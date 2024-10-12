Obruk manzaralı otel turistlerin gözdesi haline geldi - Son Dakika
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Obruk manzaralı otel turistlerin gözdesi haline geldi

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Konya'nın Karatay ilçesinde hizmete açılan müze oteli, eşine az rastlanan konseptiyle yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği bir mekan haline geldi. 180 metre genişlik ve 145 metre derinliğindeki Kızören Obruğu manzarasıyla dikkat çeken otele, Avrupalı turistlerin yanı sıra Rusya ve Uzak Doğu ülkelerinden gelenler de var.

12.10.2024 11:48  Güncelleme: 12:30
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Konya'nın Karatay ilçesindeki Kızören Obruğu'nun yanı başında yer alan ve orijinal dokusu korunarak restorasyonu gerçekleştirildikten sonra hizmete açılan Müze Oteli, yerli ve yabancı turistlerin sık tercih ettiği yerler arasında bulunuyor.

Konya- Aksaray kara yolunun 70. kilometresinde 800 yıl önce inşa edilen Selçuklu Kervansarayı, Karatay Belediyesi'nce 3 yıl süren restorasyonun ardından müze otele dönüştürüldü. Kızören Obruğu'nun yanı başında yer alan, metruk haldeki ecdat yadigarı yapıyı aslına uygun yaşatmak için Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca'nın takibiyle sürdürülen çalışmalarda yapı, kentte önemli turistik destinasyonlardan biri haline geldi.

Turistlerin Türkiye'deki yeni gözdesi

OBRUK MANZARASI DİKKAT ÇEKİYOR

Mutfak malzemelerinden masa ve sandalyelerine kadar tarihi malzemelerle donatılan kervansarayda, her odada yerden ısıtmalı Türk hamamı bulunuyor. Bölgede toplanan tarihi malzeme ve eserlerin sergilendiği otel, 180 metre genişlik ve 145 metre derinliğindeki Kızören Obruğu manzarasıyla ziyaretçilerini ağırlıyor. İki ay önce açılışı gerçekleştirilen müze otele, gün içinde çok sayıda ziyaretçi geliyor.

Turistlerin Türkiye'deki yeni gözdesi

"BEKLENTİMİZİN ÜSTÜNDE TALEP ALIYORUZ"

Otelin müdürü Mehmet Demircioğlu, "sessiz ve derin" mottosuyla ziyaretçileri ağırladıklarını söyledi. Eşine az rastlanan konseptiyle yerli ve yabancı misafirlere hizmet verdiklerini anlatan Demircioğlu, "Beklentimizin üstünde talep alıyoruz. Hem yerli hem yabancı turistlerden oldukça talep var. Müze ve 13 odalı bir oteliz. Obruk manzarasını görmeye geliyorlar. Onlar için sürpriz oluyor. Müzemizi dolaşıyorlar. Gelenlerden bazıları daha sonraki günler için rezervasyon yaptırıyor, yani konaklamayı da tercih ediyorlar." diye konuştu.

Turistlerin Türkiye'deki yeni gözdesi

"RUSYA VE UZAK DOĞU ÜLKELERİNDEN GELENLER VAR"

Demircioğlu, otelde sergilenen tarihi objelerin de hayranlık uyandırdığını belirterek, şöyle devam etti: "Buranın en büyük özelliklerinden biri şehirden çok uzakta olması ve obruktan başka etrafında hiçbir şey olmaması. İnsanlar burada öncelikle sakinliği buluyor, daha sonra tarihi yaşıyorlar. Aynı zamanda restoranımızda lezzetli yemekler yiyorlar. Restore edilmiş odalarımızda kalıyorlar ve çok memnun ayrılıyorlar. Sosyal medyadan çok fazla geri dönüş alıyoruz. Tarihe meraklı misafirlerimiz yoğunlukta geliyor. Avrupalı turistlerimizin yanı sıra Rusya ve Uzak Doğu ülkelerinden gelenler var. Temmuzda tüm platformlarda oda satışlarımız başladı. Temmuzdan itibaren çok talep almaya başladık. Beklediğimizin çok üstünde talep alıyoruz. Günlük 600-700 ziyaretçi alıyoruz. Yerli ziyaretçilerimiz de merak ederek geliyor."

Turistlerin Türkiye'deki yeni gözdesi
Obruk manzaralı otel turistlerin gözdesi haline geldi
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Obruk manzaralı otel turistlerin gözdesi haline geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Murat Çil:
    üste para verseniz genede kalmam ya obruk genişlerse ki büyük bir ihtimalle o risk çok yüksek hotelle birlikte tarih olursun 7 0 Yanıtla
  • Erdal Sağ:
    Uzak doğudan gelip, derin kuyuya göçmek de var .! 1 0 Yanıtla
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