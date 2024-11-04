Kerkük'te Gazze İçin Tiyatro Festivali - Son Dakika
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Kerkük'te Gazze İçin Tiyatro Festivali

Kerkük\'te Gazze İçin Tiyatro Festivali

Kerkük'te uluslararası tiyatro festivalinde Gazze'deki olaylara dikkat çeken oyunlar sergilendi.

04.11.2024 22:46
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Irak'ın Kerkük kentinde 8. Uluslararası Sokak Tiyatrosu Festivali kapsamında İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'de yaşanan olaylara dikkat çekmek amacıyla çeşitli oyunlar sahnelendi.

Türkiye'nin yanı sıra Tunus, Cezayir, Fas, İran, Lübnan ve Japonya'dan gelen sanatçıların Gazze'de yaşanan olaylara dikkati çekmek için hazırladıkları oyunlar Kerküklüler tarafından yoğun ilgi gördü.

Sanatçılar, yazdıkları tiyatro oyunu için kent merkezindeki ana cadde ve meydanları tiyatro sahnesine dönüştürdü.

Etkinliğe satılan sanatçı İlker Kılıçer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, festivale katılmak ve Kerkük'te bulunmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Kılıçer, "Etkinliğe bir çocuk oyunuyla katıldık. Oyuncumuz fark edilmeyen ancak kendisini fark ettirmeye çalışan bir biçim içinde kendisini var ediyor." diyerek oyun kapsamında dünyada var olma çabası mesajının iletilmek istendiğini aktardı.

Organizasyonun çok iyi yapıldığını dile getiren Kılıçer, buradaki oyunlarla önemli ve anlamlı mesajlar verildiğini belirtti.

Tunuslu tiyatro sanatçısı Velid el-Hadravi de sahneledikleri oyunda Filistin'de yaşananları yansıtmaya çalıştıklarını dile getirdi.

Hadravi, Irak'ta ve özellikle Kerkük kentinde bu kadar geniş katılımlı bir etkinliğin yapılmasından mutluluk duyduklarını ifade ederek Filistin davasının tüm İslam ümmetinin meselesi olduğunu, Gazze'deki vahşeti herkesin kendi sanatı, mesleği ve yöntemiyle dünyaya duyurması gerektiğini söyledi.

Irak'ta kültürel ve sanatsal anlamda önemli ve güzel adımların atıldığını aktaran Iraklı sanatçı Hudayir Abbas da özellikle Gazze'de yaşananların dünyaya duyurulması için tiyatro ve sanatın önemli birer mesaj vesilesi olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kerkük'te Gazze İçin Tiyatro Festivali - Son Dakika

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