Kayseri'de düşen eğitim uçağına tarım işçilerinin müdahalesi görüntülendi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kayseri'de düşen eğitim uçağına tarım işçilerinin müdahalesi görüntülendi

Geniş Video İzle

Kayseri'de düşen Hava Kuvvetleri'ne ait eğitim uçağının düşme anı ve tarım işçilerinin uçağa müdahalesi güvenlik kamerasına yansıdı. Uçaktaki iki pilotun şehit olduğu kazanın ardından enkaz alanında hasar tespit edildi.

05.06.2024 16:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

KAYSERİ 12'nci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı'ndan Hava Pilot Albay Uğur Yıldız ile Hava Pilot Albay Gökhan Özen'in havalandıktan bir süre sonra düşerek şehit olduğu eğitim uçağının düşme anı ve düştükten sonra tarım işçilerinin uçağa müdahale ettiği anlara ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

Kayseri 12'nci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı'ndan dün eğitim için kalkan Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait SF-260D tipi eğitim uçağı, Kocasinan ilçesi Hasanarpa Mahallesi yakınlarında düştü. Bölgeye çok sayıda polis, jandarma, AFAD ve sağlık ekibi sevk edildi. Uçaktaki Hava Pilot Albay Uğur Yıldız ile Hava Pilot Albay Gökhan Özen'in şehit olduğu belirlendi. Diğer yandan uçağın düşme anları, güvenlik kamerasına yansıdı. Düşen uçak ile ilgili soruşturma sürerken, şehitler Kayseri 12'nci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı'nda düzenlenen törenle görev yaptıkları İzmir'e uğurlandı.

MOTOR SESİ KESİLDİKTEN SONRA YERE ÇAKILMIŞ

Hava Pilot Albay Uğur Yıldız ile Hava Pilot Albay Gökhan Özen'in hayatını kaybettiği uçak kazası bölgedeki bir evin güvenlik kamerası tarafından sesli ve görüntülü olarak kaydedildi. DHA'nın ulaştığı görüntülerde, uçağın bir süre motor sesinin duyulduğu, motor sesinin kesilmesinin ardından uçağın hızla yere dik şekilde düştüğü, ardından da ay çekirdeği tarlasında alev topunun yükseldiği görüldü. Ayrıca, uçak yere düştükten sonra tarım işçilerinin panikle uçağa doğru koştukları kameraya yansıdı. Öte yandan, uçak düştükten sonra bölgede yaşayan bazı vatandaşlar ile tarım işçilerinin enkaza müdahale ederken, cep telefonu ile çektikleri yeni görüntüler de ortaya çıktı. Görüntülerde, tarım işçileri ve vatandaşların uçaktaki alevlere su döktükleri, bazılarının ise ay çekirdeklerini sökerek alevlerin üzerine attığı, bazı vatandaşların da elleri ile tarladaki toprakları alevlere atarak söndürmeye çalıştıkları görüldü.

ENKAZ KALDIRILDIKTAN SONRA İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİ

Albaylar Yıldız ve Özen'in şehit olduğu SF-260D tipi eğitim uçağının enkazının kaldırılmasının ardından bölgedeki hasar da DHA tarafından görüntülendi. Enkaz alanındaki bazı ay çekirdeklerinin yapraklarının yandığı, tarladaki sulama sistemlerinin zarar gördüğü, tarlada da oluşan çukurun toprakla kapatıldığı görüldü.

Kayseri\'de düşen eğitim uçağına tarım işçilerinin müdahalesi görüntülendi
Kaynak: DHA

Güvenlik Kamerası, Gökhan Özen, Uğur Yıldız, Kayseri, Albay, Pilot, Havacılık, Kaza, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayseri'de düşen eğitim uçağına tarım işçilerinin müdahalesi görüntülendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:33 Yahudilerden Kudüs’te provokatif bayrak yürüyüşü Mescid-i Aksa’ya baskın düzenlediler Yahudilerden Kudüs'te provokatif bayrak yürüyüşü! Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlediler
16:31 Ak Parti’nin adayına büyük fark atan İmamoğlu, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı seçildi Ak Parti'nin adayına büyük fark atan İmamoğlu, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı seçildi
16:04 Zahide Yetiş programında olay Baba, kendisinden büyük bir adama kaçan kızını canlı yayında dövdü Zahide Yetiş programında olay! Baba, kendisinden büyük bir adama kaçan kızını canlı yayında dövdü
15:00 Belediye başkanının tutuklanması sonrası Hakkari’de ortalık karıştı Belediye başkanının tutuklanması sonrası Hakkari'de ortalık karıştı
14:28 AYM’nin iptal kararı ne anlama geliyor Olan biteni CHP’li Ocaklı’ya sorduk, ses getirecek bir iddia ortaya attı AYM'nin iptal kararı ne anlama geliyor? Olan biteni CHP'li Ocaklı'ya sorduk, ses getirecek bir iddia ortaya attı
17:04 Galatasaraylı futbolcu, milli maçta rakibini yumrukladı Galatasaraylı futbolcu, milli maçta rakibini yumrukladı
16:24 Görüşme yapıldı Volkan Demirel sonrası Hatayspor’da Ancelotti sesleri Görüşme yapıldı! Volkan Demirel sonrası Hatayspor'da Ancelotti sesleri
15:41 20 yaşındaki Sümeyye’yi hayattan koparan kaza O anların görüntüsü ortaya çıktı 20 yaşındaki Sümeyye'yi hayattan koparan kaza! O anların görüntüsü ortaya çıktı
15:31 Termometrelerin 40 dereceyi gördüğü kentimizde asfalt eridi Termometrelerin 40 dereceyi gördüğü kentimizde asfalt eridi
15:28 Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nde kadınlara regl izni Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nde kadınlara regl izni
15:27 Helal olsun sana Milli sporcumuzun Türk bayrağı hassasiyeti takdir topladı Helal olsun sana! Milli sporcumuzun Türk bayrağı hassasiyeti takdir topladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.06.2024 17:20:05. #1.12#
SON DAKİKA: Kayseri'de düşen eğitim uçağına tarım işçilerinin müdahalesi görüntülendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement