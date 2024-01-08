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Kayseri'de Taksi Şoförü Cinayeti Davasında Baba Tutuklandı - Son Dakika
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Kayseri'de Taksi Şoförü Cinayeti Davasında Baba Tutuklandı

Kayseri'de başka bir taksi şoförünü bıçaklayarak öldürmek suçundan tutuklu yargılanan Reşit Demir'in babası Murat Demir, ikinci duruşmada tutuklandı. Olay, geçen yıl meydana gelmiş ve Reşit Demir'in taksi durağından müşteri alması nedeniyle çıkan tartışma kavgaya dönüşmüştü. İddianamede, Reşit Demir, babası Murat ve amcası M.D. hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor. Duruşmada tanıklar dinlendi ve sanıklar savunmalarını yaptı. Mahkeme heyeti, Murat Demir'in kaçma şüphesiyle tutuklanmasına karar verdi.

Kayseri\'de Taksi Şoförü Cinayeti Davasında Baba Tutuklandı
08.01.2024 - 17:58,
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KAYSERİ'de başka duraklarda çalışan ve müşteri alma meselesinden daha önce tartıştığı meslektaşı Ali Demirel'i (32) bıçaklayarak öldürmek suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle tutuklu yargılananan taksi şoförü Reşit Demir'in (23) aynı davada tutuksuz yargılanan babası Murat Demir, ikinci duruşmada tutuklandı.

Olay, geçen yıl 23 Haziran'da saat 16.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Talas Bulvarı'ndaki Kızılay EKM taksi durağı yakınlarında meydana geldi. Durakta taksicilik yapan Ali Demirel, başka taksi durağında çalışan meslektaşı Reşit Demir'in durağının yakınından müşteri aldığını gördü. Demirel ve Demir arasında bu nedenle tartışma çıktı. Reşit Demir, bir süre sonra babası Murat Demir ve amcası M.D. ile yeniden Ali Demirel'in taksi durağına geldi. İki taksici arasında yine yaşanan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada, Reşit Demir yanında getirdiği bıçakla Ali Demirel'i yaraladı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Demirel, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Reşit Demir ve babası Murat Demir ile olaya karıştığı iddia edilen amcası M.D. ise polis ekiplerinin takibiyle bir akaryakıt istasyonunda yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerden Reşit Demir, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemede tutuklandı, babası ve amcası da adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İDDİANAME DÜZENLENDİ

Kayseri 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede, sanıklardan Reşit Demir, babası Murat ve amcası M.D. hakkında, 'Tasarlayarak öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. Sanıklar, bugün Kayseri 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde ikinci kez hakim karşısına çıktı. Davada, ölen Demirel'in şikayetçi annesi, babası v kardeşleri de hazır bulundu. Duruşmada 1'i taksideki yolcu olmak üzere 5 kişi tanık olarak dinlendi. Tanıklardan S.B., "Orada bulunan arkadaşlarıma sordum; 'Neden bıçaklanmasına izin verdiniz, bu kadar kişi neden ayırmadınız?' dedim. Onlar da 'Abla korktuk. Elinde bıçak vardı. Yanına yaklaştırmıyordu' dediler" diye konuştu.

'KANUNSUZ İŞİM OLMADI'

Sanıklardan Reşit Demir, önceki savunmasını tekrar ederek, "Yolum kesilerek, arabama zarar verilmesi sonrası durağa tekrar gittiğimizde selam verdik, almadı ve bize saldırdığı için olay meydana geldi. Kendimi savundum. Hiçbir kanunsuz işim olmadı" dedi.

'İFTİRA ATILIYOR'

Sanık Reşit Demir'in tutuksuz yargılanan babası Murat Demir, "Kesinlikle yalan ve iftira atıyorlar. Tanıklara baskı yapıp, onların bu şekilde ifade vermesini sağlıyorlar. Tanıklar ceza almamız için yalan söylüyorlar. Kesinlikle elle bir müdahale yapmadım" dedi.

Tutuksuz yargılanan amca M.D. ise olayla alakası olmadığını belirterek, beraatini istedi.

'HZ. ÖMER ADALETİNİ İSTİYORUZ'

Ölen Ali Demirel'in şikayetçi kardeşi T.D. ise "Ağabeyim, 32 yaşındaydı. Bir insan kolay yetişmiyor. Ağabeyim geri gelemeyecek ama biz sizden Hz. Ömer adaletini istiyoruz. Bir nebze de olsa vereceğiniz karar, vicdanımıza su serpecek. Bizim için para ikinci plandadır. Eğer, ağabeyimden parasını istese cebindeki parayı bile verirdi" diye konuştu.

KAÇMA ŞÜPHESİYLE TUTUKLULUK KARARI

Duruşma savcısı ara mütalaasında tutuksuz sanık Murat Demir'in, verilecek karar sonrası kaçma şüphesi olduğu gerekçesiyle tutuklanmasını istedi. Mahkeme heyeti, verdiği ara karar ile Reşit Demir'in tutukluluk halinin devamına, tutuksuz yargılanan babası Murat Demir'in ise tutuklanmasına hükmedip, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi. Kararın ardından Murat Demir, polis ekipleri tarafından tutuklandı.

Kaynak: DHA
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