Kültür ve Turizm Bakanı: Gece müzeciliği çalışması turist sayısını arttırdı

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KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 'Geleceğe Miras' projesi kapsamında hayata geçirilen gece müzeciliği çalışmasıyla esnaf ve turistlerden olumlu geri dönüşler aldıklarını belirterek, "Hem gündüz ziyaretçi sayısı arttı hem de gece ziyaretçisi" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya'nın Gündoğmuş, İbradı ve Manavgat ilçelerinde bakanlığı tarafından yapılan çalışmalarla ilgili çeşitli incelemelerde bulundu. Gündoğmuş ve İbradı'yı ziyaretinden sonra Side Antik Kenti'ne gelen Bakan Ersoy'a, kazı başkanlığı tarafından gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgi verildi. Bakan Ersoy, gazetecilere yaptığı açıklamada turizmi 12 aya yaymak için 'Geleceğe Miras' projesi kapsamında çeşitli çalışmalar yaptıklarını anlattı.

Yazın gündüzleri çok sıcak olduğunu ve turistlerin otellerinden çıkamadığına vurgu yapan Bakan Ersoy, "Geleceğe miras politikası ana kapsamlarından biri gece müzeciliği. Otellere hapsolmuş olan, yazın sıcaklığın yoğun olduğu noktalarda, gün batımından sonra da misafirlerimizin, ziyaretçilerin gezmesini sağlıyor. Bu bağlamda da bu sene itibariyle Batı Anadolu'dan başlayarak birçok noktada gece müzeciliğini hayata geçirdik" dedi.

Gece müzeciliğinin turistlerin otellerinden çıkmasının sağlandığını aktaran Bakan Ersoy, "Hem turistler hem esnaftan çok olumlu dönüşler geliyor. Hem gündüz ziyaretçi sayısı arttı hem de gece ziyaretçisi. Gece müzeciliğinin bir amacı da sezonu uzatmak, sezonu 12 aya yaymak, güneş dışında da deniz turistini destekleyecek yeni bir ürün sağlamak. Güneşin ve denizin popüler olmadığı aylarda kültürel faaliyetler açısından önemli. Ürün çeşitliliğinin destinasyon açısından da çok faydası oluyor. Özellikle farklı destinasyonlardan" dedi. Bakan Ersoy, Side gibi Türkiye'nin birçok yerinde kazıların 12 ay devam ettiğini de söyledi.