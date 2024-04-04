Keçiören Belediye Başkanı Özarslan, "İlk İcraatımız Belediye Talebasına Türkiye Cumhuriyeti'ni Yazdırmak Olsun"

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Haber: İLEYDA ÖZMEN/ Kamera: ONUR BİNGÖL-UĞUR DEMİRCİ

Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, mazbata ve devir-teslim töreninin ardından görevine başladı. Belediye önünde yurttaşa seslenen Özarslan; "22 yıllık saltanatlarına güvenerek yine kazanacaklarını iddia ettiler. Devletin varlık nedeninin millete hizmet olduğunu unuttular. Milletin hele de aziz Türk milletinin iradesi gereğini yapar her zaman söyledik ve iddia ettik. İlk icraatımız ne olsun? Şu gördüğünüz Keçiören Belediyesi'ne Türkiye Cumhuriyeti'ni yazdırmak olsun" dedi.

31 Mart yerel seçimlerinde Keçiören Belediye Başkanı seçilen CHP'li Mesut Özarslan, mazbatasını aldıktan sonra Keçiören Belediye binasında yapılan devir teslim törenine katıldı. AKP Belediye Meclis Üyesi ve Başkan Yardımcısı Metin Akdemir'den görevini teslim alan Özarslan, belediye önünde vatandaşa şöyle seslendi:

"İLK İCRAATIMIZ BELEDİYE TALEBASINA TÜRKİYE CUMHURİYETİ'Nİ YAZDIRMAK OLSUN"

"22 yıllık saltanatlarına güvenerek yine kazanacaklarını iddia ettiler. Ülkemizde birçok il ve ilçe gibi Keçiören'i de boş kaleleri olarak görüyorlardı. Devletin varlık nedeninin millete hizmet etmek olduğunu unutan bu kişiler kendi kararlarını millete dayatacaklarını düşünüyorlardı. Ama nafile. Milletin hele de aziz Türk milletinin iradesi gereğini yapar her zaman söyledik ve iddia ettik. Gece demediniz gündüz demediniz. Büyük bir azim ve gayrette bu kardeşinize sahip çıktınız. Elhamdülillah gereğinde evlerinizi, evlatlarınızı ihmal ettiniz. Akrabalarınıza, arkadaşlarınıza, tanıdıklarınıza bizlere oy vermeleri için telkinde bulundunuz. Sizler dediniz ki; Mesut Özarslan, siyasi bir parti değil halkın partisinin insanıdır. Türkiye'mizin birliği, Türk milletinin birliği için çalıştık. Sarı saçlı mavi gözlü Atatürk'ümüzün bizlere emanet ettiği Cumhuriyet'imize sahip çıktık. Bugün de Rabbime şükürler olsun. İlk icraatımız ne olsun? Şu gördüğünüz Keçiören Belediyesi'ne Türkiye Cumhuriyeti'ni yazdırmak olsun.

"YOLSUZLUK YAPTIRMAYACAĞIZ"

Keçiören Evimiz, Keçiörenlileri de ailenizin bir ferdi olarak göreceğiz. Keçiören Belediyesi'ni bütçesini sizden aldığımız borç batağından Allah nasip ederse muzaffer edeceğiz. ve halkımıza hizmet edecek bir bütçe haline getireceğiz. Şeffaf harcamalarımızı hep birlikte göreceğiz. Açık yayınlanan ihaleleri hep birlikte inceleyeceğiz ve izleyeceğiz. Bizler fakirin fukaranın, sizlerin hakkını kimseye çaldırmayacağız. Yolsuzluk yaptırmayacağız. Denetlenmekten çekinmeyeceğiz. Buradan sesleniyoruz. Her gün bakın Sayıştaycı odası yok Ama biz gelince geleceksiniz. Biz biliyoruz. Ama maalesef biz bundan mutluluk duyacağız. 'Merhaba buyurun gelin. Odanızı da ayırdık.' ve ayrıca hani geçmişte diyorlardı ya 'çalıyor ama çalışıyor.' Öyle bir dünya yok. Mansur Yavaş çaldırmayacak hem de çalışacak. Biz de aynı şiar üzerinde olacağız. Dur durak bilmeden çalışacağız. Yaşlısında, engellisinden, kadınında gencine kadar olan hizmet projelerimizi bir bir uygulayacağız. Hele şehrimizin en büyük problemleri olan kentsel dönüşümü bu kardeşinizin tecrübeleri Mansur Başkan'ımızın destekleriyle yapacağız."

