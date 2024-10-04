Keçiören Belediyesi TEKNOMER, TEKNOFEST Adana'da Yerini Aldı

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(ANKARA)- Keçiören Belediyesi TEKNOMER, festival alanında kurduğu stant ile TEKNOFEST Adana'da yerini aldı.

Keçiören Belediyesi, TEKNOMER GökMuhafız'ın Hava Savunma Sistemleri Yarışması'nda "En Özgün Yazılım Ödülü'" alan projesi ile katılım sağlıyor.

Liseler Arası İnsansız Hava Araçları Yarışması'nda 1648 takım arasından Türkiye 5'incisi olarak "Performans Ödülü" alan RoboKanuni Takımı ve Türkiye birincisi olan DeliFişek Roket Takımı'nın projeleri de Keçiören Belediyesi standında yerini aldı. Bilimsel projeler, robotik kodlama, maket uçak yapımı, 3D yazıcı ile modelleme ve TEKNOMER'de yapılan robot çalışmalarının sunulduğu stantta kurulan uçak simülasyonuyla her yaştan katılımcı, pilotluk deneyimi yaşama şansı buluyor. Bununla birlikte düzenlenen bilgi yarışmaları, öğretici faaliyetler ve eğlenceli etkinliklerle ziyaretçiler keyifli anlar yaşıyor.

Keçiören Belediyesi'nin gerçekleştirmiş olduğu faaliyetlerin tanıtımının da yapıldığı festival alanında, Türkiye'nin dört bir yanından gelen katılımcılar, ilçeyi tanıma fırsatı buluyor.

TEKNOMER ile milli ve yerli teknolojilerin gelişmesini destekleyen Keçiören Belediyesi, TEKNOFEST'e katılan 11 takıma sağladığı teknik ekipman desteği ve mentörlük hizmetleriyle gençlere teknoloji alanında kendilerini geliştirme fırsatı sunuyor.