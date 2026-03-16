Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kırım'ın Yasa Dışı İlhakı: 12. Yıl

16.03.2026 11:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rusya'nın Kırım'ı ilhak etmesinin 12. yılı dolayısıyla yaşanan olaylar ve etkileri gündemde.

Rusya'nın Kırım Yarımadası'nı Ukrayna'dan yasa dışı ilhak etmesinin üzerinden 12 yıl geçti.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de, dönemin Rusya yanlısı Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç'in, Avrupa Birliği (AB) ile Ortaklık Anlaşması'nı imzalamayı ertelemesi üzerine 21 Kasım 2013'te protestolar başladı.

Sokak gösterileri ve tepkiler üzerine Yanukoviç, 22 Şubat 2014'te ülkeden kaçtı, hemen ardından Batı yanlısı siyasetçiler, yönetime geçti.

Kiev'de Bağımsızlık Meydanı'ndaki olaylar can kayıplarına neden olunca, Kırım Yarımadası dahil tüm ülkede, toplum Ukrayna ve Rusya yanlıları diye 2'ye bölündü.

Kırım'da Rusya yanlılarının başlattığı gösteriler, Kırım Tatarlarını da tedbir almaya yöneltti, Yarımada'da Rusya karşıtı eylemler baş gösterdi. Batı yanlısı yeni geçici yönetimin işbaşına gelmesi, Rusya yanlılarını Kırım Yarımadası'nda daha aktif hale getirdi.

Yarımada'da bulunan Rus askeri üssünden çıkan özel birlikler, Kırım'ın çeşitli şehirlerine konuşlandı.

Ukrayna ile Rusya arasında Rus Karadeniz Filosu'nun konumuyla ilgili 28 Mayıs 1997 ve 21 Nisan 2010'da yapılan anlaşmalara aykırı olmasına rağmen, Rus birlikleri, Yarımada üzerinde hareket ederek yer değişiklikleri yaptı.

Kırım'ın Rusya'ya bağlanması için 25 Şubat 2014'te Rusya yanlıları parlamentoya baskı uygulamaya başladı. 400 civarında Rus yanlısı bir kalabalık, Kırım Parlamentosu'na baskın düzenledi, Kırım'ın bağımsızlığını ilan etmesi için parlamentonun referandum kararı alması talebinde bulundu.

Kırım Parlamentosu Başkanı Vladimir Konstantinov, 26 Şubat'ta Genel Kurul'da referandumu görüşeceklerini açıkladı. Bunun üzerine Kırım'ın Rusya'ya katılmasını isteyen Rus Birliği Partisi, Kırım Özerk Cumhuriyeti Parlamentosu önünde miting yapma kararı aldı.

Ukrayna'nın bütünlüğünü savunan Kırım Tatar Milli Meclisi de aynı gün, aynı yerde, parlamento önünde miting düzenleyeceğini ilan etti. Kırım Tatarlarının bu kararı üzerine Rus Birlik Partisi Başkanı Sergey Aksenov'un paramiliter birlikleri, parlamentoyu kuşatma altına aldı.

Kırım Parlamentosu önünde, 26 Şubat 2014'te, Kırım Tatar Milli Meclisi ve Rus Birliği Partisinin karşı karşıya geldiği büyük mitingler yapıldı.

Parlamentonun, Kırım'ın Ukrayna'dan ayrılmasıyla ilgili kararları kabul etmesini önlemek ve Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü desteklemek için çoğunluğu Kırım Tatarlarından oluşan 7 binden fazla aktivist mitinge katıldı.

Kırım'ın Rusya'ya bağlanmasını isteyen 5 bin civarında Rusya yanlısı da parlamento önünde Kırım Tatarlarıyla karşı karşıya geldi.

Mitingler sırasında çıkan arbedede 2 kişi öldü. Parlamentoda, Kırım'ın Ukrayna'dan ayrılmasına neden olacak referandumun görüşülmesi, bu olaylar nedeniyle ertelendi.

Yarımada'da askeri üniformalı ve üzerlerinde hiçbir sembol ya da simge bulunmayan silahlı kişiler, 27 Şubat 2014'ten itibaren kamu binalarında kontrolü ele geçirdi.

"Yeşil adamlar" olarak adlandırılan Rus yanlısı milis güçleri, kısa sürede hükümet binalarının yanı sıra Kırım Özerk Cumhuriyeti Parlamentosu'nu da kontrol altına aldı."

