KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Kıbrıs Barış Harekatı Türklük ve Türk dünyası için önemliydi - Son Dakika
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KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Kıbrıs Barış Harekatı Türklük ve Türk dünyası için önemliydi

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Kıbrıs Barış Harekatı Türklük ve Türk dünyası için önemliydi

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Sakarya'da yaptığı konuşmada, 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nın Türkiye, Kıbrıs, Türklük ve Türk dünyası için çok önemli bir harekat olduğunu belirtti. Tatar, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümünü büyük coşkuyla kutlayacaklarını ifade etti ve hayatını kaybeden şehitlere Allah'tan rahmet diledi. Ayrıca Tatar, Kıbrıs Türkü'nün gazileri her zaman baş tacı olarak gördüğünü vurguladı.

03.06.2024 14:40
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'na ilişkin, "Sizlerin 50 yıl önce katıldığı harekat, gerek Türkiye gerek Kıbrıs gerek Türklük ve Türk dünyası için çok önemli harekattı." dedi.

Çeşitli temaslarda bulunmak için geldiği Sakarya'da Valiliği ziyaret eden Tatar, tören mangasını selamladıktan sonra Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı, Vali Yaşar Karadeniz'le istişarelerde bulundu.

Daha sonra Türkiye Muharip Gaziler Derneği Sakarya Şubesi'ne geçen Tatar, ziyarette yaptığı konuşmada, bu yılın kendileri için çok önemli olduğunu çünkü Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümünü 20 Temmuz 2024'te büyük coşkuyla kutlayacaklarını söyledi.

Yarım asırda çok önemli kazanımlar elde edildiğine işaret eden Tatar, milli güvenliklerinin, ulusal çıkarlarının, milli menfaatlerinin hepsinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bayrak ve ezan sesiyle temsil edildiğini dile getirdi.

Bunları Türkiye Cumhuriyeti'yle başardıklarını anlatan Tatar, "O harekat (Kıbrıs Barış Harekatı) başarılı olmasaydı, Kıbrıs bugün Yunan adası olacaktı ve Türkiye Cumhuriyeti'ni bir bakıma Yunanistan kuşatmış olacaktı. Çünkü İskenderun'dan Ege adalarına kadar 2 bin kilometre sahil şeridi olan Türkiye Cumhuriyeti'nin, tabii ki kendi güvenliği de o bakımdan çok daha farklı ve istenmeyen sonuçlara varabilecekti. Dolayısıyla sizlerin 50 yıl önce katıldığı harekat, gerek Türkiye gerek Kıbrıs gerek Türklük ve Türk dünyası için çok önemli harekattı. Orada hayatlarını kaybeden tüm aziz şehitlerimize, ebediyete irtihal eden gazilerimize Allah'tan rahmet diliyorum, şu anda aramızda olan tüm gazilerimize hürmet ve minnet duygularımı iletiyorum." diye konuştu.

"Kıbrıs Türkü'nün sizleri unutması mümkün değildir"

"Kıbrıs Türkü'nün sizleri unutması mümkün değildir" diyen Tatar, gazilerin her zaman baş tacı olduğunu dile getirdi. Tatar, Mehmetçik'in Kıbrıs'a ayak basmasının önemine işaret ederek, devletlerinin kurulma sürecinden bahsetti.

Kimsenin kimseye Doğu Akdeniz gibi önemli, kritik ve her türlü güvenlik meselelerinin olduğu bölgede devlet kurdurtmayacağını ama Kıbrıs Türkü'nün, Türkiye'nin de desteğiyle devletini kurduğunu vurgulayan Tatar, sözlerini şöyle tamamladı:

"Ana vatan, yavru vatan ve Mavi Vatan'la geleceğe daha güçlü şekilde yürüyebilmenin onurunu hep birlikte yaşıyoruz. ve tabii ki hava sahası... Kıbrıs'ın varlığı, Türkiye Cumhuriyeti'nin güvenliği ve hava sahasındaki hakimiyeti bakımından da çok önemlidir. Dolayısıyla Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümünde Sakarya'da sizlerle olmanın memnuniyetini buradan tekrar paylaşıyorum. İyi ki geldiniz. İyi ki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Doğu Akdeniz'de bir Türk devleti olarak yoluna emin adımlarla devam etmekte ve büyük Türkiye Cumhuriyeti'nin, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılını tamamlaması, şimdi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ifadesiyle yeni 'Türkiye Yüzyılı'nda inşallah Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin daha da güçleneceği ve dolayısıyla bu bölgedeki varlığımızın, selametimizin, refahımızın, mutluluğumuzun ve müreffeh yarınlarımızın daha da başarılı şekilde sürdürülebileceği günler yakındır. Hiç şüphem yok."

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Sakarya Şubesi'ni de ziyaret eden Tatar, son olarak Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar ile bir araya geldi.

Tatar, burada yaptığı konuşmada, yaşadığı büyük depremlere rağmen gerek ekonomik gerek ticari olarak toparlanmış, dimdik ayakta duran bir şehir gördüğünü belirterek, "Ülkemizin istikbali için Sakarya'daki başarılar çok önemli. Karşılıklı işbirliklerinin gelişmesi için temaslarımızı sürdüreceğiz. Aramızda kadim ve güçlü bağlar var ve bu buluşmalarla güçleniyor." ifadesini kullandı.

Başkan Alemdar da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, şehrin geleceğine dair planlanan projeleri anlattı.

Ziyaretlerde, AK Parti Sakarya milletvekilleri Çiğdem Erdoğan, Ali İnci ve Ertuğrul Kocacık ile AK Parti İl Başkanı Yunus Tever ve bazı ilçe belediye başkanları da yer aldı.

Kaynak: AA

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