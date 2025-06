KKTC Başbakanı Üstel, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ile ortak basın toplantısında konuştu Açıklaması

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) limanlarını başta ABD ve Fransa olmak üzere birçok ülkeye açtığını belirterek, "Kıbrıs Adası, tam bir barut fıçısı ama bizim halkımızın güvencesi güçlü Türkiye Cumhuriyeti'dir." dedi.

KKTC Başbakanı Üstel, Ercan Havalimanı VİP Salonu'nda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile ortak basın toplantısında konuştu.

Üstel, Türkiye ile KKTC arasındaki ilişkilerin tarihin en üst seviyesinde olduğunu dile getirerek, KKTC'nin bir yandan tanınırlığını sağlamak amacıyla çalışırken diğer yandan da ülkedeki altyapıyı güçlendirerek uluslararası standartlara kavuşturmak için mücadele ettiğini söyledi.

Türkiye ile KKTC arasında kurulacak elektrik hattının maliyetleri azaltarak arzı güvence altına alıp çevreci ve sürdürülebilir altyapıyı mümkün kılacağını söyleyen Başbakan Üstel, ülke genelinde kaliteli sağlık hizmeti için birçok yerde hastane ve sağlık merkezi projelerinin yürütüldüğünü anlattı.

Üstel, KKTC ile Türkiye ilişkilerinin karşılıklı sevgi, saygı ve güvene dayalı olduğunu dile getirerek, "İşte bunun en somut göstergelerinden biri Türkiye hükümetinin, bizim her daim yanımızda durması ve her koşulda bizlere destek vermesidir. Her anlamda bize desteklerinden dolayı Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'a teşekkürlerimi sunuyorum." diye konuştu.

Üstel, KKTC'nin Türkiye ile ilişkilerinin finansal değil yaşamsal olduğunu vurgulayarak, iki ülke arasındaki tarihi, kültürel ve stratejik kardeşliğe işaret etti.

"Etrafımız ateş çemberidir"

Üstel, bölgedeki gelişmelere de dikkati çekerek, bugün Gazze'de yaşanan soykırımın benzerini 1963'ten 1974'e kadar Kıbrıs Türklerinin yaşadığını hatırlatarak, "Etrafımız ateş çemberidir." dedi.

Birleşmiş Milletler'in (BM) Gazze'de yaşananları izlemekle yetindiğini ve asli görevini yapmadığını ifade eden Üstel, İsrail ile İran arasındaki çatışmaların da 8. gününe girdiğini söyledi.

Üstel, GKRY'nin limanlarını başta ABD ve Fransa olmak üzere birçok ülkeye açtığına dikkati çekerek, "Kıbrıs Adası, tam bir barut fıçısı ama bizim halkımızın güvencesi güçlü Türkiye Cumhuriyeti'dir." diye konuştu.

Rumların, KKTC ekonomisini çökertmek için turizm, emlak ve yükseköğrenim alanlarında hamleler yaptığını belirten Üstel, ülkesinin tüm bu zorlukları aşarak dünya ile kucaklaşma yolculuğuna devam edeceğini sözlerine ekledi.