanın onaylanmasını bekliyoruz" ifadelerine yer verdi.