KAYSERİ SON

BÜYÜKŞEHİR
|Toplam Sandık
|:
|3.414
|Toplam Seçmen
|:
|1.039.684
|Açılan Sandık
|:
|745
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 21,82
|Kullanılan Oy
|:
|168.094
|Geçerli Oy
|:
|164.015
|Katılım Oranı
|:
|% 77,68
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|MEMDUH BÜYÜKKILIÇ
|% 38,15
|62.568
|YENİDEN REFAH
|ABDULLAH ÖZKIRIŞ
|% 17,95
|29.438
|İYİ PARTİ
|KAZIM YÜCEL
|% 14,18
|23.251
|CHP
|MURAT MOLU
|% 13,6
|22.308
|DİĞER
|% 6,46
|10.596
|SAADET
|MAHMUT ARIKAN
|% 4,9
|8.032
|ZAFER PARTİSİ
|İSMAİL TANRIÖVEN
|% 2,92
|4.785
|DEM PARTİ
|İHSAN SARIYAR
|% 0,23
|384
|BTP
|BATTAL ÇETİNE
|% 0,19
|313
|MEMLEKET
|DENİZ COŞKUN
|% 0,17
|279
|DEVA PARTİSİ
|İBRAHİM GÖZ
|% 0,15
|240
|HAK-PAR
|NAZENİN GÜNEŞ
|% 0,13
|207
|HÜDA PAR
|MEHMET ÇALHAN
|% 0,12
|202
|HKP
|NUH YAVUZ
|% 0,1
|161
|TİP
|SAMİ KİRİK
|% 0,1
|160
|DP
|AYGÖKÇE KARAKAYA
|% 0,09
|149
|EMEP
|CAN DENİZ KALKAN
|% 0,09
|143
|VATAN PARTİSİ
|ERDOĞAN DEMİR
|% 0,08
|141
|TKP
|MUSTAFA ARSLAN
|% 0,06
|97
|BAĞIMSIZ
|ALİ AYTEKİN
|% 0,06
|93
|DSP
|DAVUT OCAK
|% 0,05
|92
|MİLLET
|MEHMET SÜMER
|% 0,05
|90
|YTP
|FERDİ KARABACAK
|% 0,05
|82
|GELECEK PARTİSİ
|MUHAMMED TOSUN
|% 0,04
|63
|MİLLİ YOL
|CANER BOYRAZ
|% 0,03
|58
|BAĞIMSIZ
|AHMET ÜLGEN
|% 0,02
|32
|BAĞIMSIZ
|ENVER SUNGUR
|% 0,02
|29
|TKH
|BENGİSU İÇTEN
|% 0,01
|22
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 4,55
|Katılım Oranı
|:
|% 81,08
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|MUSTAFA DURSUN
|% 56,36
|133
|AK PARTİ
|AYHAN ARSLAN
|% 40,68
|96
|İYİ PARTİ
|OSMAN TÜRK
|% 1,69
|4
|YENİDEN REFAH
|CİHANGİR ŞAHİN
|% 0,85
|2
|SAADET
|NECMETTİN EMRE ŞAHİN
|% 0,42
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 41,18
|Katılım Oranı
|:
|% 85,05
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|SELAHATTİN METİN
|% 45,98
|2.798
|İYİ PARTİ
|ERHAN ÖZHAN
|% 29,53
|1.797
|YENİDEN REFAH
|ŞİNASİ GÜLCÜOĞLU
|% 12,03
|732
|CHP
|İBRAHİM MARZIOĞLU
|% 6,72
|409
|BÜYÜK BİRLİK
|FATMA ŞENYÜZ GÜNER
|% 2,38
|145
|SAADET
|MUHAMMED EMİR TAŞÇI
|% 1,82
|111
|DİĞER
|% 1,12
|68
|ZAFER PARTİSİ
|MAVUŞ YALÇIN
|% 0,26
|16
|BTP
|TURGAY KAYA
|% 0,16
|10
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 32,42
|Katılım Oranı
|:
|% 79,49
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|ADEM ŞENGÜL
