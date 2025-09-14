Viyadükteki kediyi kurtarmak isteyen kadına araba çarptı, sonra ortalık karıştı

İstanbul Avcılar'da TEM Otoyolu Yeşilkent mevkiinde saat 15.00 sıralarında trafikte korku dolu dakikalar yaşandı. İddiaya göre, Ankara istikametinde seyir halindeki otomobilin sürücüsü, viyadükteki tellerde mahsur kalan kediyi kurtarmak için durdu.
Araçtan inerek kediyi kurtarmak için koşan kadına, emniyet şeridinden gelen otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan kadın yaşadığı şokun etkisiyle bir süre sonra yerden kalktı.
Kadının yere savrulduğunu gören diğer sürücüler arçalarından inerek, emniyet şeridinde kazaya neden olan otomobilin sürücüsüne saldırdı. Sürücü yumrukların hedefi olurken kaçmaya çalıştı. Bir süre sonra sakinleşen taraflardan biri, tellerde mahsur kalan kediye yöneldi.
Kedi ise müdahale sırasında tellerden atlayarak uzaklaştı. Yaşanan kaza ve kavga anları başka bir aracın kamerası tarafından kaydedildi
