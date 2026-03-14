KKTC'de Kardeşlik İftarı Düzenlendi - Son Dakika
KKTC'de Kardeşlik İftarı Düzenlendi

KKTC\'de Kardeşlik İftarı Düzenlendi
14.03.2026 23:26
YTB, KKTC'de düzenlediği iftar programında Türkiye'nin desteğini vurguladı.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı (YTB) tarafından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) "Kardeşlik İftarı" programı düzenlendi.

KKTC Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi'ndeki iftar programına, KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, KKTC Başbakan Yardımcısı Fikri Ataoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ve YTB Başkanı Abdulhadi Turus ile her iki ülkeden davetliler katıldı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, YTB tarafından ramazan ayı dolayısıyla hazırlanan kısa filmin gösterilmesiyle başlayan "Kardeşlik İftarı"nda, Türkiye Cumhuriyeti olarak Kıbrıs Türk halkını asla yalnız bırakmayacaklarını söyledi.

Ersoy, "Türkiye ile KKTC arasındaki bağ, ortak tarihimizin, kültürümüzün ve kader birliğimizin şekillendirdiği sarsılmaz bir kardeşlik bağıdır." ifadesini kullandı.

Bakan Ersoy, Türkiye Cumhuriyeti'nin güvenliğinin, KKTC'nin güvenliğinden ayrı düşünülemeyeceğini belirterek şöyle dedi:

"Kuzey Kıbrıs'ın güvenliği için burada konuşlandırılan F-16'larımız, bölgemizde farklı hesaplar peşinde koşan, Ada'nın gerçeklerini görmezden gelmeye çalışan tüm kesimlere gayet açık, net ve kararlı bir mesaj veriyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak, Kuzey Kıbrıs'ı hiçbir şart altında yalnız bırakmayız, haklı davasında bir milim dahi geri adım atmayız."

KKTC'nin, Rumların insanlık dışı ambargolarına maruz kaldığına dikkati çeken Ersoy, Türkiye'nin KKTC'nin refahını artıracak projelere imza attığını ifade etti.

"Bölgedeki krizlere rağmen Türkiye'nin güvencesi rahatlatıyor"

KKTC Başbakan Yardımcısı Fikri Ataoğlu da her zaman ve her konuda KKTC'nin yanında olan Türkiye Cumhuriyeti'ne teşekkür ettiklerini söyledi.

Ataoğlu, iki ülke arasındaki kardeşlik bağlarının her zaman güçlü kaldığını dile getirerek, ana vatan Türkiye'nin desteklerinden mutluluk duyduklarını belirtti.

Başbakan Yardımcısı Ataoğlu, bölgeyi etkileyen savaşlara ve krizlere rağmen Türkiye'nin güvencesinin kendilerini rahatlattığını kaydetti.

"Kardeşlik Sofrası"nın etrafında buluşmanın mutluluğu içindeyiz"

YTB Başkanı Abdulhadi Turus da ramazan ayının kalpleri yumuşatan, ruhları teskin eden ikliminde Kıbrıs Türkleri ile "Kardeşlik Sofrası" etrafında buluşmanın mutluluğu içinde olduklarını söyledi.

Turus, KKTC'de önemli projeler yürüttüklerini ve bunları devam ettirmekte kararlı olduklarını belirterek, "YTB olarak, 2012 yılından bu yana Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 59 ayrı projeye destek sağlayarak bu kardeşlik hukukunu somut adımlarla tahkim ettik. Bizim için her proje, bu topraklara sunulan birer hizmetten ziyade, geleceği birlikte kurma azmimizin birer mührüdür." dedi.

Ahmet Özhan, ilahi okudu

Yemeğin ardından, YTB tarafından basımı yapılan "Kıbrıs İlahileri" başlıklı eserin muhtevasını teşkil eden ilahiler, sanatçı Ahmet Özhan ve ekibi tarafından okundu.

Program, hediye takdimi ve aile fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel KKTC'de Kardeşlik İftarı Düzenlendi - Son Dakika

Kuyumcukent’teki 20 milyon liralık soygunla ilgili 7 şüpheli tutuklandı Kuyumcukent'teki 20 milyon liralık soygunla ilgili 7 şüpheli tutuklandı
Zelenski, Paris’te Rıza Pehlevi ile görüştü Zelenski, Paris'te Rıza Pehlevi ile görüştü
Çin Büyükelçisi: Dünya savaşını Türkiye ile birlikte önlemeye çalışıyoruz Çin Büyükelçisi: Dünya savaşını Türkiye ile birlikte önlemeye çalışıyoruz
Ahmet Özer’in Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılmasına ilişkin davada karar Ahmet Özer'in Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılmasına ilişkin davada karar
Trabzon’da imamdan hutbe sırasında telefonla oynayan cemaate tepki Trabzon'da imamdan hutbe sırasında telefonla oynayan cemaate tepki
Oyuncu Canberk Uçucu hayatını kaybetti Oyuncu Canberk Uçucu hayatını kaybetti
Çin’de zam öncesi benzin istasyonlarında uzun kuyruklar oluştu Çin'de zam öncesi benzin istasyonlarında uzun kuyruklar oluştu
Katar’da “güvenlik riski“ nedeniyle bazı bölgelerin boşaltıldığı duyuruldu Katar'da "güvenlik riski" nedeniyle bazı bölgelerin boşaltıldığı duyuruldu
Trump: İran’ın Hark Adası’ndaki askeri hedeflerini vurduk Trump: İran'ın Hark Adası'ndaki askeri hedeflerini vurduk

23:02
İrfan Saraloğlu: 7 puanlık farkı daha da açmak için çalışacağız
İrfan Saraloğlu: 7 puanlık farkı daha da açmak için çalışacağız
22:50
Trump ’’İran’ı mağlup’’ ettik dedi, Hürmüz Boğazı için çağrı yaptı
Trump ''İran'ı mağlup'' ettik dedi, Hürmüz Boğazı için çağrı yaptı
22:16
İran, Dubai’deki dev ABD bankasını vurdu
İran, Dubai'deki dev ABD bankasını vurdu
21:54
Galatasaray, RAMS Başakşehir karşısında şampiyonluk ateşini yaktı
Galatasaray, RAMS Başakşehir karşısında şampiyonluk ateşini yaktı
21:50
Bahçeli’den Lübnan için “seçenekler tartışılsın“ çağrısı: Beyrut düşerse bölgenin jeopolitik dengesi sarsılır
Bahçeli'den Lübnan için "seçenekler tartışılsın" çağrısı: Beyrut düşerse bölgenin jeopolitik dengesi sarsılır
21:17
Hark Adası saldırısı sonrası İran’dan BAE’ye üstü kapalı tehdit
Hark Adası saldırısı sonrası İran'dan BAE'ye üstü kapalı tehdit
19:56
Resmi açıklama geldi Fenerbahçe’den Tedesco kararı
Resmi açıklama geldi! Fenerbahçe'den Tedesco kararı
19:49
İsrail füzesinin hayattan kopardığı Fırat’ın öldüğü TIR’ın görüntüleri ortaya çıktı
İsrail füzesinin hayattan kopardığı Fırat'ın öldüğü TIR'ın görüntüleri ortaya çıktı
19:45
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, üç komşu ülkenin ismini saydı: Bize saldırı hazırlığındalar
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, üç komşu ülkenin ismini saydı: Bize saldırı hazırlığındalar
18:54
Zelenski’den Trump ile arasındaki yaş farkına kızdıracak yorum: Baba gibi yaklaşıyorum
Zelenski'den Trump ile arasındaki yaş farkına kızdıracak yorum: Baba gibi yaklaşıyorum
