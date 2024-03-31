KAYSERİ SON

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BÜYÜKŞEHİRToplam Sandık.

31.03.2024 21:00  Güncelleme: 21:01
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BÜYÜKŞEHİR

Toplam Sandık : 3.414
Toplam Seçmen : 1.039.684
Açılan Sandık : 745
Açılan Sandık Oranı : % 21,82
Kullanılan Oy : 168.094
Geçerli Oy : 164.015
Katılım Oranı : % 77,68

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİMEMDUH BÜYÜKKILIÇ% 38,1562.568
YENİDEN REFAHABDULLAH ÖZKIRIŞ% 17,9529.438
İYİ PARTİKAZIM YÜCEL% 14,1823.251
CHPMURAT MOLU% 13,622.308
DİĞER% 6,4610.596
SAADETMAHMUT ARIKAN% 4,98.032
ZAFER PARTİSİİSMAİL TANRIÖVEN% 2,924.785
DEM PARTİİHSAN SARIYAR% 0,23384
BTPBATTAL ÇETİNE% 0,19313
MEMLEKETDENİZ COŞKUN% 0,17279
DEVA PARTİSİİBRAHİM GÖZ% 0,15240
HAK-PARNAZENİN GÜNEŞ% 0,13207
HÜDA PARMEHMET ÇALHAN% 0,12202
HKPNUH YAVUZ% 0,1161
TİPSAMİ KİRİK% 0,1160
DPAYGÖKÇE KARAKAYA% 0,09149
EMEPCAN DENİZ KALKAN% 0,09143
VATAN PARTİSİERDOĞAN DEMİR% 0,08141
TKPMUSTAFA ARSLAN% 0,0697
BAĞIMSIZALİ AYTEKİN% 0,0693
DSPDAVUT OCAK% 0,0592
MİLLETMEHMET SÜMER% 0,0590
YTPFERDİ KARABACAK% 0,0582
GELECEK PARTİSİMUHAMMED TOSUN% 0,0463
MİLLİ YOLCANER BOYRAZ% 0,0358
BAĞIMSIZAHMET ÜLGEN% 0,0232
BAĞIMSIZENVER SUNGUR% 0,0229
TKHBENGİSU İÇTEN% 0,0122
AKKIŞLA

Açılan Sandık Oranı : % 4,55
Katılım Oranı : % 81,08

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPMUSTAFA DURSUN% 56,36133
AK PARTİAYHAN ARSLAN% 40,6896
İYİ PARTİOSMAN TÜRK% 1,694
YENİDEN REFAHCİHANGİR ŞAHİN% 0,852
SAADETNECMETTİN EMRE ŞAHİN% 0,421
BÜNYAN

Açılan Sandık Oranı : % 41,18
Katılım Oranı : % 85,05

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPSELAHATTİN METİN% 45,982.798
İYİ PARTİERHAN ÖZHAN% 29,531.797
YENİDEN REFAHŞİNASİ GÜLCÜOĞLU% 12,03732
CHPİBRAHİM MARZIOĞLU% 6,72409
BÜYÜK BİRLİKFATMA ŞENYÜZ GÜNER% 2,38145
SAADETMUHAMMED EMİR TAŞÇI% 1,82111
DİĞER% 1,1268
ZAFER PARTİSİMAVUŞ YALÇIN% 0,2616
BTPTURGAY KAYA% 0,1610
DEVELİ

Açılan Sandık Oranı : % 32,42
Katılım Oranı : % 79,49

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİADEM ŞENGÜL% 38,524.349
BÜYÜK BİRLİKİMDAT GÜVEN% 29,413.320
İYİ PARTİSONGÜL ÖZDEMİR% 12,381.398
YENİDEN REFAHBAYRAM SABAH% 10,681.206
CHPFARUK KÜRKCÜ% 4,15469
ZAFER PARTİSİDOĞAN BALAK% 2,45276
SAADETMUSTAFA ÜLKER% 1,52172
DİĞER% 0,8191
BTPÖZAY SUSAM% 0,056
HKPCEREN YAĞMUR TÖRÜN% 0,022
HÜDA PARFATİH GÜLTEKİN% 0,011
FELAHİYE

Açılan Sandık Oranı : % 27,27
Katılım Oranı : % 86,45

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPŞEREF GÜLESER% 50,82435
AK PARTİVURAL COŞKUN% 42,99368
YENİDEN REFAHAYCAN KARADAVUT% 2,824
İYİ PARTİALİ DİNÇER KUZUGÜDEN% 1,2911
SAADETEMİN GÖNEN% 1,059
ZAFER PARTİSİİHSAN LALE% 0,827
MİLLİ YOLZELİHA İNAL% 0,232
HACILAR

