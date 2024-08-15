ADANA'nın Kozan ilçesindeki parkta çıkan bıçaklı kavgada ağır yaralanan E.Ç. (16), ağır yaralandı.
Olay, akşam saatlerinde Kozan ilçesi Türkeli Mahallesi, Şehit Kubilay Parkında meydana geldi. Parkta düzenlenen bir etkinlikte tartışan iki genç kavga etmeye başladı. Kimliği belirsiz kişi, E.Ç.'yi vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. İhbarla gelen sağlık ekiplerince Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan E.Ç., yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 3 şüpheli gözaltına alındı.
Son Dakika › Güncel › Kozan'da parkta çıkan kavgada bir genç ağır yaralandı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?