Kültür ve Sanat Etkinlikleri Haftası

Güncel

Dünyanın çeşitli şehirlerinde bu hafta, film festivallerinden sanat fuarlarına, konserlerden sergilere, geniş bir yelpazede birbirinden farklı etkinlikler gerçekleştirilecek.

Fransız besteci Georges Bizet'nin 4 perdelik opera eseri "Carmen", 12 Şubat'ta Çek Cumhuriyeti'nin Prag şehrinde sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Mısır Kültür Bakanlığının, 2025'i "Ümmü Gülsüm Yılı" ilan etmesi dolayısıyla hazırlanan "Ümmü Gülsüm Müzik ve Şarkı Festivali" etkinlikleri gerçekleştirilecek. 3 Şubat'ta Gülsüm'ün doğum yeri Dakahlia'nın Tamay El Zahayra köyünde başlayan etkinlikler, şubat ayı boyunca Mısır'ın farklı bölgelerinde devam edecek.

Tatar asıllı Rus şarkıcı Alsu, 14 Şubat'ta Azerbaycan'da Bakü Kongre Merkezi'nde konser verecek.

Rock müzik grubu Pantera bugün Belçika'nın Brüksel, 12 Şubat'ta İtalya'nın Bolonya, 13 Şubat'ta İsviçre'nin Zürih, 15 Şubat'ta da Fransa'nın Paris kentinde müzikseverlerle buluşacak.

ABD'li şarkıcı ve söz yazarı Teddy Swims, yarın Almanya'nın Düsseldorf, 13 Şubat'ta Belçika'nın Antwerp, 14 Şubat'ta Almanya'nın Hamburg ve 16 Şubat'ta Norveç'in Oslo ???????şehrinde hayranlarıyla buluşacak.

Gracie Abrams, yarın Portekiz'in Lizbon, 15 Şubat'ta Almanya'nın Stuttgart kentinde dinleyiciyle buluşacak.

ABD'li şarkıcı Cyndi Lauper yarın İngiltere'nin başkenti Londra'da, 14 Şubat'ta Birmingham'da, 16 Şubat'ta ise İrlanda'nın Belfast şehrinde konser verecek.

Güney Koreli müzik grubu "Ateez" yarın Almanya'nın Köln, 14 Şubat'ta Danimarka'nın Kopenhag kentinde sahne alacak.

Film Festivalleri

Avrupa'nın önde gelen film festivallerinden, "Berlinale" olarak da bilinen "Berlin Uluslararası Film Festivali" Almanya'nın Berlin şehrinde 13 Şubat'ta başlayacak. Festival 23 Şubat'a kadar devam edecek.

Belgesel filmlere yer verilen "Big Sky Belgesel Film Festivali" Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Missoula kentinde 14-23 Şubat'ta izleyiciyle buluşacak.

ABD'nin Santa Barbara şehrinde 1986'dan beri her yıl düzenlenen "Santa Barbara Uluslararası Film Festivali" (SBIFF) yarın başlıyor. Festival 15 Şubat'a kadar devam edecek.

Sanat ve film aracılığıyla "Afrika kökenli insanlar arasında kültürel anlayışı" teşvik etmeyi hedefleyen "Pan Afrika Film Festivali" (PAFF) ABD'nin Los Angeles kentinde 17 Şubat'a kadar izleyiciye sunulacak.

Kanada'nın Victoria şehrinde 6 farklı salonda, 150 filmin sinemaseverlerle buluşacağı "Victoria Film Festivali" 16 Şubat'ta sona erecek.

Sergiler

Fotoğraf satıcısı ve galeri sahibi Stephen Cohen'in 1992'de ortaya koyduğu sanat fotoğrafçılığı fuarı "Photo LA" ABD'nin Los Angeles kentinde 13 Şubat'ta başlıyor.

Japanese Art History a la Takashi Murakami sergisi, Londra'daki Gagosian Grosvenor Hill'de 8 Mart'a kadar ziyarete açık olacak.

ABD'li ressam Noah Davis'in eserlerinden oluşan "Noah Davis" sergisi, 11 Mayıs'a kadar Londra'da Barbican'da görülebilecek.

Londra'da açılan "Found Objects: Prints and Multiples from the 1960s" sergisi, Cristea Roberts Gallery'de 8 Mart'a kadar sanatseverleri ağırlayacak.

ABD'de vizyona girecek filmler

Yönetmenliğini Julius Onah'ın üstlendiği, Anthony Mackie, Harrison Ford, Seth Rollins ve Rosa Salazar'ın rol aldığı "Captain America: Brave New World", 14 Şubat'ta ABD'de sinemaseverlerin beğenisine sunulacak.

Bernard MacMahon'un yönettiği ve Led Zeppelin'in kuruluşunu ve ilk yıllarını konu alan "Becoming Led Zeppelin", Sydney Park, Hernan Mendoza, Ritesh Rajan, Anna Campbell ve Marianna Burelli'nin oyunucu kadrosunda yer aldığı, yönetmen koltuğunda Dan Levy Dagerman'ın oturduğu " You, Me & Her" vizyona girecek.

Yönetmenliğini Jules Rosskam'ın yaptığı belgesel ve drama türündeki "Desire Lines" izleyiciyle buluşacak.