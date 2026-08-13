Kolombiya'da Deprem: 265 Ölü, 3.494 Yaralı - Son Dakika
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Kolombiya'da Deprem: 265 Ölü, 3.494 Yaralı

Kolombiya\'da Deprem: 265 Ölü, 3.494 Yaralı
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Kolombiya'da meydana gelen depremde ölü sayısı 265'e, yaralı sayısı 3.494'e yükseldi.

BOGOTA, 13 Ağustos (Xinhua) -- Kolombiya'da pazartesi günü meydana gelen depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 265'e, yaralananların sayısı 3.494'e yükseldi. 496 kişiden ise an itibarıyla haber alınamıyor.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Abelardo de la Espriella çarşamba günü yaptığı açıklamada, afetten 53.000'den fazla kişinin etkilendiğini belirtti.

Depremden etkilenenlere yönelik yardımları hızlandırmak amacıyla ekonomik acil durum ilan edeceğini belirten de La Espriella, hükümet olarak kayıp kişilerin aranmasına odaklandıklarını ifade etti.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Kolombiya'da Deprem: 265 Ölü, 3.494 Yaralı - Son Dakika

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