İstifalar sonrası Kılıçdaroğlu'ndan jet hamle! Apar topar toplantıya çağırdı - Son Dakika
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İstifalar sonrası Kılıçdaroğlu'ndan jet hamle! Apar topar toplantıya çağırdı

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Özgür Özel ve 90 milletvekilinin istifasıyla Meclis'te büyük kan kaybeden CHP'de sular durulmuyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yaşanan kitlesel kopuşun ardından Ankara'da bulunan 9 MYK üyesiyle Genel Merkez'de acil bir değerlendirme toplantısı başlattı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel ve 90 milletvekilinin istifasının ardından Ankara'da bulunan 9 MYK üyesiyle istifaları değerlendirmek için Genel Merkez'de toplantı yapıyor.

ACİL TOPLANTIYA ÇAĞIRDI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'da bulunan MYK üyelerini toplantıya çağırdı. Toplantı kararı Özgür Özel ve 90 milletvekilinin istifasının ardından alındı. CHP MYK toplantısı çarşamba günü yapılmıştı.

İstifalar sonrası Kılıçdaroğlu'ndan jet hamle! Apar topar toplantıya çağırdı

91 VEKİL CHP'DEN İSTİFA ETTİ, YENİ PARTİ KURULDU

CHP'den ayrılan Özgür Özel ve beraberindeki milletvekillerinin kuracağı Yeni Parti'nin kuruluş dilekçesi İçişleri Bakanlığına verildi.

Partinin kuruluş işlemlerini yürütmek üzere oluşturulan 5 kişilik heyet, saat 10.30'da İçişleri Bakanlığına geldi.

Heyet, resmi işlemlerin tamamlanmasının ardından partinin kuruluş dilekçesini, kurucular listesini ve ilgili belgeleri İçişleri Bakanlığı Genel Sekreterliğine teslim etti.

İstifalar sonrası Kılıçdaroğlu'ndan jet hamle! Apar topar toplantıya çağırdı

Başvurunun ardından Ankara Milletvekili Murat Emir, Bakanlık önünde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Yeni Parti ile büyük ve umut dolu bir yolculuğa çıktıklarını belirten Emir, şöyle konuştu:

"Türk siyasi tarihinde umut ediyoruz ki çok önemli bir kilometre taşı olacak Yeni Partimizi, yepyeni partimizi kurduk, kuruyoruz. Biraz önce İçişleri Bakanlığımızdan kuruluşla ilgili belgelerimizi aldık. Artık umuyoruz ki saatler içerisinde diğer prosedürler de tamamlanacak ve gün bitmeden partimiz hukuken kurulmuş olacak. Biz Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel liderliğinde, 91 milletvekilimizle bu partimizin kuruluş aşamasını bugün bitiriyoruz ve bugünden sonra da çok daha güçlü, daha kurumsal olarak yine meydanlardayız, alanlardayız, tarlalarda, fabrikalarda, üniversitelerdeyiz. "

Kaynak: ANKA

Merkez Yürütme Kurulu, Özgür Özel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstifalar sonrası Kılıçdaroğlu'ndan jet hamle! Apar topar toplantıya çağırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • yaşar Arslan yaşar Arslan:
    HER GÜN TOPLANTI YAPSIN DAAA, BARAJ ALTINDA KALINCA; SONUNDA TEK BAŞINA DA TOPLANTI YAPSIN 2 1 Yanıtla
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