Açılan Sandık Oranı : % 88,57
Katılım Oranı : % 84,13

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİBİLAL ÖZDOĞAN% 39,32.809
YENİDEN REFAHBÜNYAMİN GEÇGİL% 33,62.402
BAĞIMSIZSERDAR GÜNEK% 8,7622
SAADETOSMAN PALAZ% 7,06505
CHPKADİR ADANIR% 4,63331
ZAFER PARTİSİİBRAHİM BOYA% 2,45175
İYİ PARTİALPER CEYHAN% 1,99142
BÜYÜK BİRLİKMAHMUT BAĞLAMIŞ% 1,0172
BTPMEHMET SARIALP% 0,4129
DEVA PARTİSİİSMAİL BAYAM% 0,3626
VATAN PARTİSİEVREN TALAY% 0,2921
HÜDA PARSİNAN YORULMAZ% 0,1712
MİLLİ YOLESMA BİLGİ% 0,032
İNCESU

Açılan Sandık Oranı : % 60,76
Katılım Oranı : % 74,42

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİMUSTAFA İLMEK% 51,215.109
YENİDEN REFAHZEKERİYA KARAYOL% 38,543.845
İYİ PARTİRECEP GÜNGÖR% 7,29727
CHPAYŞE KENDİR% 1,79179
SAADETKERİM ÇÜRÜTTÜ% 0,7272
ZAFER PARTİSİALİ GÜLTEKİN% 0,3232
BTPHACI BEKİR TOPÇU% 0,055
MİLLİ YOLFERUDUN ÖZCAN% 0,033
DİĞER% 0,033
HÜDA PARİBRAHİM KAYA% 0,022
KOCASİNAN

Açılan Sandık Oranı : % 8,51
Katılım Oranı : % 72,28

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİAHMET ÇOLAKBAYRAKDAR% 36,276.012
YENİDEN REFAHÖNDER NARİN% 22,673.759
CHPMUSTAFA YILDIZ% 14,362.380
İYİ PARTİYURDER ŞAHİN% 11,361.883
SAADETRECEP GÜNGÖR% 3,59595
DİĞER% 3,17525
ZAFER PARTİSİAYŞE COŞKUN% 2,95489
BÜYÜK BİRLİKYAHYA VAROL% 2,75457
DEM PARTİYAKUP KAYA% 1,2199
DEVA PARTİSİKADİR TÜRKMEN% 0,3558
HKPENES EROĞLU% 0,2846
HÜDA PARHÜSEYİN YAZĞAN% 0,2338
TKPZEHRA BETÜL ATMACA% 0,2135
BTPBAKİ ERDEMCİ% 0,233
MİLLETMESUT TAŞPINAR% 0,1322
TİPEREN GÜRPINAR% 0,1220
VATAN PARTİSİASIM BULUR% 0,0712
GELECEK PARTİSİYUNUS KIRBOĞA% 0,058
MİLLİ YOLEBUBEKİR BİLGİ% 0,023
BAĞIMSIZHAYRETTİN DAĞ% 0,023
MELİKGAZİ

Açılan Sandık Oranı : % 8,36
Katılım Oranı : % 75,59

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİHACI MUSTAFA PALANCIOĞLU% 36,619.084
YENİDEN REFAHAHMET TAYLAN% 17,924.446
CHPÖZGÜR ALÇI% 14,653.635
İYİ PARTİSEDAT KILINÇ% 14,193.522
DİĞER% 6,421.592
SAADETBAKİ COŞKUN% 3,73925
ZAFER PARTİSİAHMET EROL% 2,93726
BÜYÜK BİRLİKERCAN YOZGAT% 1,95485
BTPAYTAÇ TEKİN% 0,3588
DEM PARTİHASAN EKİCİ% 0,3587
DEVA PARTİSİMEHMET ANKARALIOĞLU% 0,2356
TİPMÜBEYRA İLHAN% 0,1639
HÜDA PARMUSTAFA YALÇINKAYA% 0,1331
MİLLETSÜLEYMAN ÖZHAN% 0,0821
TKPMUHAMMED BAYRAM% 0,0616
GELECEK PARTİSİHASAN HÜSEYİN AKKUŞ% 0,0616
DSPEFEKAN ULU% 0,0614
MİLLİ YOLYASİN BOZKAYA% 0,0512
HKPSAADET GÜRTAN% 0,038
VATAN PARTİSİİBRAHİM KANİ% 0,026
BAĞIMSIZYUSUF ALİ YEŞİLYURT% 0,024
ÖZVATAN

Açılan Sandık Oranı : % 33,33
Katılım Oranı : % 78,47

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPHALİT DEMİR% 71,48649
CHPİRFANİYE ALMAZ% 8,1574
İYİ PARTİHALİL İBRAHİM ÇAĞRI% 7,3867
BÜYÜK BİRLİKERSİM BİNGÖL% 5,1847
YENİDEN REFAHALİ ÇOMUK% 4,2939
DEVA PARTİSİSEVGİ KIZILAY% 0,777
MİLLİ YOLHATİCE BAŞMUTAF KARA% 0,666
ZAFER PARTİSİMESUT KARAYURT% 0,555
BTPHACI ELMA% 0,555
HÜDA PARSÜLEYMAN ARSLAN% 0,555
SAADETVEDAT ALİ TUR% 0,444
PINARBAŞI

