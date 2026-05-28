Kızılay'dan vekaletle kurban kesimi: Gazze'ye konserve desteği
Kızılay'dan vekaletle kurban kesimi: Gazze’ye konserve desteği

28.05.2026 11:54
Türk Kızılay, yurt içi ve üç kıtada vekaletle kurban kesimine başladı. Filistin/Gazze için bağışlanan kurbanlar konserve haline getirilerek bölgeye gönderiliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gazze için bağışladığı kurban Konya'da kesildi.

TÜRK Kızılay, gelenekselleşen vekaletle kurban kesim kampanyası kapsamında bayramın ilk günü itibariyle yurt içinde ve üç kıtada kurban kesim işlemlerini başlattığını duyurdu. Hayırseverlerin yoğun ilgi gösterdiği Filistin/ Gazze kurbanlarının kesimleri de yurt içinde organize edildiği bildirildi. Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Gazze için bağışladığı kurbanın kesiminin de Konya'da yapıldığı aktarıldı. Yurt dışında ise vekaletle kesimi gerçekleştirilen kurbanların taze et olarak ihtiyaç sahiplerine dağıtımının sürdüğü ifade edildi.

Türk Kızılay'ın 'Kurban Bereketini Yıl Boyu Yaşatıyorsan Hillal Olsun Türkiye' sloganıyla yürüttüğü vekaletle kurban kesim kampanyası bu yıl da hayırseverlerden yoğun ilgi gördüğünü açıkladı. Açıklamada, "Başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere devlet büyükleri ve iş dünyasından temsilcilerin de destek verdiği kampanya kapsamında hayırseverler Kızılay'a kurban vekaletlerini emanet etti. Yurt içinde ve yurt dışında bayramın ilk günü kesim işlemlerini başlatan Kızılay, vekaletle kesilen kurbanlarla milyonlarca ihtiyaç sahibine ulaşmayı hedefliyor" denildi.

GAZZE İÇİN UZUN ÖMÜRLÜ KONSERVE MODELİ

Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

"Yurt içinde modern kombinalarda hijyen kurallarına ve İslami şartlara uygun şekilde kesimi yapılan kurbanlar, Kızılay'ın 20 yıldır başarıyla uyguladığı kurban modeli sayesinde kavurma konservesine dönüştürülerek yıl boyunca ihtiyaç sahiplerine dağıtılıyor. Kızılay, insani krizin sürdüğü Gazze için de uzun ömürlü konserve modelini uyguluyor. Filistin/Gazze için bağışlanan kurbanlar yurt içinde kesilerek konserve haline getirildikten sonra bölgeye gönderiliyor. Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gazze için bağışladığı kurbanın kesimi de Konya'daki kombinada bayram namazının hemen ardından dualarla gerçekleştirildi.

Kızılay ekipleri, yurt dışında ise vekaletle kesimi gerçekleştirilen kurbanları taze et olarak doğrudan ihtiyaç sahiplerine dağıtıyor. Bu kapsamda Afrika'da Benin, Burkina Faso, Burundi, Çad, Fildişi Sahilleri, Gine, Kamerun, Kenya, Malawi, Mozambik, Nijer, Nijerya, Senegal, Somali, Sudan, Tanzanya, Togo, Uganda; Asya'da Afganistan, Bangladeş, Kırgızistan, Pakistan; Balkanlar'da Bosna-Hersek, Bulgaristan, Kosova, Kuzey Makedonya; Ortadoğu'da Irak, Suriye ve Yemen'de kurban kesimlerinden elde edilen kurban paylarını ihtiyaç sahiplerine dağıtmayı sürdürüyor.

Din görevlileri, veteriner hekimler ve noterler eşliğinde gerçekleştirilen vekaletle kurban kesimleri, Kurban Bayramı'nın üç günü boyunca devam ediyor. Kurban ibadetini Türk Kızılay aracılığıyla yerine getiren vekalet sahiplerine kesimi yapılan kurbanlarla ilgili anlık olarak bilgilendirme yapılıyor."

Kaynak: DHA

Recep Tayyip Erdoğan, Filistin, Kızılay, Kurban, Güncel, Konya, Gazze, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