|% 38,52
|4.349
|BÜYÜK BİRLİK
|İMDAT GÜVEN
|% 29,41
|3.320
|İYİ PARTİ
|SONGÜL ÖZDEMİR
|% 12,38
|1.398
|YENİDEN REFAH
|BAYRAM SABAH
|% 10,68
|1.206
|CHP
|FARUK KÜRKCÜ
|% 4,15
|469
|ZAFER PARTİSİ
|DOĞAN BALAK
|% 2,45
|276
|SAADET
|MUSTAFA ÜLKER
|% 1,52
|172
|DİĞER
|% 0,81
|91
|BTP
|ÖZAY SUSAM
|% 0,05
|6
|HKP
|CEREN YAĞMUR TÖRÜN
|% 0,02
|2
|HÜDA PAR
|FATİH GÜLTEKİN
|% 0,01
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 27,27
|Katılım Oranı
|:
|% 86,45
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|ŞEREF GÜLESER
|% 50,82
|435
|AK PARTİ
|VURAL COŞKUN
|% 42,99
|368
|YENİDEN REFAH
|AYCAN KARADAVUT
|% 2,8
|24
|İYİ PARTİ
|ALİ DİNÇER KUZUGÜDEN
|% 1,29
|11
|SAADET
|EMİN GÖNEN
|% 1,05
|9
|ZAFER PARTİSİ
|İHSAN LALE
|% 0,82
|7
|MİLLİ YOL
|ZELİHA İNAL
|% 0,23
|2
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 88,57
|Katılım Oranı
|:
|% 84,13
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|BİLAL ÖZDOĞAN
|% 39,3
|2.809
|YENİDEN REFAH
|BÜNYAMİN GEÇGİL
|% 33,6
|2.402
|BAĞIMSIZ
|SERDAR GÜNEK
|% 8,7
|622
|SAADET
|OSMAN PALAZ
|% 7,06
|505
|CHP
|KADİR ADANIR
|% 4,63
|331
|ZAFER PARTİSİ
|İBRAHİM BOYA
|% 2,45
|175
|İYİ PARTİ
|ALPER CEYHAN
|% 1,99
|142
|BÜYÜK BİRLİK
|MAHMUT BAĞLAMIŞ
|% 1,01
|72
|BTP
|MEHMET SARIALP
|% 0,41
|29
|DEVA PARTİSİ
|İSMAİL BAYAM
|% 0,36
|26
|VATAN PARTİSİ
|EVREN TALAY
|% 0,29
|21
|HÜDA PAR
|SİNAN YORULMAZ
|% 0,17
|12
|MİLLİ YOL
|ESMA BİLGİ
|% 0,03
|2
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 60,76
|Katılım Oranı
|:
|% 74,42
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|MUSTAFA İLMEK
|% 51,21
|5.109
|YENİDEN REFAH
|ZEKERİYA KARAYOL
|% 38,54
|3.845
|İYİ PARTİ
|RECEP GÜNGÖR
|% 7,29
|727
|CHP
|AYŞE KENDİR
|% 1,79
|179
|SAADET
|KERİM ÇÜRÜTTÜ
|% 0,72
|72
|ZAFER PARTİSİ
|ALİ GÜLTEKİN
|% 0,32
|32
|BTP
|HACI BEKİR TOPÇU
|% 0,05
|5
|MİLLİ YOL
|FERUDUN ÖZCAN
|% 0,03
|3
|DİĞER
|% 0,03
|3
|HÜDA PAR
|İBRAHİM KAYA
|% 0,02
|2
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 8,51
|Katılım Oranı
|:
|% 72,28
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|AHMET ÇOLAKBAYRAKDAR
|% 36,27
|6.012
|YENİDEN REFAH
|ÖNDER NARİN
|% 22,67
|3.759
|CHP
|MUSTAFA YILDIZ
|% 14,36
|2.380
|İYİ PARTİ
|YURDER ŞAHİN
|% 11,36
|1.883
|SAADET
|RECEP GÜNGÖR
|% 3,59
|595
|DİĞER
|% 3,17
|525
|ZAFER PARTİSİ
