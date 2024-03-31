KAYSERİ SON

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BÜYÜKŞEHİRToplam Sandık.

31.03.2024 20:16  Güncelleme: 20:19
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BÜYÜKŞEHİR

Toplam Sandık : 3.414
Toplam Seçmen : 1.039.684
Açılan Sandık : 392
Açılan Sandık Oranı : % 11,48
Kullanılan Oy : 86.432
Geçerli Oy : 84.572
Katılım Oranı : % 78,72

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİMEMDUH BÜYÜKKILIÇ% 39,0933.062
YENİDEN REFAHABDULLAH ÖZKIRIŞ% 17,4714.777
İYİ PARTİKAZIM YÜCEL% 13,6711.558
CHPMURAT MOLU% 13,311.251
DİĞER% 7,456.304
SAADETMAHMUT ARIKAN% 4,734.001
ZAFER PARTİSİİSMAİL TANRIÖVEN% 2,772.344
DEM PARTİİHSAN SARIYAR% 0,27231
MEMLEKETDENİZ COŞKUN% 0,13114
BTPBATTAL ÇETİNE% 0,13108
DEVA PARTİSİİBRAHİM GÖZ% 0,1197
HKPNUH YAVUZ% 0,0978
DPAYGÖKÇE KARAKAYA% 0,0977
HÜDA PARMEHMET ÇALHAN% 0,0974
TİPSAMİ KİRİK% 0,0864
TKPMUSTAFA ARSLAN% 0,0757
HAK-PARNAZENİN GÜNEŞ% 0,0651
VATAN PARTİSİERDOĞAN DEMİR% 0,0649
YTPFERDİ KARABACAK% 0,0542
MİLLETMEHMET SÜMER% 0,0542
BAĞIMSIZALİ AYTEKİN% 0,0541
DSPDAVUT OCAK% 0,0432
EMEPCAN DENİZ KALKAN% 0,0431
MİLLİ YOLCANER BOYRAZ% 0,0430
BAĞIMSIZENVER SUNGUR% 0,0321
BAĞIMSIZAHMET ÜLGEN% 0,0216
GELECEK PARTİSİMUHAMMED TOSUN% 0,0111
TKHBENGİSU İÇTEN% 0,019
AKKIŞLA

Açılan Sandık Oranı : % 4,55
Katılım Oranı : % 81,08

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPMUSTAFA DURSUN% 56,36133
AK PARTİAYHAN ARSLAN% 40,6896
İYİ PARTİOSMAN TÜRK% 1,694
YENİDEN REFAHCİHANGİR ŞAHİN% 0,852
SAADETNECMETTİN EMRE ŞAHİN% 0,421
BÜNYAN

Açılan Sandık Oranı : % 12,94
Katılım Oranı : % 87,61

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPSELAHATTİN METİN% 43,59588
İYİ PARTİERHAN ÖZHAN% 32,47438
YENİDEN REFAHŞİNASİ GÜLCÜOĞLU% 13,64184
DİĞER% 5,0468
CHPİBRAHİM MARZIOĞLU% 4,5962
BÜYÜK BİRLİKFATMA ŞENYÜZ GÜNER% 0,375
SAADETMUHAMMED EMİR TAŞÇI% 0,34
DEVELİ

Açılan Sandık Oranı : % 18,68
Katılım Oranı : % 79,27

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİADEM ŞENGÜL% 36,572.235
BÜYÜK BİRLİKİMDAT GÜVEN% 27,861.703
İYİ PARTİSONGÜL ÖZDEMİR% 13,58830
YENİDEN REFAHBAYRAM SABAH% 11,21685
CHPFARUK KÜRKCÜ% 5,28323
ZAFER PARTİSİDOĞAN BALAK% 2,6159
DİĞER% 1,4991
SAADETMUSTAFA ÜLKER% 1,3985
BTPÖZAY SUSAM% 0,021
FELAHİYE

Açılan Sandık Oranı : % 18,18
Katılım Oranı : % 84,62

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPŞEREF GÜLESER% 52,43334
AK PARTİVURAL COŞKUN% 42,07268
YENİDEN REFAHAYCAN KARADAVUT% 2,214
İYİ PARTİALİ DİNÇER KUZUGÜDEN% 1,268
SAADETEMİN GÖNEN% 1,17
ZAFER PARTİSİİHSAN LALE% 0,634
MİLLİ YOLZELİHA İNAL% 0,312
HACILAR

Açılan Sandık Oranı : % 51,43
Katılım Oranı : % 83,67

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİBİLAL ÖZDOĞAN% 38,811.555
YENİDEN REFAHBÜNYAMİN GEÇGİL% 35,591.426
BAĞIMSIZSERDAR GÜNEK% 7,66307
SAADETOSMAN PALAZ% 6,84274
CHPKADİR ADANIR% 4,14166
ZAFER PARTİSİİBRAHİM BOYA% 2,89116
İYİ PARTİALPER CEYHAN% 1,8775
BÜYÜK BİRLİKMAHMUT BAĞLAMIŞ% 1,1245
BTPMEHMET SARIALP% 0,312
VATAN PARTİSİEVREN TALAY% 0,312
DEVA PARTİSİİSMAİL BAYAM% 0,2510
HÜDA PARSİNAN YORULMAZ% 0,28
MİLLİ YOLESMA BİLGİ% 0,031
İNCESU

Açılan Sandık Oranı : % 34,18
Katılım Oranı : % 74,08

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİMUSTAFA İLMEK% 50,242.703
YENİDEN REFAHZEKERİYA KARAYOL% 40,692.189
İYİ PARTİRECEP GÜNGÖR% 6,62356
CHPAYŞE KENDİR% 1,686
SAADETKERİM ÇÜRÜTTÜ% 0,5932
ZAFER PARTİSİALİ GÜLTEKİN% 0,1810
BTPHACI BEKİR TOPÇU% 0,042
HÜDA PARİBRAHİM KAYA% 0,042
KOCASİNAN

Açılan Sandık Oranı : % 1,79
Katılım Oranı : % 69,75

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİAHMET ÇOLAKBAYRAKDAR% 38,231.173
YENİDEN REFAHÖNDER NARİN% 21,68665
CHPMUSTAFA YILDIZ% 14,37441
İYİ PARTİYURDER ŞAHİN% 12,06370
ZAFER PARTİSİAYŞE COŞKUN% 3,49107
DİĞER% 3,1697
SAADETRECEP GÜNGÖR% 2,9791
BÜYÜK BİRLİKYAHYA VAROL% 2,4174
BTPBAKİ ERDEMCİ% 0,4213
DEM PARTİYAKUP KAYA% 0,3611
DEVA PARTİSİKADİR TÜRKMEN% 0,268
TİPEREN GÜRPINAR% 0,134
MİLLETMESUT TAŞPINAR% 0,13
TKPZEHRA BETÜL ATMACA% 0,072
GELECEK PARTİSİYUNUS KIRBOĞA% 0,072
HÜDA PARHÜSEYİN YAZĞAN% 0,072
VATAN PARTİSİASIM BULUR% 0,062
HKPENES EROĞLU% 0,031
MİLLİ YOLEBUBEKİR BİLGİ% 0,031
BAĞIMSIZHAYRETTİN DAĞ% 0,031
MELİKGAZİ

Açılan Sandık Oranı : % 1,45
Katılım Oranı : % 78,03

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİHACI MUSTAFA PALANCIOĞLU% 321.454
CHPÖZGÜR ALÇI% 15,58708
YENİDEN REFAHAHMET TAYLAN% 14,83674
İYİ PARTİSEDAT KILINÇ% 14,7668
DİĞER% 11,05502
SAADETBAKİ COŞKUN% 4,25193
ZAFER PARTİSİAHMET EROL% 3,5159
BÜYÜK BİRLİKERCAN YOZGAT% 1,3461
BTPAYTAÇ TEKİN% 1,0146
DEM PARTİHASAN EKİCİ% 0,7333
TİPMÜBEYRA İLHAN% 0,418
DEVA PARTİSİMEHMET ANKARALIOĞLU% 0,2210
MİLLİ YOLYASİN BOZKAYA% 0,094
VATAN PARTİSİİBRAHİM KANİ% 0,094
TKPMUHAMMED BAYRAM% 0,073
DSPEFEKAN ULU% 0,042
GELECEK PARTİSİHASAN HÜSEYİN AKKUŞ% 0,042
BAĞIMSIZYUSUF ALİ YEŞİLYURT% 0,042
MİLLETSÜLEYMAN ÖZHAN% 0,021
ÖZVATAN

Açılan Sandık Oranı : % 16,67
Katılım Oranı : % 81,53

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPHALİT DEMİR% 75318
CHPİRFANİYE ALMAZ% 11,0847
İYİ PARTİHALİL İBRAHİM ÇAĞRI% 3,7716
BÜYÜK BİRLİKERSİM BİNGÖL% 3,0713
YENİDEN REFAHALİ ÇOMUK% 2,129
DEVA PARTİSİSEVGİ KIZILAY% 1,185
MİLLİ YOLHATİCE BAŞMUTAF KARA% 0,944
ZAFER PARTİSİMESUT KARAYURT% 0,713
BTPHACI ELMA% 0,713
HÜDA PARSÜLEYMAN ARSLAN% 0,713
SAADETVEDAT ALİ TUR% 0,713
PINARBAŞI

