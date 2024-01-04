Kocaeli\'de Eski Eş Tarafından Vurulan Kadın Hayatını Kaybetti

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, eski eşi tarafından tabancayla vurulan kadın hayatını kaybetti.

Abdi İpekçi Mahallesi 1542/1 Sokak'ta Ş.K. ile eski eşi olduğu öğrenilen Tülay D. (45) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda, Ş.K, tabancayla Tülay D'yi boynundan yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Tülay D, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.