|AYŞE COŞKUN
|% 2,95
|489
|BÜYÜK BİRLİK
|YAHYA VAROL
|% 2,75
|457
|DEM PARTİ
|YAKUP KAYA
|% 1,2
|199
|DEVA PARTİSİ
|KADİR TÜRKMEN
|% 0,35
|58
|HKP
|ENES EROĞLU
|% 0,28
|46
|HÜDA PAR
|HÜSEYİN YAZĞAN
|% 0,23
|38
|TKP
|ZEHRA BETÜL ATMACA
|% 0,21
|35
|BTP
|BAKİ ERDEMCİ
|% 0,2
|33
|MİLLET
|MESUT TAŞPINAR
|% 0,13
|22
|TİP
|EREN GÜRPINAR
|% 0,12
|20
|VATAN PARTİSİ
|ASIM BULUR
|% 0,07
|12
|GELECEK PARTİSİ
|YUNUS KIRBOĞA
|% 0,05
|8
|MİLLİ YOL
|EBUBEKİR BİLGİ
|% 0,02
|3
|BAĞIMSIZ
|HAYRETTİN DAĞ
|% 0,02
|3
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 8,36
|Katılım Oranı
|:
|% 75,59
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|HACI MUSTAFA PALANCIOĞLU
|% 36,61
|9.084
|YENİDEN REFAH
|AHMET TAYLAN
|% 17,92
|4.446
|CHP
|ÖZGÜR ALÇI
|% 14,65
|3.635
|İYİ PARTİ
|SEDAT KILINÇ
|% 14,19
|3.522
|DİĞER
|% 6,42
|1.592
|SAADET
|BAKİ COŞKUN
|% 3,73
|925
|ZAFER PARTİSİ
|AHMET EROL
|% 2,93
|726
|BÜYÜK BİRLİK
|ERCAN YOZGAT
|% 1,95
|485
|BTP
|AYTAÇ TEKİN
|% 0,35
|88
|DEM PARTİ
|HASAN EKİCİ
|% 0,35
|87
|DEVA PARTİSİ
|MEHMET ANKARALIOĞLU
|% 0,23
|56
|TİP
|MÜBEYRA İLHAN
|% 0,16
|39
|HÜDA PAR
|MUSTAFA YALÇINKAYA
|% 0,13
|31
|MİLLET
|SÜLEYMAN ÖZHAN
|% 0,08
|21
|TKP
|MUHAMMED BAYRAM
|% 0,06
|16
|GELECEK PARTİSİ
|HASAN HÜSEYİN AKKUŞ
|% 0,06
|16
|DSP
|EFEKAN ULU
|% 0,06
|14
|MİLLİ YOL
|YASİN BOZKAYA
|% 0,05
|12
|HKP
|SAADET GÜRTAN
|% 0,03
|8
|VATAN PARTİSİ
|İBRAHİM KANİ
|% 0,02
|6
|BAĞIMSIZ
|YUSUF ALİ YEŞİLYURT
|% 0,02
|4
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 33,33
|Katılım Oranı
|:
|% 78,47
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|HALİT DEMİR
|% 71,48
|649
|CHP
|İRFANİYE ALMAZ
|% 8,15
|74
|İYİ PARTİ
|HALİL İBRAHİM ÇAĞRI
|% 7,38
|67
|BÜYÜK BİRLİK
|ERSİM BİNGÖL
|% 5,18
|47
|YENİDEN REFAH
|ALİ ÇOMUK
|% 4,29
|39
|DEVA PARTİSİ
|SEVGİ KIZILAY
|% 0,77
|7
|MİLLİ YOL
|HATİCE BAŞMUTAF KARA
|% 0,66
|6
|ZAFER PARTİSİ
|MESUT KARAYURT
|% 0,55
|5
|BTP
|HACI ELMA
|% 0,55
|5
|HÜDA PAR
|SÜLEYMAN ARSLAN
|% 0,55
|5
|SAADET
|VEDAT ALİ TUR
|% 0,44
|4
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 26,95
|Katılım Oranı
|:
|% 78,72
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|DENİZ YAĞAN
|% 34,78
|1.047
|MHP
|MENDUH UZUNLUOĞLU
|% 33,09
|996
|MİLLİ YOL
|SERVET KANTEKİN
|% 9,63
|290
|DEVA PARTİSİ
|FAZIL DEMİRCİOĞLU