"T.C TABELASINI OLMASI GEREKEN YERE KOYDULAR İNŞALLAH"

Özarslan'ın konuşmasının ardından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, konuşmasını yapmak üzere seçim otobüsüne çıktığı anda arkadaki belediye binasının tabelasına "T.C." ibaresi eklendi. Belediye binası önünde bulunan vatandaşlardan alkış ve "Helal olsun" sloganları yükseldi. Yavaş, Keçiörenlilere şöyle seslendi:

"Bayram erken gelmiş Keçiören'e. Ankaraya'da erken geldi, Türkiye'ye de erken geldi. Bana sormuştu 2019'da gazeteci; dedi ki; 'TC tabelasını mı taktınız?' 'Zaten olması gereken yere koyduk' dedik. Olması gereken yere koydular inşallah. Öncelikle hepinizi tebrik ediyorum. Gerçek belediyeciliğin ne olduğunu beş yıldır bizimle yaşadınız. Seçim döneminde de icraatlarımızı anlattık. Önce hiçbir icrası yok derken, sonra bizim yaptıklarımızı kopyalayıp bir fazla vereceğiz diyerek devam ettiler. Ama ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz denir. Kendiniz görevdeyken kimseye bir şey yapmamışsınız ondan sonra yapacağım diyorsunuz. Dolayısıyla hiç kimse inanmadı. Seçim sürecinde ben bir anket yaptırdım. Eylül-ekim ayında. Keçiören'de yüzde 50'nin üzerinde oy verileceği görülüyordu. Bunun üzerine seçimi kazanacağınıza inanan, bana güvenen bir aday arıyorum dedim. Birçok insan gerçekten ilk başta inanmadılar. Ama daha sonra Mesut Özarslan kardeşim cesaret etti. 'Ben Keçiören'de seçimi alırım' dedi. ve her toplantıda şunu söyledim; biz Keçiören'i kazanacağız. Çok beleidye kazanacağız ama Keçiören'in anlamı farklı. Hani futbolda transfer yaparlar da sonra da 'pastanın üstünde çilek' derler ya. Dedim ki; Ankara'da çok belediye alacağız ama pastanın üzerindeki çilek Keçiören olacak demiştim. Çok şükür Allah bugünleri bize gösterdi.

"HEP BERABER EL ELE TUTUŞALIM ANKARA HALKINA HİZMET EDELİM"

Bugün seçim bitti. Çok şükür mazbatımı da aldım. Şimdi ilk verdiğim demeç ya da belediye meclisinde yapacağım ilk konuşma şu olacak; 16 belediye başkanımız var. 8 tane de rakip partiden var. 1 de bağımsız var. Onlara çağrım şu olacak; düne kadar rakiptik. Bugün artık hepimiz mazbatamızı aldık. Bize düşen Ankara için çalışmak. Geçen dönem benim çağrımı cevapsız bırakanların hepsi siyaset sahnesinde ortadan gittiler. Gelin aynı hatayı siz yapmayın. Hep beraber el ele tutuşalım. Ankara halkına hizmet edelim diyeceğiz. Hiç kimseyi düşman olarak görmüyoruz. Siyaseten rakip olabiliriz ama o da seçime kadardır. Seçimden sonra herkese saygı duyarız. İlk gün kazandığımız gün belediyede yaptığım konuşmada dedim ki; rakiplerinin ekibinde olanlar, onlara oy verenler, onlara çalışanların iradesine saygı duyuyoruz. Ama seçim bitti biz kazandık. Bu saatten sonra onlar bizler diye bir ayrım yok. Onlar da en az bize destek olanlar kadar saygıyı hak ediyorlar, saygı görecekler dedim. Bizim farkımız bu olmalı. Biz insanları ayrıştırmamalıyız. Oy verdi verme dememeliyiz. İnşallah biz bir başka seçimde onların oyuna da talip olmanın yolu onları reddetmek, ayırmak değil, onları kucaklamaktır. Siyaset böyle yapılmalıdır. Herkes birbirinin tercihine elbette saygı duyacaktır. Biz de saygı duyuyoruz. Onlar geçen dönem Ankara halkının seçtiği Mansur Yavaş'ı, ona oy verenlerin iradesine saygı duymadılar. Ancak biz aynısını yapmayacağız.

Bundan sonra bize düşen el ele verip hep birlikte Keçiören'e hizmet etmek. Ben şikayet etmek istemiyorum. O defteri kapattık artık. Yani şurada eskiden sel basıyordu. Burada sandal arıyorlardı. Şunu sormadılar. Burası bugün mü tıkanıyor? 25 yıldır siz iktidardaydınız. Yapmadınız. El ele verip hadi bunu yapalım demek yerine Keçiören'de 300 bin nüfus varken 1984 yılında altyapı yapılmış. Şimdi 1 milyon nüfus elbette bunun altyapısı çekmeyecek. Ama siz yıllarca buna para ayırmadınız. Keçiören'le ilgilenmediniz. Tam tersine bizim altyapı yaparken bir müddet toprağın oturması için beklediğimiz asfaltlara dahi asfalt gecikti diye burası Ankara Büyükşehir'in sorumluluğundadır diye halka şikayet etmeye kalktınız. Sonuç ne oldu? Ankara Halkı böyle olumsuz muhalefet yapanların hepsini sandığa gömmüş durumda."