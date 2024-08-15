Kozan'da parkta çıkan kavgada bir genç ağır yaralandı - Son Dakika
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Kozan'da parkta çıkan kavgada bir genç ağır yaralandı

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Kozan ilçesindeki Türkeli Mahallesi, Şehit Kubilay Parkı'nda düzenlenen bir etkinlikte tartışan iki genç arasında çıkan kavgada E.Ç. isimli genç bıçaklanarak ağır yaralandı. Olayla ilgili olarak 3 şüpheli gözaltına alındı.

15.08.2024 01:49
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ADANA'nın Kozan ilçesindeki parkta çıkan bıçaklı kavgada ağır yaralanan E.Ç. (16), ağır yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Kozan ilçesi Türkeli Mahallesi, Şehit Kubilay Parkında meydana geldi. Parkta düzenlenen bir etkinlikte tartışan iki genç kavga etmeye başladı. Kimliği belirsiz kişi, E.Ç.'yi vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. İhbarla gelen sağlık ekiplerince Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan E.Ç., yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 3 şüpheli gözaltına alındı.

Kozan\'da parkta çıkan kavgada bir genç ağır yaralandı
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Kozan'da parkta çıkan kavgada bir genç ağır yaralandı - Son Dakika

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