|% 8,94
|269
|BÜYÜK BİRLİK
|HAYRETTİN USLU
|% 4,02
|121
|İYİ PARTİ
|METİN KILIÇASLAN
|% 3,92
|118
|YENİDEN REFAH
|NİZAMETTİN AKÇA
|% 3,72
|112
|SAADET
|YASİN ŞAHAN
|% 0,93
|28
|ZAFER PARTİSİ
|MUSTAFA CAN ÖZDEN
|% 0,6
|18
|BTP
|EMREHAN METİN
|% 0,27
|8
|DİĞER
|% 0,1
|3
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 49,02
|Katılım Oranı
|:
|% 100
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|BEKİR AYYILDIRIM
|% 35,94
|2.004
|DİĞER
|% 20,23
|1.128
|CHP
|MURAT ÖZCAN
|% 18,43
|1.028
|YENİDEN REFAH
|MÜKREMİN SAYAN
|% 16,14
|900
|SAADET
|FATMA YILDIZ
|% 5,36
|299
|BÜYÜK BİRLİK
|ERDİNÇ AYDOĞDU
|% 2,31
|129
|ZAFER PARTİSİ
|ERDEM GÖKDEMİR
|% 0,75
|42
|BTP
|HASAN UĞUR
|% 0,75
|42
|DEVA PARTİSİ
|HİDAYET SOYLU
|% 0,09
|5
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 29,41
|Katılım Oranı
|:
|% 79,27
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|ÖMER FARUK EROĞLU
|% 70,1
|947
|MHP
|BAKİ BAYRAK
|% 24,87
|336
|YENİDEN REFAH
|MUSTAFA ARIK
|% 4,15
|56
|SAADET
|MEHMET YILDIZ
|% 0,37
|5
|DİĞER
|% 0,37
|5
|BÜYÜK BİRLİK
|ÖCAL ARSLANKAYA
|% 0,07
|1
|DEM PARTİ
|ERDEM ÇELEBİ
|% 0,07
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 15,83
|Katılım Oranı
|:
|% 73,28
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|MUSTAFA YALÇIN
|% 32,05
|4.316
|İYİ PARTİ
|GÖKER GÖZÜTOK
|% 24,66
|3.321
|CHP
|HACI İBRAHİM YILDIRIM
|% 16,25
|2.189
|YENİDEN REFAH
|SELVER BOZTAŞ
|% 10,3
|1.387
|DİĞER
|% 6,98
|940
|ZAFER PARTİSİ
|ABDULLAH DÖKMECİ
|% 4,29
|578
|SAADET
|HARUN HALİLULLAH TOPRAK
|% 1,88
|254
|BÜYÜK BİRLİK
|HAKAN TAŞPINAR
|% 1,71
|230
|HÜDA PAR
|MEHMET SIDDIK EĞDEMİR
|% 0,46
|62
|DEVA PARTİSİ
|MUSTAFA KAFA
|% 0,33
|44
|TİP
|SERDAR ALTUNER
|% 0,31
|42
|TKP
|SEVDA ÇİÇEK
|% 0,3
|40
|BTP
|KADİR TORCU
|% 0,29
|39
|HKP
|ÖNDER KARA
|% 0,19
|26
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 33,73
|Katılım Oranı
|:
|% 79,90
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|İYİ PARTİ
|OSMAN KOÇ
|% 53,7
|2.468
|AK PARTİ
|DAVUT ŞAHİN
|% 39,34
|1.808
|YENİDEN REFAH
|RAŞİT KARAGÖZ
|% 3,66
|168
|SAADET
|SELÇUK ONAT
|% 2,81
|129
|ZAFER PARTİSİ
|AYSEL ÇİMEN
|% 0,41
|19
|MİLLİ YOL
|İBRAHİM YALÇIN
|% 0,06
|3
|BTP
|ADEM KORKMAZ
|% 0,02
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 12,12
|Katılım Oranı
|:
|% 83,04