"Yeşil adamlar"ın gölgesinde 16 Mart'ta referandum yapıldı"

Eli silahlı "yeşil adamların" gölgesinde 6 Mart 2014'te toplanan Kırım Özerk Cumhuriyeti Parlamentosu, Kırım'ın Rusya'ya bağlanması için referandum yapılması kararı alındığını ilan etti. Bu süreçten itibaren yeşil adamlar, Kırım Tatarlarına ve Ukraynalılara baskı yaparak, onları Yarımada'dan uzaklaştırmak için uğraştı.

Kırım Tatarları, parlamentonun bu kararına karşı çıkıp boykot kararı alsa da 16 Mart 2014'te Yarımada'da sözde referandum yapıldı. Rus yanlısı silahlı güçlerin kontrolündeki referandum sonucunda Moskova'nın da beklediği kararın, Kırım'ın Rusya'ya bağlanması yönünde çıktığı açıklandı.

Referanduma, başta Birleşmiş Milletler (BM) olmak üzere, uluslararası kuruluşlar ve Türkiye dahil pek çok ülke karşı çıktı ve referandumu geçersiz saydı.

?Kremlin Sarayı'nda ilhakın töreni gerçekleştirildi

Moskova yönetimi ise Kırım'daki referandumu tanıdı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 21 Mart 2014'te Kremlin Sarayı'ndaki törende, "Kırım ve Sivastopol'ün Rusya'ya bağlanması ve yeni federal bölgeler oluşturulmasını" öngören yasayı imzaladı. Böylece Rusya, Kırım'ı yasa dışı ilhak etmiş oldu.

İlhaktan sonra Kırım Tatar Türklerine baskılar arttı. Kırım'ın Rusya yönetimine geçmesinden sonra "26 Şubat olayları" gerekçesiyle başta yöneticiler olmak üzere Ukrayna yanlısı Kırım Tatar Türkleri baskı altına alındı, hakları ihlal edildi ve tutuklandı.

Kırım Tatarlarının iradesini temsil eden Kırım Tatar Milli Meclisi, "aşırıcı örgüt" kapsamına alınarak faaliyetleri yasaklandı.

İlhaktan bu yana Kırım Yarımadası'ndaki askeri gücünü artıran Rusya, savaş öncesi de buraya binlerce asker konuşlandırdı.

?Kırım, 2022'de başlayan savaşta Ruslar için önemli konumda

Rusya'nın 24 Şubat 2022'de Ukrayna'ya başlattığı savaşta, Rus ordusunun bir kısmı, Kırım üzerinden Ukrayna'ya saldırdı.

Savaş esnasında Rus ordusu, zaten kontrolünde tuttuğu Donetsk ve Luhansk'ın yanı sıra Zaporijya ve Herson'u da ele geçirdi.

?Rus Karadeniz Donanmasına Storm Shadow füzeleriyle saldırılar

Savaşta Ukrayna, Kırım'daki stratejik olarak önemli gördüğü noktalara Batı'dan tedarik ettiği füze, insansız deniz ve hava araçlarıyla saldırılar düzenledi.

Özellikle Ukrayna, İngiliz-Fransız uzun menzilli "Storm Shadow" isimli havadan karaya füzeleri kullanarak Kırım'daki Sivastopol'de bulunan Rus Karadeniz Donanması'nı ve tersanesini hedef aldı, donanmaya ait bazı savaş gemilerine hasar verdi.

Zaman zaman Ukrayna çıkarma birlikleri, Kırım'da bazı noktalara baskınlar düzenledi.

Rusya, Karadeniz Donanması'ndaki muharip gemilerini Novorossiysk Limanı'na taşımak zorunda kaldı.

?Kırım'ın yanı sıra Ukrayna'nın 4 bölgesi daha ilhak edildi

Rusya, aynı Kırım'da olduğu gibi bu bölgelerde de savaş esnasında, bu şehirlerin "Rusya Federasyonu'na bağlanması için" referandum düzenledi.

30 Eylül 2022'de Kremlin Sarayı'nda düzenlenen törenle Putin, Ukrayna'nın Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerinin Rusya tarafından ilhak edilmesini imzaladı.

Donetsk ve Luhansk şehirleri, 2014'ten bu yana Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolünde bulunuyordu.

