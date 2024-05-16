Kobani Davası'nda Verilen Cezalar Protesto Edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kobani Davası'nda Verilen Cezalar Protesto Edildi

Geniş Video İzle

Kobani Davası'nda verilen cezalar İzmir'de Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) üyeleri tarafından protesto edildi. DEM Parti İzmir İl Eş Başkanı Mehmet Kuruş, verilen kararların siyasi olduğunu belirterek demokratik siyasetten asla uzaklaşmayacaklarını ifade etti.

16.05.2024 20:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

HABER: FATİH ÖZKILINÇ KAMERA: KERİM UĞUR

(İZMİR)- Kobani Davası'nda verilen cezalar İzmir'de Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) üyeleri tarafından protesto edildi. DEM Parti İzmir İl Eş Başkanı Mehmet Kuruş, İl Başkanlığı binası önünde yaptığı açıklamada, verilen kararların siyasi olduğunu ifade ederek, "Demokratik siyasetten asla uzaklaşmayacağız. Demokrasi siyaseti sokaklarda, meydanlarda Türkiye'nin bütün halkları, bütün ezilenleri adına yüksek sesle ifade etmeye devam edeceğiz" dedi.

Kobani Davası'nda kararın açıklanmasının ardından DEM partililer verilen cezaları protesto etmek için İl Başkanlığı önünde toplandı. Polis, İl Başkanlığı önünde geniş güvenlik önlemleri aldı. DEM Parti İzmir İl Eş Başkanı Mehmet Kuruş yaptığı açıklamada, "Kamuoyunda Kobani Kumpas Davası olarak biliniyor bu dava. Esasen HDP MYK üyesi Kürt siyasetçilerin ve sosyalist arkadaşlarımızın yargılandığı bir davadır. Bir bütün olarak Kürt siyaseti ve HDP siyaseti yargılanıyor. HDP'li siyasetçiler yargılanıyor. Aslında bir dönemin çözüm ve barış siyaseti yargılanmak isteniyor. Kürt halkının statüsü eşit egemen yurttaşlıktan uzaklaştırılmak isteniyor. Bu davada olup bitenler doğruları bilmek isteyenler için yakın dönemin her yönüyle tanıklığıdır" diye konuştu.

"IŞİD VAHŞETİNİ DURDURMAYA ÇALIŞAN HDP'LİLER YARGILANMIŞTIR"

Kuruş açıklamasında şunları söyledi:

"Sayın Demirtaş'ın, Sayın Yüksekdağ'ın, Sayın Kışanak'ın Sayın Tuncel'in, Sayın Akat'ın ve diğer birçok arkadaşımızın savunmalarında ifade ettikleri yakın döneme tanıklık eden şeyler. Bu davayla ilgili olarak daha önce partimizin açıkladığı raporlar ve açıklamalar var. Gerçekler orada yazılmıştır. Gerçekleri görmek isteyen arkadaşlarımızın savunmalarına baksınlar. Düzmece davalar ile emek ve özgürlük mücadelesini durduramazsınız. 6-7 Ekim 2014'te neler oldu? DAEŞ Kobani sınırlarına dayanmıştı. Kobani halkı yardım istiyordu. O zaman Türkiye'yle yakın ilişki içinde olan PYD de yardım istiyordu. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri 6 Ekim'de tüm dünyada Kobani ile Dayanışma diye çağrı yaptı. Aynı Bir gün Türkiye'de HDP MYK'sı da sosyal medya hesaplarından dayanışmayla ilgili olarak demokratik gösteri hakkının kullanılmalarını istedi. HDP ve insan haklarından yana kurumlar vahşetin durdurulması için çağrı yaparken IŞİD'in saldırılarını müjdeler gibi duyuran ve ardından sokakta şiddet ve saldırıların büyümesine zemin hazırlayan siyasi iktidarın tam da kendisidir. Yargılanması gerekenler vahşeti yapanlar neden olanlar olması gerekirken IŞİD vahşetini durdurmaya çalışan HDP'liler yargılanmıştır.

