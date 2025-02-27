Köseler'in Gözaltına Alınmasına Tepki Gösteren Ali Mahir Başarır: Türkiye'nin Ne Durumda Olduğunu Herkes Görsün. Takip Ediliyoruz, İzleniyoruz - Son Dakika
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Köseler'in Gözaltına Alınmasına Tepki Gösteren Ali Mahir Başarır: Türkiye'nin Ne Durumda Olduğunu Herkes Görsün. Takip Ediliyoruz, İzleniyoruz

Köseler\'in Gözaltına Alınmasına Tepki Gösteren Ali Mahir Başarır: Türkiye\'nin Ne Durumda Olduğunu Herkes Görsün. Takip Ediliyoruz, İzleniyoruz

Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in gözaltına alınmasının ardından belediye önünde bir açıklama yapan CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Köseler'in sabah saat 04.00'te gözaltına alındığını anımsatarak, "Niye 4 biliyor musunuz? Çünkü Beykoz Belediye Başkanı, Ekrem İmamoğlu'nun açıklaması için 7 uçağıyla Ankara'ya gelecekti. O uçak saatlerini, çıkış saatlerini, teknik ve fiziki takip yaparak biliyorlar, gözaltını 4'e alıyorlar. Türkiye'nin ne durumda olduğunu herkes görsün. Takip ediliyoruz, izleniyoruz. Hukuka aykırı bir şekilde bu yapılıyor" şeklinde konuştu. Başarır, "Gece 4'te alınıyor, Vatan'a götürülüyor. Gece 4'te aldığına göre, herhalde 9'da ifade alman lazım. Ama hala ifade alınmıyor. Keyfi bir şekilde, Beykoz'u Cumhuriyet Halk Partisi kazandığı için, bir anlamda intikam alıyorlar." dedi.

27.02.2025 20:36  Güncelleme: 20:52
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Haber: Beril KALELİ-Kamera: Mehmet ÇALPAR

(İSTANBUL) Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in gözaltına alınmasının ardından belediye önünde bir açıklama yapan CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Köseler'in sabah saat 04.00'te gözaltına alındığını anımsatarak, "Niye 4 biliyor musunuz? Çünkü Beykoz Belediye Başkanı, Ekrem İmamoğlu'nun açıklaması için 7 uçağıyla Ankara'ya gelecekti. O uçak saatlerini, çıkış saatlerini, teknik ve fiziki takip yaparak biliyorlar, gözaltını 4'e alıyorlar. Türkiye'nin ne durumda olduğunu herkes görsün. Takip ediliyoruz, izleniyoruz. Hukuka aykırı bir şekilde bu yapılıyor" şeklinde konuştu. Başarır, "Gece 4'te alınıyor, Vatan'a götürülüyor. Gece 4'te aldığına göre, herhalde 9'da ifade alman lazım. Ama hala ifade alınmıyor. Keyfi bir şekilde, Beykoz'u Cumhuriyet Halk Partisi kazandığı için, bir anlamda intikam alıyorlar." dedi.

Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in gözaltına alınmasının ardından CHP Ankara Milletvekili Ali Gökçek, Parti Meclisi Üyesi Bedirhan Berk Doğru ile birlikte Beykoz Belediyesi'ne gelen CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır açıklamalarda bulundu.

"Bu soruşturmayı bana kimse izah edemez. Gece 4'te ailesinin evinin basılarak gözaltına alınmasını izah edemez. Ben bir hukukçu olarak söylüyorum, onlar adına utanıyorum. Anayasa, ceza hukukunun ilkeleri şu anda askıya alınmış durumda" diyen Başarır, açıklama sırasında orada bulunan bir vatandaşın, 'Ben oy verdim başkana' demesi üzerine Başarır, "Senin gibi, oy veren insanlar buraya gelecek, oylarımıza sahip çıkacağız, bu ülkeye darbe yaptırmayacağız" ifadelerini kullandı.

Köseler'in sabah saat 04.00'te gözaltına alındığını hatırlatan Başarır, "Niye 4 biliyor musunuz? Çünkü Beykoz Belediye Başkanı, Ekrem İmamoğlu'nun açıklaması için 7 uçağıyla Ankara'ya gelecekti. O uçak saatlerini, çıkış saatlerini, teknik ve fiziki takip yaparak biliyorlar, gözaltını 4'e alıyorlar. Türkiye'nin ne durumda olduğunu herkes görsün. Takip ediliyoruz, izleniyoruz. Hukuka aykırı bir şekilde bu yapılıyor" şeklinde konuştu.

