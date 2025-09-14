Viyadükteki kediyi kurtarmak isteyen kadına araba çarptı, sonra ortalık karıştı - Son Dakika
Viyadükteki kediyi kurtarmak isteyen kadına araba çarptı, sonra ortalık karıştı

Viyadükteki kediyi kurtarmak isteyen kadına araba çarptı, sonra ortalık karıştı
14.09.2025 09:49
Viyadükteki kediyi kurtarmak isteyen kadına araba çarptı, sonra ortalık karıştı
Avcılar'da viyadükte telde mahsur kalan kediyi kurtarmak isteyen kadına emniyet şeridinde giden bir otomobil çaptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan kadın arabanın altında kalmaktan son anda kurtuldu. Kazayı gören sürücüler araçlarından inerek, kadına çarpan sürücüyü tekme ve yumruklarla darbetti. Kedi ise olay sırasın

İstanbul Avcılar'da TEM Otoyolu Yeşilkent mevkiinde saat 15.00 sıralarında trafikte korku dolu dakikalar yaşandı. İddiaya göre, Ankara istikametinde seyir halindeki otomobilin sürücüsü, viyadükteki tellerde mahsur kalan kediyi kurtarmak için durdu.

KEDİYİ KURTARMAK İSTERKEN CANINDAN OLUYORDU

Araçtan inerek kediyi kurtarmak için koşan kadına, emniyet şeridinden gelen otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan kadın yaşadığı şokun etkisiyle bir süre sonra yerden kalktı.

KAZAYI YAPAN SÜRÜCÜYE SALDIRDILAR

Kadının yere savrulduğunu gören diğer sürücüler arçalarından inerek, emniyet şeridinde kazaya neden olan otomobilin sürücüsüne saldırdı. Sürücü yumrukların hedefi olurken kaçmaya çalıştı. Bir süre sonra sakinleşen taraflardan biri, tellerde mahsur kalan kediye yöneldi.

KEDİ KAVGA ANINDA TELLERDEN ATLAYIP KAÇTI

Kedi ise müdahale sırasında tellerden atlayarak uzaklaştı. Yaşanan kaza ve kavga anları başka bir aracın kamerası tarafından kaydedildi

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Viyadükteki kediyi kurtarmak isteyen kadına araba çarptı, sonra ortalık karıştı - Son Dakika

SON DAKİKA: Viyadükteki kediyi kurtarmak isteyen kadına araba çarptı, sonra ortalık karıştı - Son Dakika
