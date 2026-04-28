Kırkikindi yağışları geliyor! Tarih belli, hava bir anda dönecek

28.04.2026 11:56
Türkiye, hafta ortasından itibaren batıdan giriş yapacak soğuk hava dalgası ve “kırkikindi” yağışlarının etkisine giriyor. Güneşli günler yerini ani sıcaklık düşüşleri ve gök gürültülü sağanaklara bırakırken, hafta sonu yurt genelinde serin ve yağışlı hava bekleniyor. Uzmanlar sel, su baskını ve yıldırım riskine karşı uyarıyor.

Hafta ortasından itibaren etkisini göstermesi beklenen soğuk hava dalgası, Türkiye genelinde hava koşullarını köklü şekilde değiştirecek. Günlerdir etkili olan güneşli hava yerini kapalı gökyüzüne bırakırken, sıcaklıklarda hissedilir bir düşüş yaşanacak. Meteorolojik verilere göre gök gürültülü sağanak yağışlar birçok bölgede etkili olacak.

"KIRKİKİNDİ" YAĞIŞLARI BAŞLIYOR

Halk arasında "kırkikindi" olarak bilinen yağışlar özellikle İç ve Doğu Anadolu bölgelerinde yeniden sahneye çıkıyor. Öğle saatlerinden sonra etkisini artıran bu yağışlar, kısa sürede şiddetlenerek ani sel ve su baskını riskini beraberinde getiriyor. Uzmanlar, günün ikinci yarısında dışarıda bulunacak vatandaşların dikkatli olması gerektiğini vurguluyor.

BATI GÜNEŞLİ, DOĞU YAĞIŞLI

Yarın batı ve güney bölgelerde parçalı bulutlu bir hava beklenirken, doğu kesimlerde sağanak yağışlar etkisini sürdürecek. İstanbul ve İzmir’de daha sakin bir hava görülmesi beklenirken, Ankara başta olmak üzere İç Anadolu ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da yağışlar gün boyu devam edecek.

HAFTA SONU YAĞIŞ ZİRVE YAPACAK

Cuma günü itibarıyla yurt genelini etkisi altına alacak yağışlı sistem, cumartesi günü en yoğun seviyesine ulaşacak. Gökyüzünün tamamen kapanmasıyla birlikte sıcaklıklar hızla düşecek ve serin hava etkisini artıracak. Hafta sonu plan yapan vatandaşların hava koşullarını göz önünde bulundurarak programlarını gözden geçirmesi öneriliyor.

İSTANBUL VE ANKARA’DA SICAKLIKLAR SERT DÜŞECEK

İstanbul’da hafta sonu sıcaklıkların 11 dereceye kadar gerilemesi ve sağanak yağışın etkili olması bekleniyor. Ankara’da ise bugün başlayan yerel yağışlar, cuma günü itibarıyla 13 dereceye kadar düşen sıcaklıklarla birlikte gün boyu sürecek yağmura dönüşecek.

Haftaya yüksek sıcaklıklarla başlayan İzmir’de de hava koşulları hızla değişecek. Perşembe gününden itibaren Ege üzerinden gelecek yağışlı sistemle birlikte sıcaklıklar 21 derece seviyelerine inecek. Hafta sonuna doğru kentte sağanak yağış ve serin hava etkili olacak.

UZMANLARDAN KRİTİK UYARI

Yetkililer, özellikle ani bastıran sağanak yağışların oluşturabileceği sel, su baskını ve yıldırım riskine karşı vatandaşların tedbirli olmasını istiyor. Kısa süreli ancak etkili olması beklenen yağışlar, özellikle öğleden sonra saatlerinde hayatı olumsuz etkileyebilir.

