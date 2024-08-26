Kayseri'de sele kapılan otomobilin sürücüsü 15 saat sonra ölü bulundu - Son Dakika
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Kayseri'de sele kapılan otomobilin sürücüsü 15 saat sonra ölü bulundu

Kayseri\'de sele kapılan otomobilin sürücüsü 15 saat sonra ölü bulundu

Kayseri'nin Bünyan ilçesinde otomobili ile sele kapılan Muhittin Saraç'ın cansız bedeni 15 saat sonra bulundu. Görgü tanığı, sürücüyü uyardıklarını ancak durmadığını söyledi. Saraç'ın cenazesi toprağa verildi.

26.08.2024 15:12
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KAYSERİ'nin Bünyan ilçesinde otomobili ile sele kapıldıktan 15 saat sonra cansız bedeni bulunan Muhittin Saraç (56), son yolculuğuna uğurlandı. Yaşanan olayın görgü tanığı Hekim Mazlum, Saraç'a selektör yapıp, korna çalarak yola devam etmemesi gerektiğini söylediklerini belirterek, "Selde ben de o bölgede mahsur kaldım. 'Sel gitsin de giderim' dedim. Korna çaldım, uyardım. Durmadı. Geçtikten sonra da su aldı, götürdü" dedi.

Bünyan'da cumartesi akşam saatlerinde etkili olan sağanak, hayatını olumsuz etkiledi. Yağış Güllüce Mahallesi'nde sele neden olurken, Muhittin Saraç'ın kullandığı otomobil, saat 20.30 sıralarında suya kapıldı. İhbarla bölgeye Kayseri başta olmak üzere, Nevşehir, Sivas, Yozgat, Kırşehir ve Gaziantep'ten AFAD, JAK, itfaiye ve arama-kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaptıkları aramada, otomobile ulaştı, ancak Saraç bulunamadı. Ekipler, yaklaşık 15 saat sonra, otomobilinin bulunduğu dere yatağından 7 kilometre uzaklıkta bir evin bahçesinde Muhittin Saraç'ın cansız bedenini buldu.

TOPRAĞA VERİLDİ

Muhittin Saraç'ın cenazesi Kayseri Devlet Hastanesi'nde yapılan otopsinin ardından ailesi tarafından teslim alınarak Bünyan ilçesi Güllüce Mahallesi'ne getirildi. Saraç için burada cenaze namazı kılındı. Cenazeye Vali Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Şaban Çopuroğlu ve Sayın Bayar Özsoy, CHP Milletvekili Aşkın Genç, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Muhittin Saraç'ın oğulları Hayrullah, Galip, Bahri ve Abdullah Saraç ile yakınları ve mahalleli katıldı. Kılınan namazının ardından Saraç, mahalle mezarlığında toprağa verildi.

'SEL NEDENİYLE 8-9 ARABA DURDUK'

Diğer yandan Muhittin Saraç'ın sele kapıldığı bölgede seyir halinde olanlardan Hekim Mazlum, yaşanan olayı anlattı. Saraç'a selektör yapıp, korna çalarak yola devam etmemesi gerektiğini söylediklerini belirten Mazlum, "Selde ben de o bölgede mahsur kaldım. 'Sel gitsin de giderim' dedim. Korna çaldım, uyardım. Durmadı. Geçtikten sonra da su aldı, götürdü. Bünyan'da bahçesi vardı. Oraya gitmiş. Bahçesinden Güllüce'ye dönüyormuş. Sel nedeniyle 8-9 araba durduk, bekledik ama o durmadı. Herhalde işi var diye yola çıktı. Su aldı götürdü" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Kayseri'de sele kapılan otomobilin sürücüsü 15 saat sonra ölü bulundu - Son Dakika

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