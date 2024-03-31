KAYSERİ SON

BÜYÜKŞEHİR
|Toplam Sandık
|:
|3.414
|Toplam Seçmen
|:
|1.039.684
|Açılan Sandık
|:
|392
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 11,48
|Kullanılan Oy
|:
|86.432
|Geçerli Oy
|:
|84.572
|Katılım Oranı
|:
|% 78,72
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|MEMDUH BÜYÜKKILIÇ
|% 39,09
|33.062
|YENİDEN REFAH
|ABDULLAH ÖZKIRIŞ
|% 17,47
|14.777
|İYİ PARTİ
|KAZIM YÜCEL
|% 13,67
|11.558
|CHP
|MURAT MOLU
|% 13,3
|11.251
|DİĞER
|% 7,45
|6.304
|SAADET
|MAHMUT ARIKAN
|% 4,73
|4.001
|ZAFER PARTİSİ
|İSMAİL TANRIÖVEN
|% 2,77
|2.344
|DEM PARTİ
|İHSAN SARIYAR
|% 0,27
|231
|MEMLEKET
|DENİZ COŞKUN
|% 0,13
|114
|BTP
|BATTAL ÇETİNE
|% 0,13
|108
|DEVA PARTİSİ
|İBRAHİM GÖZ
|% 0,11
|97
|HKP
|NUH YAVUZ
|% 0,09
|78
|DP
|AYGÖKÇE KARAKAYA
|% 0,09
|77
|HÜDA PAR
|MEHMET ÇALHAN
|% 0,09
|74
|TİP
|SAMİ KİRİK
|% 0,08
|64
|TKP
|MUSTAFA ARSLAN
|% 0,07
|57
|HAK-PAR
|NAZENİN GÜNEŞ
|% 0,06
|51
|VATAN PARTİSİ
|ERDOĞAN DEMİR
|% 0,06
|49
|YTP
|FERDİ KARABACAK
|% 0,05
|42
|MİLLET
|MEHMET SÜMER
|% 0,05
|42
|BAĞIMSIZ
|ALİ AYTEKİN
|% 0,05
|41
|DSP
|DAVUT OCAK
|% 0,04
|32
|EMEP
|CAN DENİZ KALKAN
|% 0,04
|31
|MİLLİ YOL
|CANER BOYRAZ
|% 0,04
|30
|BAĞIMSIZ
|ENVER SUNGUR
|% 0,03
|21
|BAĞIMSIZ
|AHMET ÜLGEN
|% 0,02
|16
|GELECEK PARTİSİ
|MUHAMMED TOSUN
|% 0,01
|11
|TKH
|BENGİSU İÇTEN
|% 0,01
|9
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 4,55
|Katılım Oranı
|:
|% 81,08
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|MUSTAFA DURSUN
|% 56,36
|133
|AK PARTİ
|AYHAN ARSLAN
|% 40,68
|96
|İYİ PARTİ
|OSMAN TÜRK
|% 1,69
|4
|YENİDEN REFAH
|CİHANGİR ŞAHİN
|% 0,85
|2
|SAADET
|NECMETTİN EMRE ŞAHİN
|% 0,42
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 12,94
|Katılım Oranı
|:
|% 87,61
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|SELAHATTİN METİN
|% 43,59
|588
|İYİ PARTİ
|ERHAN ÖZHAN
|% 32,47
|438
|YENİDEN REFAH
|ŞİNASİ GÜLCÜOĞLU
|% 13,64
|184
|DİĞER
|% 5,04
|68
|CHP
|İBRAHİM MARZIOĞLU
|% 4,59
|62
|BÜYÜK BİRLİK
|FATMA ŞENYÜZ GÜNER
|% 0,37
|5
|SAADET
|MUHAMMED EMİR TAŞÇI
|% 0,3
|4
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 18,68
|Katılım Oranı
|:
|% 79,27
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|ADEM ŞENGÜL
|% 36,57
|2.235
|BÜYÜK BİRLİK
|İMDAT GÜVEN
|% 27,86
|1.703
|İYİ PARTİ
|SONGÜL ÖZDEMİR
|% 13,58
|830
|YENİDEN REFAH
|BAYRAM SABAH
|% 11,21
|685
|CHP
|FARUK KÜRKCÜ
|% 5,28
|323
|ZAFER PARTİSİ
|DOĞAN BALAK
|% 2,6
|159
|DİĞER
|% 1,49
|91
|SAADET
|MUSTAFA ÜLKER
|% 1,39
|85
|BTP
|ÖZAY SUSAM
|% 0,02
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 18,18
|Katılım Oranı
|:
|% 84,62
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|ŞEREF GÜLESER
|% 52,43
|334
|AK PARTİ
|VURAL COŞKUN
|% 42,07
|268
|YENİDEN REFAH
|AYCAN KARADAVUT
|% 2,2
|14
|İYİ PARTİ
|ALİ DİNÇER KUZUGÜDEN