Açılan Sandık Oranı : % 26,95
Katılım Oranı : % 78,72

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPDENİZ YAĞAN% 34,781.047
MHPMENDUH UZUNLUOĞLU% 33,09996
MİLLİ YOLSERVET KANTEKİN% 9,63290
DEVA PARTİSİFAZIL DEMİRCİOĞLU% 8,94269
BÜYÜK BİRLİKHAYRETTİN USLU% 4,02121
İYİ PARTİMETİN KILIÇASLAN% 3,92118
YENİDEN REFAHNİZAMETTİN AKÇA% 3,72112
SAADETYASİN ŞAHAN% 0,9328
ZAFER PARTİSİMUSTAFA CAN ÖZDEN% 0,618
BTPEMREHAN METİN% 0,278
DİĞER% 0,13
SARIOĞLAN

Açılan Sandık Oranı : % 49,02
Katılım Oranı : % 100

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPBEKİR AYYILDIRIM% 35,942.004
DİĞER% 20,231.128
CHPMURAT ÖZCAN% 18,431.028
YENİDEN REFAHMÜKREMİN SAYAN% 16,14900
SAADETFATMA YILDIZ% 5,36299
BÜYÜK BİRLİKERDİNÇ AYDOĞDU% 2,31129
ZAFER PARTİSİERDEM GÖKDEMİR% 0,7542
BTPHASAN UĞUR% 0,7542
DEVA PARTİSİHİDAYET SOYLU% 0,095
SARIZ

Açılan Sandık Oranı : % 29,41
Katılım Oranı : % 79,27

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPÖMER FARUK EROĞLU% 70,1947
MHPBAKİ BAYRAK% 24,87336
YENİDEN REFAHMUSTAFA ARIK% 4,1556
SAADETMEHMET YILDIZ% 0,375
DİĞER% 0,375
BÜYÜK BİRLİKÖCAL ARSLANKAYA% 0,071
DEM PARTİERDEM ÇELEBİ% 0,071
TALAS

Açılan Sandık Oranı : % 15,83
Katılım Oranı : % 73,28

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİMUSTAFA YALÇIN% 32,054.316
İYİ PARTİGÖKER GÖZÜTOK% 24,663.321
CHPHACI İBRAHİM YILDIRIM% 16,252.189
YENİDEN REFAHSELVER BOZTAŞ% 10,31.387
DİĞER% 6,98940
ZAFER PARTİSİABDULLAH DÖKMECİ% 4,29578
SAADETHARUN HALİLULLAH TOPRAK% 1,88254
BÜYÜK BİRLİKHAKAN TAŞPINAR% 1,71230
HÜDA PARMEHMET SIDDIK EĞDEMİR% 0,4662
DEVA PARTİSİMUSTAFA KAFA% 0,3344
TİPSERDAR ALTUNER% 0,3142
TKPSEVDA ÇİÇEK% 0,340
BTPKADİR TORCU% 0,2939
HKPÖNDER KARA% 0,1926
TOMARZA

Açılan Sandık Oranı : % 33,73
Katılım Oranı : % 79,90

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
İYİ PARTİOSMAN KOÇ% 53,72.468
AK PARTİDAVUT ŞAHİN% 39,341.808
YENİDEN REFAHRAŞİT KARAGÖZ% 3,66168
SAADETSELÇUK ONAT% 2,81129
ZAFER PARTİSİAYSEL ÇİMEN% 0,4119
MİLLİ YOLİBRAHİM YALÇIN% 0,063
BTPADEM KORKMAZ% 0,021
YAHYALI

Açılan Sandık Oranı : % 12,12
Katılım Oranı : % 83,04

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİESAT ÖZTÜRK% 42,661.043
YENİDEN REFAHVEYSEL EKİNCİ% 38,53942
İYİ PARTİMUSTAFA BALCI% 13,78337
SAADETNUH TOSUN% 2,2154
CHPMEHMET ACARBAŞ% 1,6841
ZAFER PARTİSİTAYFUR ÖZÇINAR% 0,5714
BTPHÜSEYİN SEMİH SİNER% 0,338
HÜDA PARMUSTAFA DEMİRALP% 0,123
DİĞER% 0,123
YEŞİLHİSAR

Açılan Sandık Oranı : % 51,02
Katılım Oranı : % 79,15

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİHALİT TAŞYAPAN% 47,152.279
İYİ PARTİSALİH KARAGÖZ% 46,112.229
CHPDENİZ ONAÇ% 4,41213
YENİDEN REFAHMEHMET AKİF ÇETİN% 0,8541
DİĞER% 0,8340
ZAFER PARTİSİBEKİR ELKATMIŞ% 0,3115
DEVA PARTİSİMUSTAFA TEPE% 0,126
SAADETMEHMET SUAT DEMİRBAŞ% 0,126
BTPHÜSEYİN GÜLMÜŞ% 0,15

Kaynak: AA

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