5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ
28 NİSAN SALI

29 NİSAN ÇARŞAMBA

30 NİSAN PERŞEMBE

1 MAYIS CUMA

2 MAYIS CUMARTESİ

Petrol fiyatı yükseldi, akaryakıta çifte zam kapıda Petrol fiyatı yükseldi, akaryakıta çifte zam kapıda
Kan donduran olay Stadyum tuvaletinde ceset bulundu Kan donduran olay! Stadyum tuvaletinde ceset bulundu
BAE’den dünyada bir ilk Kamu hizmetlerinin yarısı yapay zekaya devredilecek BAE'den dünyada bir ilk! Kamu hizmetlerinin yarısı yapay zekaya devredilecek
Baba ve oğlunun yüzünü güldüren mantar avı Baba ve oğlunun yüzünü güldüren mantar avı
Taksim metro istasyonu ikinci bir duyuruya kadar kapatıldı, polis toplanan kalabalığa müdahale etti Taksim metro istasyonu ikinci bir duyuruya kadar kapatıldı, polis toplanan kalabalığa müdahale etti
2 gündür silahların susmadığı ülkede şehri ele geçirip Rus askerleri kovdular 2 gündür silahların susmadığı ülkede şehri ele geçirip Rus askerleri kovdular
İran’ın hızlı barış teklifi Trump’ı harekete geçirdi Güvenlik ekibiyle toplantı yapacak İran'ın hızlı barış teklifi Trump'ı harekete geçirdi! Güvenlik ekibiyle toplantı yapacak
Yeni sevgili, eski eşi bıçakla öldürdü Yeni sevgili, eski eşi bıçakla öldürdü
Fenerbahçe’de olağanüstü toplantı Ne karar çıkacağı merak konusu Fenerbahçe'de olağanüstü toplantı! Ne karar çıkacağı merak konusu
Arnavutköy’de sahilde erkek cesedi bulundu Arnavutköy'de sahilde erkek cesedi bulundu
Swiss Otel’de yangın paniği Vatandaşlar tahliye edildi Swiss Otel’de yangın paniği! Vatandaşlar tahliye edildi
Türkiye’nin desteğiyle Roma’da tarihi Troya sergisi Türkiye’nin desteğiyle Roma’da tarihi Troya sergisi
COP31 şampiyonu Samed Ağırbaş’tan Güney Kore’de yoğun diplomasi trafiği COP31 şampiyonu Samed Ağırbaş'tan Güney Kore'de yoğun diplomasi trafiği
Mehmet Ali Aydınlar Fenerbahçe’ye başkan adayı olacak mı Son kararını verdi Mehmet Ali Aydınlar Fenerbahçe'ye başkan adayı olacak mı? Son kararını verdi
İsrail, Lübnan’ın Bekaa Vadisi’ne saldırı başlattı İsrail, Lübnan'ın Bekaa Vadisi'ne saldırı başlattı

11:43
Ülke gündeminde 1. sırada Böylesi Fenerbahçe tarihinde daha önce görülmedi
Ülke gündeminde 1. sırada! Böylesi Fenerbahçe tarihinde daha önce görülmedi
11:31
Bahçeli’yi mest eden atama: Tarihi bir dönüm noktası oluşturmuştur
Bahçeli'yi mest eden atama: Tarihi bir dönüm noktası oluşturmuştur
11:18
Ali Koç ve Aziz Yıldırım adaylık için son kararını verdi
Ali Koç ve Aziz Yıldırım adaylık için son kararını verdi
11:05
Kadın futbol maçında görülmemiş olay
Kadın futbol maçında görülmemiş olay
10:59
Batman’da kent merkezine inen yaban domuzu 3 kişiyi yaraladı
Batman'da kent merkezine inen yaban domuzu 3 kişiyi yaraladı
10:58
İran’ın ABD’ye sunduğu sürpriz teklifin perde arkası: Tüm çıkışlar kilitlendi
İran'ın ABD'ye sunduğu sürpriz teklifin perde arkası: Tüm çıkışlar kilitlendi
10:49
İsimler bomba Mehmet Ali Aydınlar, Fenerbahçe için teknik direktör kararını verdi
İsimler bomba! Mehmet Ali Aydınlar, Fenerbahçe için teknik direktör kararını verdi
10:43
Alarmları kurun Büyük heyecan bu gece başlıyor
Alarmları kurun! Büyük heyecan bu gece başlıyor
10:39
Yıldız isim gidiyor mu Derbi sonrası Fenerbahçe’de ilk ayrılık
Yıldız isim gidiyor mu? Derbi sonrası Fenerbahçe'de ilk ayrılık
10:29
Fenerbahçe’de derbi sonrası ortalık fena karışmış: Kadro dışı bırakın
Fenerbahçe'de derbi sonrası ortalık fena karışmış: Kadro dışı bırakın
09:49
Herkes merak ediyordu Tedesco’nun neden kovulduğu ortaya çıktı
Herkes merak ediyordu! Tedesco'nun neden kovulduğu ortaya çıktı
09:48
Savaşın başlamasından bu yana bir ilk LNG tankeri Hürmüz Boğazı’nı geçti
Savaşın başlamasından bu yana bir ilk! LNG tankeri Hürmüz Boğazı’nı geçti
09:38
Putin’in müttefikine ait 500 milyon dolarlık süper yat, Hürmüz Boğazı’nı geçti
Putin'in müttefikine ait 500 milyon dolarlık süper yat, Hürmüz Boğazı'nı geçti
09:19
Celal Karatüre’nin onlarca polis tarafından korunduğu görüntü tartışma yarattı
Celal Karatüre'nin onlarca polis tarafından korunduğu görüntü tartışma yarattı
08:57
Dev bankaya operasyon 4 yönetici gözaltında
Dev bankaya operasyon! 4 yönetici gözaltında
