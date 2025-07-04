Kültepe'de 77 Yıldır Süren Kazılar - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Kültepe'de 77 Yıldır Süren Kazılar

04.07.2025 11:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kültepe Kaniş/Karum Höyüğü'nde 25 ülkeden bilim insanları, Anadolu ve dünya tarihine ışık tutuyor.

Dünya ve Anadolu tarihine ışık tutan Kültepe Kaniş/Karum Höyüğü'nde 77 yıldır sürdürülen kazı çalışmalarında, Türkiye'nin yanı sıra 25 ülkeden bilim insanı da geçmişe ışık tutmaya çalışıyor.

Kayseri kent merkezinin 20 kilometre kuzeydoğusunda yer alan Kültepe Kaniş/Karum Höyüğü'nde 1948 yılında Prof. Dr. Tahsin Özgüç tarafından başlatılan arkeolojik kazılar, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi'nden Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu başkanlığında sürdürülüyor.

Güney Kore, Japonya, ABD, İtalya, Yunanistan, Çekya ve Avustralya'nın da aralarında yer aldığı 25 ülkeden arkeologlar ile çeşitli disiplinlerden bilim insanları, farklı tarihlerde kazılara katılarak tarihin izini sürüyor.

Kulakoğlu, AA muhabirine, Kültepe'deki arkeolojik kazıların sadece Anadolu'yu değil, dünya tarihini de ilgilendirdiğini söyledi.

Kazı alanında birçok disiplini ilgilendiren konular bulunduğunu anlatan Kulakoğlu, bu nedenle Türkiye'deki birçok üniversitenin yanı sıra dünyadaki üniversitelerden, enstitülerden ve merkezlerden de yabancı bilim insanlarıyla işbirliği içinde çalıştıklarını belirtti.

Kulakoğlu, işbirliklerinin önemine işaret ederek, "Kültepe'deki mevcut zenginliği ekip çalışmasıyla ortaya çıkarmamız gerekiyor ki karşılıklı olarak hem rekabet hem işbirliği olsun. Anadolu arkeolojisine dünyadan büyük ilgi var. Son yıllarda da Uzak Doğu ile biraz da benim katkımla gelişen işbirliği ortaya çıkmaya başladı. Özellikle Güney Kore'den birçok bilim insanı, enstitü ve üniversite mensubu Türkiye'ye geldi ve yakın zamanda Seul'de ve Gimhae'da Hitit sergisi yapıldı. O bölgelerden yoğun ilgi var." diye konuştu.

Güney Kore'nin Anadolu arkeolojisine başka gözle bakmaya çalıştığına değinen Kulakoğlu, "Güney Kore'deki Milli Kültürel Miras Araştırma Enstitüsü, bakanlığımız ve üniversitemizle yapılan protokolle Kültepe kazılarına ekip gönderiyor. Onlar da bizim araştırma sorularımıza göre ilgili alanlarda çalışmalarını yapacak. Hem arkeolojik çalışmalar var hem analiz için işbirliği yapacağız, bir laboratuvar kurma niyetimiz var. Eğer bunlar yapılırsa Türk arkeolojisine büyük katkı olacaktır." dedi.

"Bilimsel heyet listemizde 25 ülkeden ekip üyeleri var"

Kulakoğlu, Japon bilim insanlarıyla da çeşitli projeler gerçekleştirdiklerini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Okayama ve Tokyo üniversitelerindeki arkadaşlarla yıllardır çalışıyoruz. Avustralya'dan da bir ekibimiz var, bunlar özellikle eski bitki kalıntılarını çalışan uzman arkadaşlar. Onlar da aynı şekilde bize katkıda bulunuyor. Daha önce batıdan daha yoğun ilgi varken şimdi biraz yön değiştirdik, doğuya kaydık ama onlarla sınırlı değil. Kültepe olarak bilimsel heyet listemizde 25 ülkeden üyeler var. Kimisi bireysel olarak katılıyor, ilgili uzmanlık alanlarına bağlı olarak bizimle çalışmak istiyor. Kültepe herkesin çalışmak istediği bir alan. Arkeolog olarak da arkeolojiye yardımcı disiplinlerden insanların da en verimli çalışabileceği yerlerden biri Türkiye ve Anadolu, Anadolu içinde de özellikle Kültepe'yi sayabiliriz."

İtalyan arkeolog, Kültepe'de mimari anlayışı çözmeye çalışıyor

Kültepe'deki kazılara 2021'den bu yana katılan İtalya Milano Üniversitesinden arkeolog Michael Campeggi de Kültepe'de Prof. Dr. Luca Peyronel başkanlığında araştırmalar yaptıklarını, Türk-İtalyan ortaklığındaki projeyle Kazı Başkanı Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu öncülüğünde çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Kültepe'nin milattan önce ikinci bin yıla tarihlendirilen tabakalarında kronolojik gelişimi anlamak ve buradaki mimari gelişimi açığa çıkarmak istediklerini ifade eden Campeggi, daha önce de Gaziantep Karkamış'taki arkeolojik kazılarda bulunduğunu anlattı.

