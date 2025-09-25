Kayseri'de Kayıp Babadan Acı Haber - Son Dakika
Kayseri'de Kayıp Babadan Acı Haber

Kayseri\'de Kayıp Babadan Acı Haber
25.09.2025 16:49
Kayseri\'de Kayıp Babadan Acı Haber
Murat Düşünceli, kayalıklarda ölü bulundu. 4 gündür aranan Düşünceli'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Kayseri'de yaşayan 2 çocuk babası Murat Düşünceli (33) 20 Eylül Cumartesi günü evinden çıkarak Yahyalı ilçesine gitti. Ailesine 2 gün ilçedeki Tahtacık Yaylası'nda kalmayı planladığını söyleyen Düşünceli'den 21 Eylül'den sonra haber alınamadı.

ARACINI PARK EDİP YAYA OLARAK DEVAM ETMİŞ

İhbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler, Düşünceli'nin aracını park edip yaya olarak gittiğini tespit etti. Bunun üzerine AFAD, Yahyalı İlçe Jandarma Komutanlığı, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), İHH, UMKE ekipleri ve mahalleliler, Murat Düşünceli'nin bulunması için çalışma başlattı.

"ŞARJIM BİTİYOR, MERAK ETMEYİN" TELEFONU

Öte yandan Düşünceli'nin 21 Eylül'de ailesini arayarak, telefonunun şarjının bitmek üzere olduğunu, merak etmemelerini ve ertesi gün döneceğini söylediği öğrenildi. Kendisinden haber alınamayan Düşünceli için arama çalışmaları sürüyor.

KAYALIKLARDA CESEDİ BULUNDU

4 gündür kayıp olarak her yerde aranan Düşünceli, kayalıklarda ölü bulundu. Kurtarma ekiplerinin ulaştığı Murat Düşünceli'nin Toros Dağları'nda kayalıklardan düşerek yaşamını yitirdiği belirlendi. Düşünceli'nin cenazesi otopsisi yapılmak üzere Yahyalı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: DHA

Güvenlik, İnceleme, Jandarma, Olaylar, Yahyalı, Kayseri, 3-sayfa, Sağlık, Güncel, Baba, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayseri'de Kayıp Babadan Acı Haber - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Kayseri'de Kayıp Babadan Acı Haber - Son Dakika
