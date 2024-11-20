Kızılırmak Deltası'nda İstilacı Türler İçin Proje Başlatıldı - Son Dakika
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Kızılırmak Deltası'nda İstilacı Türler İçin Proje Başlatıldı

Kızılırmak Deltası\'nda İstilacı Türler İçin Proje Başlatıldı

Samsun'daki Kızılırmak Deltası'nda, Avrupa Birliği desteğiyle yürütülen projede, istilacı ve yabancı türlerin ekosistem üzerindeki etkileri değerlendirilecek. Karadeniz Teknik Üniversitesi'nden Prof. Dr. Fatma Telli Karakoç, projenin halkı bilinçlendirmek ve sürdürülebilir bir delta oluşturmak amacı taşıdığını ifade etti.

20.11.2024 17:17  Güncelleme: 17:22
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SAMSUN'da 56 bin hektarlık Kızılırmak Deltası'ndaki istilacı ve yabancı türler, Avrupa Birliği desteği ile yürütülen projeyle araştırılıyor. Karadeniz Teknik Üniversitesi'nden (KTÜ) Prof. Dr. Fatma Telli Karakoç, Deltanın bir bütün olarak hizmet verdiğini insanlara anlatmak istiyoruz dedi.

Türkiye'nin önemli sulak alanlarından, Samsun'un 19 Mayıs, Bafra ve Alaçam ilçelerinin sınırlarında yer alan 56 bin hektarlık Kızılırmak Deltası için Avrupa Birliği desteği ile 'Karadeniz Delta Koruma Alanlarında İklim Değişikliği Etkilerinin Değerlendirilmesi için İstilacı ve Yabancı Türler Gözlem ve İletişim Ağının Geliştirilmesi' projesinin ikinci fazı yapılıyor. Bu kapsamda Türkiye, Romanya, Bulgaristan, Yunanistan ve Gürcistan'da bulunan delta koruma alanları inceleniyor. Proje kapsamına delta koruma alanlarında bulunan istilacı ve yabancı türlerin tespit edilmesi ve bu türlerin iklim koşulları altındaki tepkileri değerlendirilecek.

'GÖZLEM AĞI KURULDU'

Proje hakkında bilgi veren KTÜ Deniz Bilimleri Fakültesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Mühendisliği Bölümü Başkanı Prof. Dr. Fatma Telli Karakoç, Bu projemiz 2020 yılında başladı, bu ikinci fazı. Birinci fazında Kızılırmak Deltası'nda bulunan istilacı, yabancı türlerin dağılımını ve ekosisteme olan etkilerine baktık. Tüm delta alanındaki yayılışını, oradaki halkın bundan etkilenişini kapsadı. Aynı zamanda gözlem ağı kuruldu. Balıkların fotoğrafları çekilerek halkında bunu kullanması, gördüklerini raporlayarak, internete ekleyerek interaktif bir çalışma yapıldı dedi.

'SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR DELTA HAZIRLAMAK İSTİYORUZ'

Prof. Dr. Telli Karakoç, Bu seferki proje de diğer projenin devamlılığında yapılan bir projedir. Burada da 'deltanın ekosistem servisleri nelerdir ve istilacı, yabancı türler bu servislere nasıl katkı sağlıyor' diye sorguluyoruz. İstilacı, yabancı türlerin ekosistem servisi olarak orada yaşayan yöre halkına 'nasıldır, nasıl bir avantaj sağlıyorlar', bütün bu konu çalışılacak. Aynı zamanda oradaki halkın bilinçlendirilmesi ve bilgilendirilmesi kapsamında eğitimler düzenlenecek ve ekosistem servislerinin ne demek olduğu anlatılacak. Orada çıkan ürünü sadece satarak değil; onun altyapısındaki hazırlayıcı, destekleyici sistemlerini de açıklayarak deltanın bir bütün olarak hizmet verdiğini insanlara anlatmak istiyoruz. Böylece sürdürülebilir bir delta hazırlamak istiyoruz diye konuştu.

'KARADENİZ'E GİREN DELTALARDA AYNI ÇALIŞMALAR YAPILIYOR'

Prof. Dr. Telli Karakoç, Bu proje aslında Karadeniz sınır ötesi iş birliği projesidir. Romanya, Bulgaristan, Yunanistan, Gürcistan ve Türkiye'den oluşuyor. Bu proje kapsamında Karadeniz'e giren deltalarda aynı çalışmalar yapılıyor. Kiminde balık ve göl ekosistemi üzerinde çalışırken kimi de karasal ekosistem üzerinde çalışılıyor. Böylece Karadeniz'deki deltalara bütüncül bir bakışla oradaki istilacı, yabancı türlerin varlığı, etkileri ve ekosistem servisleri bir arada değerlendiriliyor dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Kızılırmak Deltası'nda İstilacı Türler İçin Proje Başlatıldı - Son Dakika

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