Kırım'ın ilhakının ardından Rusya, Ukrayna'nın yüzde 15'ini daha topraklarına dahil etti.

Herson ve Zaporijya bölgeleri, Donbas'ı Kırım ile bağlıyor

Herson ve Zaporijya bölgeleri, Rusya'nın Donbas bölgesi üzerinden Kırım ile kara yolu bağlantısı kurabilmesi için kilit konumda bulunuyor.

Kırım, son bir yıldır yine uluslararası gündemin merkezinde bulunuyordu. Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona ermesi için müzakereler sürerken, Washington Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü tartışmaya açtı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Kırım dahil, ülkesinin toprak bütünlüğünden vazgeçmeyeceğini vurgularken, egemenlik ve toprak bütünlüğüyle ilgili meseleye referandum sonucunda karar verilebileceğini ifade ediyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın ekibi Rusya-Ukrayna müzakerelerinde savaşın sona erdirilmesiyle bağlantılı "Ukrayna'nın 1991 sınırlarına dönmesinin mümkün olamayacağı" iddiasında ısrarlı görünüyor. Rusya da Kırım'ın pazarlık bile edilemeyeceğini savunuyor.

Kaynak: AA

Güncel, Kırım, Rusya, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cinayet gibi kaza Dehşet anları kamerada Cinayet gibi kaza! Dehşet anları kamerada
Yılın aşkı ortaya çıktı İşte Berke Özer’in gönlünü kaptırdığı güzel Yılın aşkı ortaya çıktı! İşte Berke Özer'in gönlünü kaptırdığı güzel
’’Battı’’ denilen Acun Ilıcalı’dan bu sözleri ilk kez duyacaksınız: Maddi sıkıntı çekiyoruz ''Battı'' denilen Acun Ilıcalı'dan bu sözleri ilk kez duyacaksınız: Maddi sıkıntı çekiyoruz
Mardin Akademi Topluluğu, İstanbul’da iftarda buluştu Mardin Akademi Topluluğu, İstanbul'da iftarda buluştu
İran füzesi, Tel Aviv’in göbeğine böyle düştü İran füzesi, Tel Aviv'in göbeğine böyle düştü
Icardi’den boşanan Wanda Nara hemen yeni sevgili yaptı Icardi'den boşanan Wanda Nara hemen yeni sevgili yaptı
Arne Slot’tan Galatasaray’a olay sözler Arne Slot'tan Galatasaray'a olay sözler
Kıyafetiyle gündem olan bir öğretmen daha Kıyafetiyle gündem olan bir öğretmen daha
Türkiye’ye atılan füzeler için İranlı komutandan gündem yaratacak iddia Türkiye'ye atılan füzeler için İranlı komutandan gündem yaratacak iddia
Vinicius Junior’un kız arkadaşı olay oldu Vinicius Junior'un kız arkadaşı olay oldu
Hakkari’de çığ: Yolcu otobüsü mahsur kaldı Hakkari'de çığ: Yolcu otobüsü mahsur kaldı
Savaşın başından bu yana bir ilk İran devlet televizyonu da doğruladı Savaşın başından bu yana bir ilk! İran devlet televizyonu da doğruladı
Oy kullanmak için sandığa gitti hayatının şokunu yaşadı Oy kullanmak için sandığa gitti hayatının şokunu yaşadı
İlber Ortaylı’nın yıllar önceki vasiyeti yerine getirildi İlber Ortaylı'nın yıllar önceki vasiyeti yerine getirildi
Yok böyle lig Her takımın küme düşme ve şampiyonluk ihtimali var Yok böyle lig! Her takımın küme düşme ve şampiyonluk ihtimali var
Ailesini cinsel istismarla suçlayan İsrailli bakanın kızı ölü bulundu Ailesini cinsel istismarla suçlayan İsrailli bakanın kızı ölü bulundu
Araçlarda multimedya ekran kullanımına ilişkin yeni karar Araçlarda multimedya ekran kullanımına ilişkin yeni karar
Fatih Tekke 1 yılda bambaşka biri oldu Fatih Tekke 1 yılda bambaşka biri oldu
Türk polisi yaptığı hareketle gönülleri fethetti Türk polisi yaptığı hareketle gönülleri fethetti
UEFA’dan şok karar Dev final iptal oldu UEFA'dan şok karar! Dev final iptal oldu
İsrail ordusu, Lübnan’ın güneyine kara harekatı başlattı İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyine kara harekatı başlattı
İBB davasında 5. gün Dava gerginlikte başladı, mahkeme başkanı duruşmayı yarına erteledi İBB davasında 5. gün! Dava gerginlikte başladı, mahkeme başkanı duruşmayı yarına erteledi
Savaşta bir ilk Trump, Çin’in kapısını çalıp resti çekti Savaşta bir ilk! Trump, Çin'in kapısını çalıp resti çekti

