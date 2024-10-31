Kiptaş, Küçükçekmece'de Yeni Bir Projeyi Başlattı... Genel Müdür Ali Kurt: Destek Paketi Sayesinde Uzlaşma Süreçlerimiz Çok Hızlandı

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(İSTANBUL)- İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki KİPTAŞ, Küçükçekmece'de yeni bir projeyi başlattı. "İstanbul Yenileniyor" projesi kapsamında riskli yapılarını dönüştürmek isteyen vatandaşlar için İBB tarafından hayata geçirilen Kentsel Dönüşüm Mali Destek Paketi'nden yararlanılan binanın yıkımına başlandı. Yıkım öncesi konuşan KİPTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kurt, "Destek paketi sayesinde uzlaşma süreçlerimiz çok hızlandı. Çünkü vatandaşlarımızdaki evrak yükünü ve maaliyetleri tamamen minimize ettik. Talepler artarak devam ediyor" dedi.

İBB'nin olası İstanbul depremine karşı yaşanabilecek can kayıplarının önlenmesi amacı ile hayata geçirdiği İBB Kentsel Dönüşüm Mali Destek Paketi ile yenilenme çalışmaları Küçükçekmece'den başladı. Destek paketinden faydalanan ilk vatandaşlar İnönü Mahallesi'ndeki Özfeza Sitesi E Blok'un hak sahipleri oldu. İBB'nin destek paketi sayesinde hızlıca uzlaşma sağlanarak İBB iştiraki KİPTAŞ'ın "İstanbul Yenileniyor" projesi kapsamında dönüşüm sürecine giren binanın yıkımına başlandı.

Depreme dirençsiz yapının yıkımına KİPTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kurt, Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi ve hak sahipleri katıldı. Yıkım öncesinde konuşan KİPTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kurt şunları söyledi:

"Önemli gündem maddemiz İstanbul'daki riskli yapıların yenilenmesi, yani insanlarımızın can güvenliği"

"Bugün İstanbul için önemli bir gün. Çünkü biz kurumlar arasında iş birliği içerisinde çok hızlı işler üretebileceğimizi iddia ediyorduk, bugün bunun örneklerinden birini yaşıyoruz Küçükçekmece'de. Anlamlı da bir güne denk geldi, İzmir depreminin yıl dönümündeyiz. Bizim hep önemli gündem maddemiz İstanbul'daki riskli yapıların yenilenmesi, yani insanlarımızın can güvenliği. Ülkemizin gündemi o kadar yoğun ki, sürekli gündemler değişerek can güvenliğinin önüne geçiyor, ama biz kararlı bir şekilde Büyükşehir Belediyemizin koordinasyonunda, ilçe belediyelerimizde iş birliği içerisinde tüm iştirak şirketleri İstanbul'u daha dayanıklı hale getirmek için çabalıyoruz. Ekrem Başkanımızın önemli seçim vaatlerinden biri dar gelirli ailelere, riskli yapıda oturanlara inşaat maaliyetleri üzerinden derstek olunması kararıydı. Büyükşehir Belediyemizin koordinasyonunda Temmuz 2024'te İBB Meclisi'nden bu kararı geçirdik. Bugün de İstanbul'da ilk uygulamasını gerçekleştiriyoruz. Burada 18 bağımsız birimden oluşan bir yapıyı yıkıyoruz. Yaklaşık 8 ailemiz bu destek paketinden faydalandı.

"Biz hep söylüyoruz, bu işin rekabeti olmaz iş birliği olur"