"KOBANİ KUMPAS DAVASI HÜKÜMSÜZDÜR"

Bu topraklara demokrasi ve barışın gelmesi için ortak mücadele yürütenlerin kumpasla 8 yıldır tutsak edilmesinin anatomisi olan Kobani Kumpas Davası'nda verilen siyasi bir karardır. Bu temelde Türkiye kamuoyunun tamamını ilgilendiren bu siyasi kumpası boşa çıkarmak ve eşitlik, özgürlük, emek mücadelesinden yana, güçlü bir tavır almak, tüm emek ve demokrasi güçlerinin görevidir. Haksız, hukuksuz tüm davalar gibi Kobani Kumpas Davası da hükümsüzdür. Tüm yargılananlar hemen serbest bırakılmalı. Bu yanlıştan dönülmeli, dava tüm sonuçları ile bozulmalıdır. Dosta, düşman da bilsin ki bedelini ödeyerek kazandığımız demokratik haklarımızı sonuna kadar savunacağız. Baskılarınız, cezalarınız bizi yıldıramaz. Bu temelde son olarak şunu söyleyebiliriz. Demokratik siyasetten asla uzaklaşmayacağız. Demokraktik siyaseti sokaklarda, meydanlarda Türkiye'nin bütün halkları, bütün ezilenleri adına yüksek sesle ifade etmeye devam edeceğiz."

Kobani Davası\'nda Verilen Cezalar Protesto Edildi
Kaynak: ANKA

Kobani Davası, DEM Parti, Demokrasi, Kobani, İzmir, İnsan Hakları, Hukuk, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kobani Davası'nda Verilen Cezalar Protesto Edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


00:14 28 Şubat’tan hüküm giyen emekli generallerin cezaları affedildi 28 Şubat'tan hüküm giyen emekli generallerin cezaları affedildi
23:32 İsrail, Türkiye ile serbest ticaret anlaşmasını feshediyor İsrail, Türkiye ile serbest ticaret anlaşmasını feshediyor
23:24 Kobani Davası’ndan tahliye edilen Kışanak: Mesele ülkenin sorunlarının çözüleceği ortamı yaratmak Kobani Davası'ndan tahliye edilen Kışanak: Mesele ülkenin sorunlarının çözüleceği ortamı yaratmak
21:26 Kılıçdaroğlu’ndan dikkat çeken ’’Kobani’’ davası yorumu: Bunun için dikta rejimleriyle el sıkışılmaz, sistemin aparatı olunmaz Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken ''Kobani'' davası yorumu: Bunun için dikta rejimleriyle el sıkışılmaz, sistemin aparatı olunmaz
15:33 Kobani Davası’nda karar Ahmet Türk 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı, Sırrı Süreyya Önder ve Ayhan Bilgen beraat etti Kobani Davası'nda karar! Ahmet Türk 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı, Sırrı Süreyya Önder ve Ayhan Bilgen beraat etti
00:28 Dışişleri Bakanlığı’na 3 yeni bakan yardımcısı Dışişleri Bakanlığı'na 3 yeni bakan yardımcısı
23:50 Beştepe’den Kobani Davası’yla ilgili ilk açıklama geldi Beştepe'den Kobani Davası'yla ilgili ilk açıklama geldi
23:30 Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sahnede ’’dabke’’ dansı yaptı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sahnede ''dabke'' dansı yaptı
23:03 Türkiye, 15 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası’nda 5 madalya kazandı Türkiye, 15 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 5 madalya kazandı
23:01 Taraftarlar kahroldu 120 yıllık kulüp iflas etti Taraftarlar kahroldu! 120 yıllık kulüp iflas etti
22:31 1. Lig play-off yarı final eşleşmesi belli oldu: Bodrumspor-Çorum FK 1. Lig play-off yarı final eşleşmesi belli oldu: Bodrumspor-Çorum FK
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2024 03:12:34. #1.11#
SON DAKİKA: Kobani Davası'nda Verilen Cezalar Protesto Edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement