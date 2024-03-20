KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: KKTC Türk devletlerinin temsilcisi ve Akdeniz\'e açılan bir kapıdır

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC'nin "bağımsız bir Türk devleti olarak Türk devletlerinin en güneydeki temsilcisi ve Akdeniz'e açılan bir kapısı" olduğunu belirtti.
KKTC Başbakanlığınca, İstanbul'da bir otelde "1. Kentler ve Kültürler Buluşması" düzenlendi.
Kentler ve Kültürler Buluşmasına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum ve çok sayıda davetli katıldı.
Buluşma kapsamında düzenlenen "Kuzey Kıbrıs'ı İstanbul'da Yaşamak" sergisinin açılışını yapan Tatar, Üstel ve Kurum, daha sonra sergiyi gezdi.
Açılışın ardından iftar yapıldı.
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, iftarın ardından yaptığı konuşmada, yol, altyapı ve iletişimdeki yatırımların ardından gelecek dönemde kabloyla elektriğin de gelmesiyle KKTC'nin başka bir dönemle buluşacağını dile getirdi.
Tatar, Kıbrıs'ta egemen eşitlik ve eşit uluslararası statünün ne anlama geldiğini bir kez daha dünyaya güçlü şekilde duyuracaklarını belirterek, "Biz bir kez daha federal temelde bir anlaşmayla bizleri bir tehlikeye sürükleyebilecek entrikalara hayır diyoruz." dedi.
Artık yeni bir siyasetin varlığına işaret eden Tatar, "Bu siyaset milli bir siyasettir." ifadesini kullandı.
Ersin Tatar, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, bağımsız bir Türk devleti olarak Türk devletlerinin en güneydeki bir temsilcisi ve dolayısıyla tümünün Akdeniz'e açılan bir kapısı, bir penceresidir." diye konuştu.
Tatar, kendisinin başbakanlık döneminde Maraş açılımını yaparken Murat Kurum'un çok yardımlarının olduğunu belirterek, Kurum'a seçimde başarılar diledi.
" Türkiye'de yaşayan Kıbrıslı iş adamlarına KKTC'de yatırım yapmak için kapılarımızı açıyoruz"
KKTC Başbakanı Üstel de İsrail'in "insafsız şekilde sivil, çocuk ve kadın demeden Gazze halkına bombalar yağdırdığını" dile getirerek, "Dünya oturdu seyrediyor. Bir tek Türkiye Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın girişimleri var." dedi.
Geçmişte Türkiye'ye gelmiş ve burada yaşayan Kıbrıslı iş insanlarına seslenen Üstel, "Bundan sonraki süreçte değerli Kıbrıslı iş adamlarına KKTC'de yatırım yapmak için kapılarımızı açıyoruz. Bürokrasiden kendilerini kurtarıyoruz. Kendilerinin, ülkemizde bizimle birlikte bu hayata devam etmelerini arzuluyoruz." diye konuştu.
Üstel, KKTC'nin "ana vatan Türkiye ile hiçbir zaman ayrılmadığını" kaydederek, Türkiye'nin her zaman KKTC'deki büyük projelerin destekçisi olduğunu vurguladı.
KKTC Başbakanı, Türkiye ile Anadolu'dan gelen suyu Mesarya Ovalarıyla çok yakında buluşturacaklarını aktararak, bunun için çalışmaların başladığını söyledi.
Türkiye'den KKTC'ye kabloyla enerji gelmesi için protokol imzaladıklarını kaydeden Üstel, artık KKTC'de enerji sorununun kalmayacağını dile getirdi.
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