KKTC'de Erenköy Direnişi'nin 61'inci yıl dönümü için anma töreni düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

KKTC'de Erenköy Direnişi'nin 61'inci yıl dönümü için anma töreni düzenlendi

08.08.2025 18:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Kıbrıs Türk mücadele tarihinde önemli yeri olan Erenköy Direnişi'nin 61'inci yılında, Erenköy Şehitliği'nde tören düzenlendi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Kıbrıs Türk mücadele tarihinde önemli yeri olan Erenköy Direnişi'nin 61'inci yılında, Erenköy Şehitliği'nde tören düzenlendi.

Erenköy Direnişi'nin 61'inci yılında, direnişte şehit düşenleri anmak için düzenlenen programa, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Yenierenköy-Karpaz Belediye Başkanı Hamit Bakırcı ve Erenköy Mücahitler Derneği Başkanı Ahmet Yıldırım katıldı.

Cumhurbaşkanı Tatar törende yaptığı konuşmada, Erenköy'de verilen mücadelenin ve yapılan kahramanlığın Kıbrıs Türk tarihinde altın harflerle yer aldığını belirtti.

Tatar, Erenköy'ün o dönemde Türkiye ile tek bağlantı noktası olması nedeniyle Rum saldırılarının hedefi haline geldiğini söyledi.

Türk Mukavemet Teşkilatı'nın liderliğinde halkın kadın, erkek, genç, yaşlı demeden büyük bir cesaretle varlığını koruduğunu ifade eden Tatar, bu mücadelenin adadaki direniş ruhunu güçlendirdiğini vurguladı.

"Bereketçiler ve Erenköy halkı destan yazdı"

O yıllarda Türkiye'den basit gemi, sandal ve kayıklarla silah taşıyan "bereketçilerin" çalkantılı Akdeniz sularında hayatlarını tehlikeye attığını hatırlatan Tatar, Lefke'deki madenlerde çalışan işçilerin ve bölge halkının fedakarlıklarını anlattı.

Rum saldırıları karşısında birlik ve beraberlik içinde mücadele eden Erenköy halkının, vatan savunması uğruna her şeyi göze aldığını kaydeden Tatar, bu direnişin Kıbrıs Türk halkının haklı davasını tüm dünyaya duyurduğunu dile getirdi.

Cengiz Topel'in şehit edilmesi

Tatar, 8 Ağustos 1964'te Türk Hava Kuvvetleri'ne ait uçakların Erenköy'e gelerek Rum saldırılarını püskürttüğünü, bu süreçte Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel'in uçağının düşürülerek şehit edilmesinin tarihin acı ama onurlu sayfalarından biri olduğunu ifade etti.

"Bu destan 1974'e kadar direnmemizi sağladı"

Erenköy Direnişi ve zaferinin yarattığı özgüven sayesinde Kıbrıs Türk halkının, 1974'e kadar çeşitli katliamlara rağmen birlik ve beraberliğini koruduğunu belirten Tatar, 15 Temmuz 1974'teki Yunan darbesinin ardından Türkiye'nin uluslararası anlaşmalardan kaynaklanan garantörlük hakkını kullanarak 20 Temmuz 1974'te düzenlediği Kıbrıs Barış Harekatı ile halkın özgürlüğüne kavuştuğunu hatırlattı.

Ambargo, izolasyon ve kısıtlamalara rağmen Kıbrıs Türk halkının bugün de destan yazmaya devam ettiğini belirten Tatar, KKTC'nin güçlü bir şekilde geleceğe yürüdüğüne işaret etti.

"KKTC ilelebet yaşayacaktır"

Konuşmasının sonunda Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ve anavatan Türkiye'ye teşekkür eden Tatar, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ilelebet yaşayacaktır." dedi.

Tatar, tüm şehitleri rahmetle anarak hayattaki gazilere sağlık ve esenlik diledi.