İlçe belediyelerimiz, şehircilik grubu şirketlerinden KİPTAŞ, aynı şekilde Büyükşehir Belediyemiz hızlı taramayla ilgili konularda iş birliği protokolleri yapmaya başladık biliyorsunuz. Şu ana kadar 5 ilçemizde bu protokolü imzaladık. Bizimle çözüm ortağı olmak isteyen herkesle de bu işi yapacağız. Küçükçekmece Belediyemiz bu işi gerçekten dert ederek bu şüreçleri çok hızlı ilerletti. Aslında daha protokol imzalamadan biz çalışmalara başlamıştık ve bugün İstanbul'da ilk uygulamasını görüyoruz. Kamu kurumlarının seçim döneminde vaat ettiği gibi gerçekten uzak vaatlerde bulunmuyoruz. Biz hep söylüyoruz, bu işin rekabeti olmaz iş birliği olur. Bu iş birliğinin güzel bir örneğini de bugün Küçükçekmece ve Büyükşehir Belediyesi'nde görüyoruz. KİPTAŞ tüm kurumlarla iş birliği yapmaya devam edecek. İstanbulumuza ve Küçükçekmecemize hayırlı olsun. Umarım diğer belediyelerimize de örnek olur. Türkiye'nin bu yoğun gündeminde gerçek gündemi kaçırmamamız gerekiyor. İstanbul deprem yönünden önem arz eden bir riskli yapı stoğuna sahip. O yüzden bu gündemi daima sıcak tutma çabamız var.

"Destek paketi sayesinde uzlaşma süreçlerimiz çok hızlandı"

İstanbul Yenileniyor projesine başvurularda kesinlikle bir artış söz konusu. Mesela buradaki riskli yapımız bize başvurmuştu ama özellikle İBB'den çıkan destek paketi sayesinde uzlaşma süreçlerimiz çok hızlandı. Tabii İstanbul Yenileniyor süreciyle biz yaklaşık 13 bin vatandaşımıza dokunmuştuk ama özellikle bu destek paketi ve ilçelerle yaptığımız iş birliği protokolleri süreçleri çok hızlandıracak. Çünkü vatandaşlarımızdaki evrak yükünü ve maaliyetleri tamamen minimize ettik. İlçe belediyelerinin sürece dahil olması çok önemli. Bunun gerçek örneğini burada görüyoruz. Yaklaşık bir ay önce protokol imzaladık, bugün yıkım yapıyoruz. Yaklaşık 10-15 gün sonra da temel atacağız. Bunun devamı gelecek. Talepler artarak devam ediyor."

"Umuyorum ki deprem bizden daha hızlı olmasın, biz daha hızlı olmak zorundayız"

Yıkım alanında açıklama yapan Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi şöyle konuştu:

"Ülkemiz deprem bölgesi ve İstanbul'da bundan en fazla etkilenecek olan illerimizin başında geliyor dolayısıyla İstanbul Büyükşehir belediyesi ve Sayın Ekrem İmamoğlu göreve geldiği günden itibaren bu konuyu çok ciddiye aldı bunu Türkiye'nin gündemine taşıdı ve kaldı ki kendi çalışmalarıyla da yani KİPTAŞ aracılığıyla ki Büyükşehir Belediyemizin çok önemli bir kuruluşudur. Bu aracılığıyla da yanılmıyorsam bugüne kadar 7 bin'e yakın konutu hak sahiplerine teslim etti. Burası da bunlardan bir tanesi. Yeni yapmış olduğumuz az önce de söylendiği gibi bir protokolle İstanbul yenileniyor başlığı altında Büyükşehir belediyesi ve KİPTAŞ'la yapmış olduğumuz bir protokolden Küçükçekmece'de de bu tip siteler binalar yenilenme aşamasında. Biz biraz daha hızlı davrandık müdürümüz de daha önceden de hazırlığız vardı. Yanılmıyorsam böyle bir site daha çalışmalarımız içerisindedir, devam edecek. Tabii ki amacımız vatandaşın güvenliği binalarda güvenli konutlarda oturabilmesini sağlamaktır. Bunun için de hem vatandaşın kendisi hem ilçe belediyeleri hem de Büyükşehir Belediyesi'nin önemli katkılarıyla bu yenilemeyi dönüşümü sağlamaya çalışacağız. Biz bu konuda kararlıyız, İstanbul kısa bir süre içerisinde yenilenecek. Umuyorum ki deprem bizden daha hızlı olmasın biz daha hızlı olmak zorundayız. Bu iş, bu mesele çok ciddi bir konudur. Bu ciddi konuda siyasetçilerin de daha ciddi olmasını istiyorum."