Ekiplerinde doktora öğrencileri, uzman arkeologlar, arkeozoologlar ve paleobotanikçilerin yer aldığını belirten Campeggi, o dönemdeki insanların nasıl yaşadıkları, neler yedikleri hakkında bilgi sahibi olmaya çalıştıklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Bilim İnsanı, Türkiye, kayseri, Güncel, Eğitim, Sanat, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kültepe'de 77 Yıldır Süren Kazılar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Düşen uçağın pilotunun son fotoğrafı yürekleri yaktı Düşen uçağın pilotunun son fotoğrafı yürekleri yaktı
İrem Derici ve DJ Melih Kunukcu aşkı sona erdi İrem Derici ve DJ Melih Kunukcu aşkı sona erdi
Bebeğini poşetle çöpe atıp ölüme terk etti Bebeğini poşetle çöpe atıp ölüme terk etti
Şebnem Bozoklu yeni filminin kamera arkasını yayınladı: Erkekler yine üstsüz Şebnem Bozoklu yeni filminin kamera arkasını yayınladı: Erkekler yine üstsüz
Polisi görünce namaza dursa da işe yaramadı Polisi görünce namaza dursa da işe yaramadı
İflas sürecindeki kuruyemiş devi için mahkemeden yeni karar İflas sürecindeki kuruyemiş devi için mahkemeden yeni karar
Çocuğunu hastaneye götüren vatandaş, doktorlardan aldığı cevaba öfkelendi Çocuğunu hastaneye götüren vatandaş, doktorlardan aldığı cevaba öfkelendi
5 yaşındaki çocuk köyü yanmaktan kurtardı 5 yaşındaki çocuk köyü yanmaktan kurtardı
Uzaylı Zekiye’nin yıldızı Seden Kızıltunç seneler sonra görüntülendi Uzaylı Zekiye'nin yıldızı Seden Kızıltunç seneler sonra görüntülendi
Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık yarın ameliyata alınacak Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık yarın ameliyata alınacak
Trafikte dehşete düşüren görüntü İki araç arasına sıkıştırdığı şahsı böyle darbetti Trafikte dehşete düşüren görüntü! İki araç arasına sıkıştırdığı şahsı böyle darbetti

11:04
Sahte diploma iddianamesi hazır İşte İmamoğlu için istenen ceza
Sahte diploma iddianamesi hazır! İşte İmamoğlu için istenen ceza
10:53
26 ilde yapıldı, sonuç vahim Liderlerin canını sıkacak araştırma
26 ilde yapıldı, sonuç vahim! Liderlerin canını sıkacak araştırma
10:31
Onların da aylıkları güncellendi İşte İmam ve vaizlerin alacağı maaş
Onların da aylıkları güncellendi! İşte İmam ve vaizlerin alacağı maaş
10:14
Bakan Yumaklı: Çeşme’deki yangın kontrol altına alındı
Bakan Yumaklı: Çeşme'deki yangın kontrol altına alındı
07:12
Meclis’te 100’ü aşkın vekil ve personel hastanelik oldu
Meclis'te 100'ü aşkın vekil ve personel hastanelik oldu
16:38
Tarih de yer de kesinleşti PKK terör örgütü, silah bırakmaya başlıyor
Tarih de yer de kesinleşti! PKK terör örgütü, silah bırakmaya başlıyor
16:27
Ekiplerin yıktığı binadan sonra ortaya çıkan görüntü pes dedirtti
Ekiplerin yıktığı binadan sonra ortaya çıkan görüntü pes dedirtti
16:05
Galatasaray’a 3 milyar TL’lik müjde
Galatasaray'a 3 milyar TL'lik müjde
15:37
Futbol dünyasını yasa boğan trafik kazaları
Futbol dünyasını yasa boğan trafik kazaları
15:35
AK Parti Grup Başkanı Güler: En düşük emekli maaşı 16 bin 881 liraya yükseltildi
AK Parti Grup Başkanı Güler: En düşük emekli maaşı 16 bin 881 liraya yükseltildi
15:29
Kandilli Marmara’daki sarsıntılar sonrası uyardı: Deprem olunca yükseklere kaçın
Kandilli Marmara'daki sarsıntılar sonrası uyardı: Deprem olunca yükseklere kaçın
15:23
Zeynep Sönmez, Wimbledon’da tarihe geçti
Zeynep Sönmez, Wimbledon'da tarihe geçti
15:22
Aldatılan kadın, ilişkisini öğrendiği kocası tarafından fare zehiriyle öldürüldü
Aldatılan kadın, ilişkisini öğrendiği kocası tarafından fare zehiriyle öldürüldü
15:09
Doğurduğu bebek öğrencisine çok benzeyince kadının öğretmenin yasak ilişkisi ortaya çıktı
Doğurduğu bebek öğrencisine çok benzeyince kadının öğretmenin yasak ilişkisi ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.07.2025 11:21:30. #7.13#
SON DAKİKA: Kültepe'de 77 Yıldır Süren Kazılar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.