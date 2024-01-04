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Kocaeli'de Eski Eş Tarafından Vurulan Kadın Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Kocaeli'de Eski Eş Tarafından Vurulan Kadın Hayatını Kaybetti

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, eski eşi tarafından tabancayla vurulan kadın hayatını kaybetti. Abdi İpekçi Mahallesi'nde yaşanan olayda, Ş.K. ile eski eşi Tülay D. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Ş.K, tabancayla Tülay D'yi boynundan yaraladı. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Tülay D, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Kocaeli\'de Eski Eş Tarafından Vurulan Kadın Hayatını Kaybetti
04.01.2024 - 21:21,
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Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, eski eşi tarafından tabancayla vurulan kadın hayatını kaybetti.

Abdi İpekçi Mahallesi 1542/1 Sokak'ta Ş.K. ile eski eşi olduğu öğrenilen Tülay D. (45) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda, Ş.K, tabancayla Tülay D'yi boynundan yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Tülay D, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: AA
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Kocaeli, Şiddet, Cinayet, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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