Açılan Sandık Oranı : % 16,31
Katılım Oranı : % 73,50

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPDENİZ YAĞAN% 37,56598
MHPMENDUH UZUNLUOĞLU% 35,18560
MİLLİ YOLSERVET KANTEKİN% 9,11145
DEVA PARTİSİFAZIL DEMİRCİOĞLU% 7,91126
İYİ PARTİMETİN KILIÇASLAN% 3,5256
YENİDEN REFAHNİZAMETTİN AKÇA% 3,1450
BÜYÜK BİRLİKHAYRETTİN USLU% 2,0132
SAADETYASİN ŞAHAN% 1,1318
ZAFER PARTİSİMUSTAFA CAN ÖZDEN% 0,193
DİĞER% 0,193
BTPEMREHAN METİN% 0,061
SARIOĞLAN

Açılan Sandık Oranı : % 21,57
Katılım Oranı : % 100

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPBEKİR AYYILDIRIM% 47,17983
DİĞER% 21,45447
CHPMURAT ÖZCAN% 15,5323
YENİDEN REFAHMÜKREMİN SAYAN% 8,92186
SAADETFATMA YILDIZ% 3,8981
BTPHASAN UĞUR% 1,327
BÜYÜK BİRLİKERDİNÇ AYDOĞDU% 0,8618
ZAFER PARTİSİERDEM GÖKDEMİR% 0,8618
DEVA PARTİSİHİDAYET SOYLU% 0,051
SARIZ

Açılan Sandık Oranı : % 17,65
Katılım Oranı : % 85,56

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPÖMER FARUK EROĞLU% 66,1427
MHPBAKİ BAYRAK% 28,95187
YENİDEN REFAHMUSTAFA ARIK% 3,2521
SAADETMEHMET YILDIZ% 0,775
DİĞER% 0,775
BÜYÜK BİRLİKÖCAL ARSLANKAYA% 0,161
TALAS

Açılan Sandık Oranı : % 3,61
Katılım Oranı : % 70,70

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİMUSTAFA YALÇIN% 30,91905
İYİ PARTİGÖKER GÖZÜTOK% 24,52718
CHPHACI İBRAHİM YILDIRIM% 15,81463
DİĞER% 11,75344
YENİDEN REFAHSELVER BOZTAŞ% 7,2211
ZAFER PARTİSİABDULLAH DÖKMECİ% 6,15180
SAADETHARUN HALİLULLAH TOPRAK% 1,7150
BÜYÜK BİRLİKHAKAN TAŞPINAR% 1,0932
DEVA PARTİSİMUSTAFA KAFA% 0,278
TKPSEVDA ÇİÇEK% 0,144
HÜDA PARMEHMET SIDDIK EĞDEMİR% 0,144
TİPSERDAR ALTUNER% 0,144
BTPKADİR TORCU% 0,13
HKPÖNDER KARA% 0,072
TOMARZA

Açılan Sandık Oranı : % 16,87
Katılım Oranı : % 80,98

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
İYİ PARTİOSMAN KOÇ% 54,381.290
AK PARTİDAVUT ŞAHİN% 38,74919
YENİDEN REFAHRAŞİT KARAGÖZ% 4,6109
SAADETSELÇUK ONAT% 1,6940
ZAFER PARTİSİAYSEL ÇİMEN% 0,5112
MİLLİ YOLİBRAHİM YALÇIN% 0,082
YAHYALI

Açılan Sandık Oranı : % 5,05
Katılım Oranı : % 82,76

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİESAT ÖZTÜRK% 42,81360
YENİDEN REFAHVEYSEL EKİNCİ% 40,19338
İYİ PARTİMUSTAFA BALCI% 11,6598
SAADETNUH TOSUN% 2,3820
CHPMEHMET ACARBAŞ% 1,6714
ZAFER PARTİSİTAYFUR ÖZÇINAR% 0,595
DİĞER% 0,595
BTPHÜSEYİN SEMİH SİNER% 0,121
YEŞİLHİSAR

Açılan Sandık Oranı : % 26,53
Katılım Oranı : % 79,81

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİHALİT TAŞYAPAN% 47,07965
İYİ PARTİSALİH KARAGÖZ% 45,42931
CHPDENİZ ONAÇ% 4,1585
DİĞER% 1,9540
YENİDEN REFAHMEHMET AKİF ÇETİN% 0,6313
ZAFER PARTİSİBEKİR ELKATMIŞ% 0,398
SAADETMEHMET SUAT DEMİRBAŞ% 0,245
BTPHÜSEYİN GÜLMÜŞ% 0,153

Kaynak: AA

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