|% 1,26
|8
|SAADET
|EMİN GÖNEN
|% 1,1
|7
|ZAFER PARTİSİ
|İHSAN LALE
|% 0,63
|4
|MİLLİ YOL
|ZELİHA İNAL
|% 0,31
|2
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 51,43
|Katılım Oranı
|:
|% 83,67
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|BİLAL ÖZDOĞAN
|% 38,81
|1.555
|YENİDEN REFAH
|BÜNYAMİN GEÇGİL
|% 35,59
|1.426
|BAĞIMSIZ
|SERDAR GÜNEK
|% 7,66
|307
|SAADET
|OSMAN PALAZ
|% 6,84
|274
|CHP
|KADİR ADANIR
|% 4,14
|166
|ZAFER PARTİSİ
|İBRAHİM BOYA
|% 2,89
|116
|İYİ PARTİ
|ALPER CEYHAN
|% 1,87
|75
|BÜYÜK BİRLİK
|MAHMUT BAĞLAMIŞ
|% 1,12
|45
|BTP
|MEHMET SARIALP
|% 0,3
|12
|VATAN PARTİSİ
|EVREN TALAY
|% 0,3
|12
|DEVA PARTİSİ
|İSMAİL BAYAM
|% 0,25
|10
|HÜDA PAR
|SİNAN YORULMAZ
|% 0,2
|8
|MİLLİ YOL
|ESMA BİLGİ
|% 0,03
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 34,18
|Katılım Oranı
|:
|% 74,08
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|MUSTAFA İLMEK
|% 50,24
|2.703
|YENİDEN REFAH
|ZEKERİYA KARAYOL
|% 40,69
|2.189
|İYİ PARTİ
|RECEP GÜNGÖR
|% 6,62
|356
|CHP
|AYŞE KENDİR
|% 1,6
|86
|SAADET
|KERİM ÇÜRÜTTÜ
|% 0,59
|32
|ZAFER PARTİSİ
|ALİ GÜLTEKİN
|% 0,18
|10
|BTP
|HACI BEKİR TOPÇU
|% 0,04
|2
|HÜDA PAR
|İBRAHİM KAYA
|% 0,04
|2
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 1,79
|Katılım Oranı
|:
|% 69,75
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|AHMET ÇOLAKBAYRAKDAR
|% 38,23
|1.173
|YENİDEN REFAH
|ÖNDER NARİN
|% 21,68
|665
|CHP
|MUSTAFA YILDIZ
|% 14,37
|441
|İYİ PARTİ
|YURDER ŞAHİN
|% 12,06
|370
|ZAFER PARTİSİ
|AYŞE COŞKUN
|% 3,49
|107
|DİĞER
|% 3,16
|97
|SAADET
|RECEP GÜNGÖR
|% 2,97
|91
|BÜYÜK BİRLİK
|YAHYA VAROL
|% 2,41
|74
|BTP
|BAKİ ERDEMCİ
|% 0,42
|13
|DEM PARTİ
|YAKUP KAYA
|% 0,36
|11
|DEVA PARTİSİ
|KADİR TÜRKMEN
|% 0,26
|8
|TİP
|EREN GÜRPINAR
|% 0,13
|4
|MİLLET
|MESUT TAŞPINAR
|% 0,1
|3
|TKP
|ZEHRA BETÜL ATMACA
|% 0,07
|2
|GELECEK PARTİSİ
|YUNUS KIRBOĞA
|% 0,07
|2
|HÜDA PAR
|HÜSEYİN YAZĞAN
|% 0,07
|2
|VATAN PARTİSİ
|ASIM BULUR
|% 0,06
|2
|HKP
|ENES EROĞLU
|% 0,03
|1
|MİLLİ YOL
|EBUBEKİR BİLGİ
|% 0,03
|1
|BAĞIMSIZ
|HAYRETTİN DAĞ
|% 0,03
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 1,45
|Katılım Oranı
|:
|% 78,03
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|HACI MUSTAFA PALANCIOĞLU
|% 32
|1.454
|CHP
|ÖZGÜR ALÇI
|% 15,58
|708
|YENİDEN REFAH
|AHMET TAYLAN
|% 14,83
|674
|İYİ PARTİ
|SEDAT KILINÇ
|% 14,7
|668
|DİĞER
|% 11,05
|502
|SAADET
|BAKİ COŞKUN
|% 4,25
|193
|ZAFER PARTİSİ
|AHMET EROL
|% 3,5
|159
|BÜYÜK BİRLİK
|ERCAN YOZGAT
|% 1,34
|61
|BTP
|AYTAÇ TEKİN
|% 1,01
|46
|DEM PARTİ
|HASAN EKİCİ
|% 0,73
|33
|TİP
|MÜBEYRA İLHAN
|% 0,4
|18
|DEVA PARTİSİ
|MEHMET ANKARALIOĞLU
|% 0,22
|10
|MİLLİ YOL
|YASİN BOZKAYA
|% 0,09
|4
|VATAN PARTİSİ
|İBRAHİM KANİ
|% 0,09
|4
|TKP
|MUHAMMED BAYRAM
|% 0,07
|3
|DSP
|EFEKAN ULU
|% 0,04
|2
|GELECEK PARTİSİ
|HASAN HÜSEYİN AKKUŞ
|% 0,04
|2
|BAĞIMSIZ
|YUSUF ALİ YEŞİLYURT
|% 0,04
|2
|MİLLET
|SÜLEYMAN ÖZHAN
|% 0,02