11:29
Avustralya’ya iltica etmek isteyen İranlı kadın futbolculardan olay karar
Avustralya'ya iltica etmek isteyen İranlı kadın futbolculardan olay karar
11:27
İlber Ortaylı’ya veda Kızının sözleri yürek dağladı: Dün odasına girdiğimde...
İlber Ortaylı'ya veda! Kızının sözleri yürek dağladı: Dün odasına girdiğimde...
11:14
İran’da İsrail ve ABD adına casusluk faaliyetinde bulunan 500 kişi tutuklandı
İran'da İsrail ve ABD adına casusluk faaliyetinde bulunan 500 kişi tutuklandı
11:10
Torunu yaşındaki gence hayatının şokunu yaşattı
Torunu yaşındaki gence hayatının şokunu yaşattı
11:05
Bayram yolcuları dikkat Hesap hatası yapan yandı
Bayram yolcuları dikkat! Hesap hatası yapan yandı
10:55
Sadettin Saran’dan Tedesco için yeni karar
Sadettin Saran'dan Tedesco için yeni karar
10:49
Babası açıkladı İşte Uğurcan Çakır’ın başarısının sırrı
Babası açıkladı! İşte Uğurcan Çakır'ın başarısının sırrı
10:34
Simge Barankoğlu cezaevinde de kazanmaya devam ediyor
Simge Barankoğlu cezaevinde de kazanmaya devam ediyor
10:16
Savaşta bir ilk Trump, Çin’in kapısını çalıp resti çekti
Savaşta bir ilk! Trump, Çin'in kapısını çalıp resti çekti
10:12
9 bin Türk’ü yarı yolda bırakan ülke: Vizeleri iptal edildi, dönüyorlar
9 bin Türk'ü yarı yolda bırakan ülke: Vizeleri iptal edildi, dönüyorlar
09:55
Ayşegül’ün evinde ne işi vardı Yeraltı’nın Adnan’ından açıklama var
Ayşegül'ün evinde ne işi vardı? Yeraltı'nın Adnan'ından açıklama var
09:51
Milli yıldızımızın eşinden olay itiraflar: Bazen kendinden bile ürküyor
Milli yıldızımızın eşinden olay itiraflar: Bazen kendinden bile ürküyor
09:37
Trump’ı kızdıran “savaş“ sorusu: Çok sinir bozucu bir insansın
Trump'ı kızdıran "savaş" sorusu: Çok sinir bozucu bir insansın
09:23
Muhalif vekilden Modi’yi yerin dibine sokan sözler
Muhalif vekilden Modi'yi yerin dibine sokan sözler
09:19
İBB davasında 5. gün Dava gerginlikte başladı, mahkeme başkanı duruşmayı yarına erteledi
İBB davasında 5. gün! Dava gerginlikte başladı, mahkeme başkanı duruşmayı yarına erteledi
09:11
İran’dan intikam saldırısı Dubai Uluslararası Havalimanı vuruldu
İran'dan intikam saldırısı! Dubai Uluslararası Havalimanı vuruldu
09:10
İsrail ordusu, Lübnan’ın güneyine kara harekatı başlattı
İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyine kara harekatı başlattı
08:56
Dünya devinde kaos Yıldız isim hocasıyla tartıştı, Galatasaray taraftarı harekete geçti
Dünya devinde kaos! Yıldız isim hocasıyla tartıştı, Galatasaray taraftarı harekete geçti
08:25
Mücteba Hamaney hakkında çarpıcı “Rusya“ iddiası
Mücteba Hamaney hakkında çarpıcı "Rusya" iddiası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.03.2026 11:52:37. #.0.4#
SON DAKİKA: Kırım'ın Yasa Dışı İlhakı: 12. Yıl - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.