"8 Ağustos, Kıbrıs Türk tarihinin mihenk taşlarından biridir"

Erenköy-Karpaz Belediye Başkanı Bakırcı, 8 Ağustos'un Kıbrıs Türk tarihinin mihenk taşlarından biri olduğunu vurgulayarak, "Nasıl ki Türkiye'de Çanakkale geçilmez dedik, Erenköy de geçilmez dedik." diye konuştu.

O dönemde üniversite eğitimini bırakarak halkla omuz omuza direnişe katılan gençlerin, Türkiye'nin desteğiyle destansı bir mücadele ortaya koyduğunu belirten Bakırcı, Erenköy'de yaşanan çilelerin unutulmadığını söyledi.

Direnişin cumhuriyetin temellerini attığını ifade eden Bakırcı, şehitleri rahmetle anarak, şehit yakınlarına, gençlere ve bu günlerin unutulmaması için emek verenlere teşekkür etti.

"Erenköy, KKTC'nin temel taşıdır"

Erenköy Mücahitler Derneği Başkanı Yıldırım, 61 yıl önce Türkiye'nin büyük şehirlerinde öğrenim gören Kıbrıslı Türk öğrencilerin, geleceklerini bir kenara bırakarak vatan savunması için Erenköy'e geldiklerini dile getirdi.

Üniversite mezuniyetine kısa süre kalan birçok gencin, meslek hayallerini bir kenara bırakıp halkla omuz omuza mücadeleye katıldığını kaydeden Yıldırım, balıkçı sandallarıyla Mersin'in Anamur ilçesinden başlayan zorlu yolculukları anlattı.

Gençlerin, fırtınalı denizleri aşarak Erenköy'e ulaştıklarını, köylülerin yardımıyla cephanenin taşındığını, ardından farklı köylere dağılarak mevzilerde görev aldıklarını belirten Yıldırım, ilk zamanlarda askeri tecrübelerinin olmadığını ancak kısa sürede savaş şartlarına uyum sağladıklarını dile getirdi.

Erenköy'de mevzilerin güçlendirilmesi, cephane sevkiyatı ve stratejik noktaların savunulması için yoğun çaba gösterildiğini söyleyen Yıldırım, Rum saldırılarının Ağustos 1964'te yoğunlaştığını, 8 Ağustos sabahı başlayan şiddetli topçu ve piyade saldırısına karşı direnişin sürdüğünü, bu süreçte tankların ve piyade birliklerinin köye girmesinin önlendiğini belirtti.

Türk Hava Kuvvetleri'nin müdahalesinin savaşın seyrini değiştirdiğine, (Kıbrıs Cumhuriyeti'nin ilk Cumhurbaşkanı) 3. Makarios'un Erenköy'de Türkleri yok etme planının bozulduğuna işaret eden Yıldırım, çatışmaların ardından bölgede iki yıl boyunca ağır kuşatma altında yaşam mücadelesi verildiğini, açlık ve yokluğun yaşandığını ancak teslim olunmadığını kaydetti.

Erenköy'ün KKTC'nin simgesi ve temel taşı olduğunu ifade eden Yıldırım, direnişe katılan tüm mücahitleri saygıyla anarak, Erenköy'ün tarihi öneminin gelecek nesillere aktarılmasının görevleri olduğunu belirtti.

Kaynak: AA

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Erenköy, Kıbrıs, Güncel, Kıbrıs, Tören, Son Dakika

