Koli bandıyla bağladıkları çifti gasbeden maskeli ve silahlı 3 şüpheli, yakalandı

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DENİZLİ'nin Çameli ilçesinde çiftçilik yapan Bekir Genç (69) ile eşi Nejla Genç'in (55) evine gelip, el, ayak ve ağzını koli bandıyla bantlayan maskeli ve tabancalı 3 kişi, 600 TL, 2 av tüfeği ve cep telefonlarını gasbedip, geldikleri otomobille kaçtı. Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, 3 şüpheliyi kaldıkları Muğla'nın Fethiye ilçesindeki apartta yakaladı. Tutuklanan şüphelilerden Enes Kağan Özdemir'in (25), Bekir Genç ile daha önce tarlada çalıştığı ve olaydan 1 gün önce keşif yaptığı ortaya çıktı.

Olay, 26 Kasım'da saat 19.00 sıralarında kırsal Gökçeyaka Mahallesi'nde meydana geldi. Kar maskesi takarak yüzlerini gizleyen 3 kişi, Bekir Genç ile eşi Nejla Genç'in yaşadığı eve geldi. Şüpheliler önce kapıyı açan Necla Genç'in ardından gelen eşi Bekir Genç'in ağzını kapattı. 3 kişi daha sonra Genç çiftinin el ayakları ile ağzını koli bandıyla bantladı. Çiftin ağzına havlu kapatıp, boğmaya çalışarak, silah doğrultarak ölümle tehdit eden şüpheliler evdeki altın ve paraların yerini sordu.

'MİSAFİR GELECEK' DEYİNCE PANİK YAPIP, KAÇMIŞLAR

Bekir Genç, evlerine misafir geleceğini söyleyince panikleyen şüpheliler 600 TL, 2 av tüfeği ve cep telefonlarını gasbedip, geldikleri otomobille kaçtı. Bekir Genç, sürünerek yanına gittiği eşini tırnaklarıyla ellerinin bantlı olduğu koli bandından kurtarmayı başardı. Genç çifti, komşularından yardım istedi. İhbarla bölgeye acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

JASAT, SUÇ ALETLERİ İLE YAKALADI

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında Denizli İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Çameli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma yürüttü. Çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen JASAT, şüphelilerin içinde bulunduğu otomobilin plakasını tespit etti. JASAT ekipleri, Enes Kağan Özdemir (25), ağabeyi Zikri Özdemir (30) ve Ahmet Kaban'ın (40) Muğla'nın Fethiye ilçesi Ölüdeniz Mahallesi'nde bir apartta saklandıklarını belirledi. Gece saatlerinde operasyon düzenleyen JASAT ekipleri, 3 şüpheliyi yakaladı. Apartta yapılan aramada gasbettikleri para, tüfekler ve telefonlar ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklandı. Apartın güvenlik kamera kayıtlarından, şüphelilerin gasbettikleri tüfekleri montlarına saklayarak odaya çıktıkları tespit edildi. Jandarma ekiplerinin yaptığı araştırmada tutuklanan Enes Kağan Özdemir'in daha önce Bekir Genç ile aynı tarlada çalıştıklarını belirledi. Özdemir'in olaydan bir gün önce evin çevresinde dolaşarak keşif yaptığı, Bekir Genç'i telefonla arayıp, Fethiye'de apart aldığını, kendisine satma bahanesiyle yanına çağırdığı da tespit edildi.

'ÖLDÜRECEKLER SANDIM'

Dehşet anlarını anlatan Bekir Genç, Akşam üzeri kapı çaldı, eşim açmaya gitti. Bir ses gelmeyince ben de kapıya gittim. Kapının yanındaki 3 kişinin ağzını kapatıp, ellerini bantladıklarını gördüm. Beni görünce ikisi üzerime atladı ve ağzımı kapatıp, başka bir odaya götürdüler. Ben de ağzımı, ellerimi ve ayaklarımı bantlayıp, divana yatırdılar. Biri göğsüme ayaklarıyla bastırıp, eliyle alnıma tabanca dayayıp, altın ve paraların yerini sordu. Ağzımı ve burnumu havluyla kapatarak boğmaya çalışıp, havasız bırakarak işkence yaptı. Arada bir havluyu çekip, zarar vermeyeceğini altın ve paraların yerini sordu. Ben de eşim de altın ve para olmadığını söyledik; ama inanmadılar. Odaları darmadağın ettiler. Eşimi sonra benim yanıma getirdiler. O sırada aklıma eve misafir geleceği fikri geldi. Bizi bağlayıp, işkence yapanlara eve misafir geleceğini, geç bile kaldıklarını söyledim. Panik yapıp, telefonlarımızı alıp kaçtılar. Beni yatırdıkları divandan inip, eşimin yanına gittim. Bağlı olan ellerimi önce açamadım. İlk olarak tırnaklarımla eşimin elindeki bağlı olan koli bandını koparttım. O da makasla benim ellerimdeki ve ayaklarımdaki bağlı olan koli bandını kesti, beni kurtardı. Arkalarından çıktığımda uzakta otomobille kaçtıklarını gördüm. Komşudan yardım istedim. Jandarma hepsini yakalamış, yapanlardan biri birlikte çalıştığım kişi çıktı. Öldürecekler sandım dedi.

'ÇOK KORKTUM, KENDİMİ KAYBETTİM'

Kapıyı açmasıyla üç kişinin üzerine atlayıp, ağzını kapattığını söyleyen Nejla Genç ise Eve girince önce bağırmayayım diye ağzımı kapattılar. Sonra da ellerimi ve ayaklarımı koli bandıyla bağladılar. Çok korktum, öldürecekler sandım. Kendimi kaybettim. Ellerim, ayaklarım titredi. Beni odaya götürüp, altın ve paraların yerini sordular. Evde altın ve para olmadığını söylememize rağmen inanmadılar. Bulurlarsa öldüreceklerini söylediler. Yapan kişilerden biri tarlada eşimle birlikte çalışmış, tanımıyorum. Kar maskeleri vardı. Olaydan sonra komutan aradı ve yakalandıklarını söyledi. Jandarmaların ayaklarına taş değmesin. Yapanlar genç yaşta kişiler. Hayatlarını bitirdiler diye konuştu.