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 16,67
|Katılım Oranı
|:
|% 81,53
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|HALİT DEMİR
|% 75
|318
|CHP
|İRFANİYE ALMAZ
|% 11,08
|47
|İYİ PARTİ
|HALİL İBRAHİM ÇAĞRI
|% 3,77
|16
|BÜYÜK BİRLİK
|ERSİM BİNGÖL
|% 3,07
|13
|YENİDEN REFAH
|ALİ ÇOMUK
|% 2,12
|9
|DEVA PARTİSİ
|SEVGİ KIZILAY
|% 1,18
|5
|MİLLİ YOL
|HATİCE BAŞMUTAF KARA
|% 0,94
|4
|ZAFER PARTİSİ
|MESUT KARAYURT
|% 0,71
|3
|BTP
|HACI ELMA
|% 0,71
|3
|HÜDA PAR
|SÜLEYMAN ARSLAN
|% 0,71
|3
|SAADET
|VEDAT ALİ TUR
|% 0,71
|3
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 16,31
|Katılım Oranı
|:
|% 73,50
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|DENİZ YAĞAN
|% 37,56
|598
|MHP
|MENDUH UZUNLUOĞLU
|% 35,18
|560
|MİLLİ YOL
|SERVET KANTEKİN
|% 9,11
|145
|DEVA PARTİSİ
|FAZIL DEMİRCİOĞLU
|% 7,91
|126
|İYİ PARTİ
|METİN KILIÇASLAN
|% 3,52
|56
|YENİDEN REFAH
|NİZAMETTİN AKÇA
|% 3,14
|50
|BÜYÜK BİRLİK
|HAYRETTİN USLU
|% 2,01
|32
|SAADET
|YASİN ŞAHAN
|% 1,13
|18
|ZAFER PARTİSİ
|MUSTAFA CAN ÖZDEN
|% 0,19
|3
|DİĞER
|% 0,19
|3
|BTP
|EMREHAN METİN
|% 0,06
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 21,57
|Katılım Oranı
|:
|% 100
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|BEKİR AYYILDIRIM
|% 47,17
|983
|DİĞER
|% 21,45
|447
|CHP
|MURAT ÖZCAN
|% 15,5
|323
|YENİDEN REFAH
|MÜKREMİN SAYAN
|% 8,92
|186
|SAADET
|FATMA YILDIZ
|% 3,89
|81
|BTP
|HASAN UĞUR
|% 1,3
|27
|BÜYÜK BİRLİK
|ERDİNÇ AYDOĞDU
|% 0,86
|18
|ZAFER PARTİSİ
|ERDEM GÖKDEMİR
|% 0,86
|18
|DEVA PARTİSİ
|HİDAYET SOYLU
|% 0,05
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 17,65
|Katılım Oranı
|:
|% 85,56
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|ÖMER FARUK EROĞLU
|% 66,1
|427
|MHP
|BAKİ BAYRAK
|% 28,95
|187
|YENİDEN REFAH
|MUSTAFA ARIK
|% 3,25
|21
|SAADET
|MEHMET YILDIZ
|% 0,77
|5
|DİĞER
|% 0,77
|5
|BÜYÜK BİRLİK
|ÖCAL ARSLANKAYA
|% 0,16
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 3,61
|Katılım Oranı
|:
|% 70,70
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|MUSTAFA YALÇIN
|% 30,91
|905
|İYİ PARTİ
|GÖKER GÖZÜTOK
|% 24,52
|718
|CHP
|HACI İBRAHİM YILDIRIM
|% 15,81
|463
|DİĞER
|% 11,75
|344
|YENİDEN REFAH
|SELVER BOZTAŞ
|% 7,2
|211
|ZAFER PARTİSİ
|ABDULLAH DÖKMECİ
|% 6,15
|180
|SAADET
|HARUN HALİLULLAH TOPRAK
|% 1,71
|50
|BÜYÜK BİRLİK
|HAKAN TAŞPINAR
|% 1,09
|32
|DEVA PARTİSİ
|MUSTAFA KAFA
|% 0,27
|8
|TKP
|SEVDA ÇİÇEK
|% 0,14
|4
|HÜDA PAR
|MEHMET SIDDIK EĞDEMİR
|% 0,14
|4
|TİP
|SERDAR ALTUNER
|% 0,14
|4
|BTP
|KADİR TORCU
|% 0,1
|3
|HKP
|ÖNDER KARA
|% 0,07
|2
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 16,87
|Katılım Oranı
|:
|% 80,98
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|İYİ PARTİ
|OSMAN KOÇ
|% 54,38
|1.290
|AK PARTİ
|DAVUT ŞAHİN
|% 38,74
|919
|YENİDEN REFAH
|RAŞİT KARAGÖZ
|% 4,6
|109
|SAADET
|SELÇUK ONAT
|% 1,69
|40
|ZAFER PARTİSİ
|AYSEL ÇİMEN
|% 0,51