Son Dakika Güncel KKTC'de Erenköy Direnişi'nin 61'inci yıl dönümü için anma töreni düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hiç kimse bilmiyor E-Devlet’te fark edip başvurdu, binlerce lirasını geri aldı Hiç kimse bilmiyor; E-Devlet'te fark edip başvurdu, binlerce lirasını geri aldı
Cumhurbaşkanlığı el atıyor Serpme kahvaltı tarih olabilir Cumhurbaşkanlığı el atıyor! Serpme kahvaltı tarih olabilir
Sahneye mini etekle çıkan şarkıcı inanılmaz frikik verdi Hayranları şaşkına döndü Sahneye mini etekle çıkan şarkıcı inanılmaz frikik verdi! Hayranları şaşkına döndü
Nikah memurunun damattan isteği sonrası gelin şekilden şekile girdi Nikah memurunun damattan isteği sonrası gelin şekilden şekile girdi
İnternet üzerinden tanıştığı kişiler saldırıp telefonunu gasbetti İnternet üzerinden tanıştığı kişiler saldırıp telefonunu gasbetti
Erzurum’da 150 yıllık patlamamış top mermisi bulundu Erzurum'da 150 yıllık patlamamış top mermisi bulundu
ABD basını: Trump, Azerbaycan ile Ermenistan arasında ön anlaşma sağlandığını açıklayacak ABD basını: Trump, Azerbaycan ile Ermenistan arasında ön anlaşma sağlandığını açıklayacak
Rıza Çalımbay, yurt dışından kendisine gelen teklifi açıkladı: Oralar bize göre değil Rıza Çalımbay, yurt dışından kendisine gelen teklifi açıkladı: Oralar bize göre değil
Beşiktaş’ta St. Patrick’s maçı öncesi hastalık Beşiktaş'ta St. Patrick's maçı öncesi hastalık
Lübnan’da hükümet, Hizbullah’ın silahsızlandırılmasına yönelik ABD önerisini kabul etti Lübnan'da hükümet, Hizbullah'ın silahsızlandırılmasına yönelik ABD önerisini kabul etti
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye ziyaretini değerlendirdi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye ziyaretini değerlendirdi

18:28
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milli gelirimiz ilk kez 1 trilyon doları aştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milli gelirimiz ilk kez 1 trilyon doları aştı
15:24
İstanbul’da son durum ne Abdullah Özdemir, ellerindeki anket sonuçlarını paylaştı
İstanbul'da son durum ne? Abdullah Özdemir, ellerindeki anket sonuçlarını paylaştı
14:33
Çanakkale’de orman yangını 3 köy tahliye edildi, Boğaz trafiğe kapatıldı
Çanakkale'de orman yangını! 3 köy tahliye edildi, Boğaz trafiğe kapatıldı
23:44
Yemek yiyen insanları çeken gurbetçinin videosuna tepkiler gecikmedi
Yemek yiyen insanları çeken gurbetçinin videosuna tepkiler gecikmedi
23:36
Beşiktaş şov yaptı, turun kapısını sonuna kadar araladı
Beşiktaş şov yaptı, turun kapısını sonuna kadar araladı
23:10
15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden atlayan kişi hayatını kaybetti
15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden atlayan kişi hayatını kaybetti
23:01
Ardan Turan’ın Shakhtar Donetsk’i Panathinaikos ile yenişemedi
Ardan Turan'ın Shakhtar Donetsk'i Panathinaikos ile yenişemedi
22:49
Mardin’de aile içinde silahlı kavga: 2 ölü
Mardin'de aile içinde silahlı kavga: 2 ölü
22:24
Beşiktaşlıların özlediği golcü Abraham 3 maçta tam 4 gol
Beşiktaşlıların özlediği golcü Abraham! 3 maçta tam 4 gol
22:15
12 dev adamdan tatsız prova
12 dev adamdan tatsız prova
22:09
Kayıp iş insanı Halit Yukay’ın teknesine çarptığı tahmin edilen geminin radar görüntüleri çıktı
Kayıp iş insanı Halit Yukay'ın teknesine çarptığı tahmin edilen geminin radar görüntüleri çıktı
22:01
Ormanda alkol alan gençler kavgaya tutuştu: 1 ölü, 1 yaralı
Ormanda alkol alan gençler kavgaya tutuştu: 1 ölü, 1 yaralı
21:26
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye ziyaretini değerlendirdi
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye ziyaretini değerlendirdi
21:25
Lübnan’da hükümet, Hizbullah’ın silahsızlandırılmasına yönelik ABD önerisini kabul etti
Lübnan'da hükümet, Hizbullah'ın silahsızlandırılmasına yönelik ABD önerisini kabul etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.08.2025 18:42:24. #7.11#
SON DAKİKA: KKTC'de Erenköy Direnişi'nin 61'inci yıl dönümü için anma töreni düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.