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|ESAT ÖZTÜRK
|% 42,66
|1.043
|YENİDEN REFAH
|VEYSEL EKİNCİ
|% 38,53
|942
|İYİ PARTİ
|MUSTAFA BALCI
|% 13,78
|337
|SAADET
|NUH TOSUN
|% 2,21
|54
|CHP
|MEHMET ACARBAŞ
|% 1,68
|41
|ZAFER PARTİSİ
|TAYFUR ÖZÇINAR
|% 0,57
|14
|BTP
|HÜSEYİN SEMİH SİNER
|% 0,33
|8
|HÜDA PAR
|MUSTAFA DEMİRALP
|% 0,12
|3
|DİĞER
|% 0,12
|3
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 51,02
|Katılım Oranı
|:
|% 79,15
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|HALİT TAŞYAPAN
|% 47,15
|2.279
|İYİ PARTİ
|SALİH KARAGÖZ
|% 46,11
|2.229
|CHP
|DENİZ ONAÇ
|% 4,41
|213
|YENİDEN REFAH
|MEHMET AKİF ÇETİN
|% 0,85
|41
|DİĞER
|% 0,83
|40
|ZAFER PARTİSİ
|BEKİR ELKATMIŞ
|% 0,31
|15
|DEVA PARTİSİ
|MUSTAFA TEPE
|% 0,12
|6
|SAADET
|MEHMET SUAT DEMİRBAŞ
|% 0,12
|6
|BTP
|HÜSEYİN GÜLMÜŞ
|% 0,1
|5
Son Dakika › Güncel › KAYSERİ SON - Son Dakika
Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok, oy sayım sürecini takip ettikten sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, vatandaşın kararına saygı duyduklarını belirterek, demokrasiye vurgu yaptı.
Aydın'ın en kalabalık ve en dinamik köylerinden biri olan Ilıdağ Köyü, 15 yıl aradan sonra muhtarını değiştirdi. Geleneksel yaşantısı ve ekonomistliği kadar siyasetteki öncülüğü ile dikkat çeken köyde Ali İhsan Bayram, muhtar seçildi. Bayram, rakibi Halil Tok'u geride bırakarak çoğunluğun oylarını aldı.
Antalya'da düzenlenen Vestel Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası'nda İbrahim Çolak halka aletinde, Adem Asil ise yer aletinde altın madalyanın sahibi oldu. Muratpaşa ilçesindeki İbrahim Çolak Cimnastik Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonda, milli sporcular finallerde başarılı performans sergiledi. İbrahim Çolak halka aleti finalinde 14.650 puanla altın madalya kazanırken, Adem Asil yer aleti finalinde 14.400 puanla birinci oldu.
Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok, seçim sonuçlarını takip ettiği AK Parti Ankara İl Başkanlığından ayrılırken, 'Vatandaşımız karar vermiştir saygı duyarız hayırlı olsun' ifadelerini kullandı.
CHP Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Muhittin Böcek'in oy kullandığı sandıktan CHP'ye 113, AK Parti'ye ise 84 oy çıktı.
Sizin düşünceleriniz neler ?