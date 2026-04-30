Üye Girişi
Son Dakika Logo

"Koltuk Senin" Gençlerle Buluşmaya Devam Ediyor

30.04.2026 15:16  Güncelleme: 15:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İSTANBUL) - İstanbul'un kültür sanat hayatında seçkin bir yere sahip olan Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda, Kültür AŞ ve kültür sanat sektörü iş birliğiyle hayata geçirilen "Koltuk Senin" uygulaması ile bu sezon da boş koltuk kalmıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ tarafından 2021 yılından bu yana sürdürülen "Koltuk Senin", gençlerin kültür sanatla daha yakın bir bağ kurmasını destekleyerek 24 yaş ve altı İstanbullulara kültür sanat etkinliklerini ücretsiz izleme imkanı sunuyor. Boş kalan koltuklar, gençlerin kültürel yaşama katılımını güçlendiren bir fırsata dönüşüyor.

2 Mayıs itibarıyla başlayan yeni programla birlikte İstanbul'un en prestijli sahnelerinden biri olan Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda "Koltuk Senin" uygulaması bu yaz da gençleri kültür sanat etkinlikleriyle bir araya getiriyor. 24 yaş ve altı İstanbullular, Radar Türkiye uygulaması üzerinden oluşturdukları dijital sıra ile sürece dahil olabiliyor. Etkinlik günü boş kalan koltuklar sistem üzerinden belirleniyor ve sıra numarasına göre gençlere ücretsiz olarak sunuluyor. Böylece gençler, Harbiye'nin açık hava atmosferinde gerçekleşen konserleri izleme imkanı buluyor.

Nasıl yararlanılır

Koltuk Senin'den faydalanmak için etkinlik günü Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda bulunmanız gerekli. Başvurular yalnızca etkinlik alanında yapılır. Alanda yer alan bilgilendirme panosu üzerinden yönlendirme yapıldıktan sonra Radar Türkiye uygulaması indirilerek "Koltuk Senin" bölümüne giriş yapılır "Sıra Al" butonuna tıklanır ve panoda yer alan ekrandaki karekod okutularak kayıt oluşturulur.

Kayıt işlemi tamamlandıktan sonra sistem sizi otomatik olarak sıraya alır. Etkinlik başladıktan sonra boş koltuk oluşması ve sıranın gelmesi durumunda SMS ile bilgilendirme yapılır. Bildirimin ardından davetli girişine gidilir. Giriş işlemleri, Radar Türkiye uygulamasındaki "Biletlerim" bölümünde yer alan karekod ile gerçekleştirilir.

Bilmeniz gerekenler

Uygulama 18-24 yaş arası gençler için geçerlidir. Her kullanıcı ayda en fazla 4 etkinliğe başvuru yapabilir. Kayıtlar her konser günü saat 20.00 itibarıyla açılır.

Mayıs 2026 Koltuk Senin takvimi

2.05.2026 Anıl Durmuş

4.05.2026 Yıldız Tilbe

5.05.2026 Derya Bedavacı

6.05.2026 Yıldız Tilbe

8.05.2026 An Epic Symphony : Cem Adrian

9.05.2026 Faun

10.05.2026 Berkay

11.05.2026 Edis

12.05.2026 An Epic Symphony : Hayko Cepkin

14.05.2026 Ebru Yaşar

15.05.2026 Mor ve Ötesi

16.05.2026 Murat Karahan - Sezen Aksu Şarkıları

17.05.2026 Nazan Öncel

18.05.2026 Funda Arar & Kubat

21.05.2026 Düş Sokağı Sakinleri

22.05.2026 Sibel Can

23.05.2026 Sibel Can

25.05.2026 Hande Bizi Sezen'e Götür Senfonik Konser

30.05.2026 An Epic Symphony : Pentagram

31.05.2026 Rojda

Kaynak: ANKA

Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.04.2026 15:40:23. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.