|12
|MİLLİ YOL
|İBRAHİM YALÇIN
|% 0,08
|2
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 5,05
|Katılım Oranı
|:
|% 82,76
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|ESAT ÖZTÜRK
|% 42,81
|360
|YENİDEN REFAH
|VEYSEL EKİNCİ
|% 40,19
|338
|İYİ PARTİ
|MUSTAFA BALCI
|% 11,65
|98
|SAADET
|NUH TOSUN
|% 2,38
|20
|CHP
|MEHMET ACARBAŞ
|% 1,67
|14
|ZAFER PARTİSİ
|TAYFUR ÖZÇINAR
|% 0,59
|5
|DİĞER
|% 0,59
|5
|BTP
|HÜSEYİN SEMİH SİNER
|% 0,12
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 26,53
|Katılım Oranı
|:
|% 79,81
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|HALİT TAŞYAPAN
|% 47,07
|965
|İYİ PARTİ
|SALİH KARAGÖZ
|% 45,42
|931
|CHP
|DENİZ ONAÇ
|% 4,15
|85
|DİĞER
|% 1,95
|40
|YENİDEN REFAH
|MEHMET AKİF ÇETİN
|% 0,63
|13
|ZAFER PARTİSİ
|BEKİR ELKATMIŞ
|% 0,39
|8
|SAADET
|MEHMET SUAT DEMİRBAŞ
|% 0,24
|5
|BTP
|HÜSEYİN GÜLMÜŞ
|% 0,15
|3
Son Dakika › Güncel › KAYSERİ SON - Son Dakika
Giresun'da yapılan yerel seçimlerde açılan sandıklara göre CHP yüzde 56.56, AK Parti yüzde 39.23, YRP yüzde 2.71, İYİ Parti yüzde 1.45 oy aldı.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Erdal Arıkan 14 bin 905, DEM Parti adayı Aydın Bürçün 11 bin 212 oy aldı.
CHP Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, açıklamasında yaklaşık olarak %15 puan önde olduklarını belirtti. Bozbey, seçim sonuçlarının açıklanmasıyla daha iyi sonuçlar alacaklarını söyledi.
Gaziantep'te yapılan yerel seçimlerde oyların yüzde 27,89'u sayıldı. Cumhur İttifakı Adayı Fatma Şahin yüzde 41,41 oy oranıyla birinci sırada yer alıyor.
ANKA Haber Ajansının verilerine göre, Diyarbakır'da Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde saat 20.20 itibarıyla DEM Parti'nin adayı Ayşe Serra Bucak Küçük yüzde 67,07 oy ile seçimi ilk sırada götürüyor. 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerine ilişkin oy sayma işlemleri devam ediyor. Diyarbakır'da sandıkların yüzde 25,69'u açıldı. Açılan sandık sonuçlarına göre DEM Parti yüzde 67,07, AK Parti yüzde 17,05, Hüda Par yüzde 5,47, CHP yüzde 3,88, YRP yüzde 3,63 oy aldı.
31 Mart yerel seçimlerinde Bursa'da oyların yüzde 33.37'si sayıldı. CHP'nin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey yüzde 53.6 ile seçimi önde götürüyor.
31 Mart yerel seçimlerinde Aydın'da oyların yüzde 42,88'i sayıldı. CHP Adayı Özlem Çerçioğlu yüzde 53,57 ile birinci sırada bulunuyor.
31 Mart yerel seçimlerinde Balıkesir'de oyların yüzde 33.96'sı sayıldı. CHP adayı Ahmet Akın yüzde 54.73 ile birinci sırada bulunuyor.
31 Mart yerel seçimlerinde Bolu'da açılan sandıklara göre CHP yüzde 57.4 oy oranıyla önde gidiyor.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde komşusu Bayram Şimşek'i tüfekle öldüren katil zanlısı, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olay, ev satışı nedeniyle çıkan husumet sonucunda meydana gelmiştir.
Sizin düşünceleriniz neler ?