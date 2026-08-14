Kolombiya\'da 7.4 Büyüklüğünde Deprem

CALİ, 14 Ağustos (Xinhua) -- Kolombiya'da meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki depremin ardından yıkılan binaların enkazında arama ve kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Ulusal Afet Risk Yönetimi Birimi'nden perşembe günü yapılan açıklamaya göre, depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 281'e, yaralananların sayısı 3.971'e yükseldi. 379 kişiden ise haber alınamıyor.