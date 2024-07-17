Kayseri\'de çöp tartışması silahlı kavgaya dönüştü: Baba ve oğlu yaralandı

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7 ağır vasıta birbirine girdi! Otoyolun savaş alanına döndüğü kazada ölü ve yaralılar var

KAYSERİ'de, binanın önüne bırakılan çöp torbası nedeniyle çıkan tartışmada tabanca ile vurulan baba ile oğlu yaralandı.

Olay, saat 17.30 sıralarında Melikgazi ilçesi Selimiye Mahallesi Ortahisar Sokaktaki 5 katlı binada meydana geldi. İddiaya göre A.K. ve komşusu baba Ali Osman Ö. ile oğlu Murat Ö. arasında binanın önüne bırakılan 'çöp' nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma silah kavgaya dönüştü. Kavgada, baba Ali Osman Ö. ve Murat Ö. tabancayla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olayın şüphelisi A.K. gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.