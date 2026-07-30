Görüntüler infial yaratmıştı! Tekmelenen adam sessizliğini bozdu - Son Dakika
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Görüntüler infial yaratmıştı! Tekmelenen adam sessizliğini bozdu

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Ankara'nın Mamak ilçesinde, kaldırımda yürüyen 14 ve 15 yaşındaki iki kızı takip edip, sözlü tacizde bulunduğu iddia edilen 2 kişiye tepki gösteren emekli Nurettin Erçayan (72), tekme tokat dövüldü. Gözaltına alınan saldırgan ve tacizcilerin serbest bırakıldığını öğrenen Erçayan, "Kanunun gereken cezayı vermesini istiyorum. Böyle insanların aramızda barınmasını istemiyorum" dedi.

Ankara'nın Mamak ilçesinde, kaldırımda yürüyen 16 yaşındaki iki kızı takip edip, sözlü tacizde bulunduğu iddia edilen 2 kişiye tepki gösteren emekli Nurettin Erçayan (72), tekme tokat dövüldü. Erçayan'ı darbeden şüpheli ve yanındaki arkadaşı, gözaltına alınıp, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

16 YAŞINDAKİ KIZLARI TAKİP EDİP TACİZ ETTİLER

Olay, 27 Temmuz günü Mamak'ta Gülveren Mahallesi'nde meydana geldi. Akşam saatlerinde kaldırımda yürüyen 18 yaşından küçük kızları araçla bir süre takip eden 2 kişi, daha sonra yanlarında durup, laf atarak taciz etti. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda 2 kız arkadaş, şüphelilere tepki gösterince tartışma çıktı. 

Görüntüler infial yaratmıştı! Tekmelenen adam sessizliğini bozdu

KENDİLERİNİ UYARAN YAŞI ADAMI TEKME TOKAT DÖVDÜLER

Kızları takip edip sözle tacizde bulunduğu iddia edilen 2 şüpheliye, emekli Nurettin Erçayan müdahale etti. Erçayan, kızları aracın yanından uzaklaştırıp, araçtaki 2 kişiye de tepki gösterdi. Araçtan inen şüpheli, Erçayan'a tekme tokat saldırdı. Erçayan, aldığı darbelerle yere düştü. Bu sırada kızlar da büyük korku yaşadı. Şüpheliler, Nurettin Erçayan'ı darbettikten sonra araçla uzaklaştı.

Görüntüler infial yaratmıştı! Tekmelenen adam sessizliğini bozdu

HEM SALDIRGAN HEM SAPIK AMA SERBEST BIRAKILDI

Yaralanan Erçayan, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi. Nurettin Erçayan ve korumaya çalıştığı kızlar şikayette bulundu. Polis, 2 şüpheliyi yakalayıp, gözaltına aldı. Şüpheliler, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Görüntüler infial yaratmıştı! Tekmelenen adam sessizliğini bozdu

"BEN İNSANLIK GÖREVİMİ YAPTIM"

Nurettin Erçayan, evinden çıkıp restoranın önünden geçerken durumu fark ettiğini söyleyerek, "2 genç kızı bir kişinin zorla götürmeye çalıştığını gördüm. Kızlardan birini elinden çektim aldım. 'Utanmıyor musunuz? Bunlar daha 15-16 yaşındaki çocuklar' dedim. Aracın kapısını kapatırken ayağım kaydı düştüm. Daha sonra araçtan inip beni darbettiler. Ben sadece insanlık görevimi yaptım. Benim yerimde kim olsa aynı şeyi yapardı. Bu vatanın evladı hepimizin evladı. Kendi kızım da olsa komşumun kızı da olsa yine müdahale ederdim" dedi.

Görüntüler infial yaratmıştı! Tekmelenen adam sessizliğini bozdu

"BÖYLE İNSANLAR ARAMIZDA BARINMASIN"

Şüphelilerin ifadelerinin ardından serbest bırakıldığını öğrendiğini söyleyen Nurettin Erçayan, "Kanunun gereken cezayı vermesini istiyorum. Böyle insanların aramızda barınmasını istemiyorum. Herkes insanlığını bilse bunlar yaşanmaz" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Güncel, Ankara, Mamak, Son Dakika

Son Dakika Güncel Görüntüler infial yaratmıştı! Tekmelenen adam sessizliğini bozdu - Son Dakika

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