Başarır'ın açıklaması şu şekilde:

"Biliyorsunuz Ankara'a önemli bir toplantımız vardı, milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız, Ankara'ydık. Önemli bir gündü. Sayın Ekrem İmamoğlu, Genel Merkez'de parti grubumuzu ziyaret etmişti. Gece saat 4'te bu haberi aldık.

"Gece 4'te aldığına göre herhalde 9'da ifade alman lazım, ama hala ifade alınmıyor"

Burası Beykoz Belediyesi, burada Beykoz Adliyesi, aralarında 10 metre var. Gece 4'te alınıyor, Vatan'a götürülüyor. Gece 4'te aldığına göre, herhalde 9'da ifade alman lazım. Ama hala ifade alınmıyor. Keyfi bir şekilde, Beykoz'u Cumhuriyet Halk Partisi kazandığı için, bir anlamda intikam alıyorlar.

"Niye 04.00 biliyor musunuz?"

Genelde Akın Gürlek ve arkadaşları, saat 06.00'da alıyordu. Niye 04.00 biliyor musunuz? Çünkü Beykoz Belediye Başkanı, Ekrem İmamoğlu'nun açıklaması için 7 uçağıyla Ankara'ya gelecekti. O uçak saatlerini, çıkış saatlerini, teknik ve fiziki takip yaparak biliyorlar, gözaltını 4'e alıyorlar. Türkiye'nin ne durumda olduğunu herkes görsün. Takip ediliyoruz, izleniyoruz. Hukuka aykırı bir şekilde bu yapılıyor. Uçak saatlerimiz, seyahatlerimiz...

"Ülkenin Cumhurbaşkanı, kaybettiği ilçelerden, illerden, hukuku kullanarak intikam almak istiyor"

8 polis gecenin 4'ünde eve geliyor. Pasaportlarını alıyor. Bir şeyi merak ediyorum, bir belediye başkanının evlilik cüzdanını niye alırsınız? Bu bir hastalık. Dengesini kaybetmiş bir adalet var artık Türkiye'de. Türkiye'de olağanüstü günlerden geçiyoruz 86 milyon olarak. O yüzden hepimiz, Beykoz, İstanbul, Türkiye, direnmeli. Türkiye'yi seçim kurtarır. Bu ülkenin Cumhurbaşkanı, kaybettiği ilçelerden, illerden, hukuku kullanarak intikam almak istiyor. Bizleri korkutmak istiyor. Ama, biz korkmuyoruz, korkmayacağız. Sinmiyoruz, sinmeyeceğiz.

"Beykoz halkını, İstanbul'u buraya davet ediyorum"

Bir kez daha sesleniyorum Adalet Bakanı'na, Adliye burada, gece 4'te belediye başkanını alıyorsunuz. Bugün ifade alınmayacak. Beykoz Belediye Başkanı şu anda keyfi bir şekilde emniyette tutuluyor. Beykoz halkını, İstanbul'u buraya davet ediyorum. Saat 7'de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu'nun uçağı inecek, burada olacak, il başkanımız burada olacak, milletvekilleri, belediye başkanlarımız burada olacak. Biz irademize sahip çıkacağız. Hukuk eliyle darbeye izin vermeyeceğiz. Oy veren insanlar buraya gelecek, oylarımıza sahip çıkacağız, bu ülkeye darbe yaptırmayacağız.

"Bu soruşturmayı bana kimse izah edemez, bir hukukçu olarak onlar adına utanıyorum"

Şu anda bu ülkede hukuk eliyle, yargı eliyle darbe yapılıyor. Bu soruşturmayı bana kimse izah edemez. Gece 4'te ailesinin evinin basılarak gözaltına alınmasını izah edemez. Ben bir hukukçu olarak söylüyorum, onlar adına utanıyorum. Anayasa, ceza hukukunun ilkeleri şu anda askıya alınmış durumda. Tek bir hukuk var, Recep Tayyip Erdoğan'ın uyguladığı darbe hukuku. Buna karşı tüm Türkiye'yi anayasal çerçevede direnmeye davet ediyoruz. Biz buradayız, burada olacağız, bu belediyeyi vermeyeceğiz."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Köseler'in Gözaltına Alınmasına Tepki Gösteren Ali Mahir Başarır: Türkiye'nin Ne Durumda Olduğunu Herkes Görsün. Takip Ediliyoruz, İzleniyoruz - Son Dakika

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