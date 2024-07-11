Kültür ve Turizm Bakanı: Gece müzeciliği çalışması turist sayısını arttırdı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kültür ve Turizm Bakanı: Gece müzeciliği çalışması turist sayısını arttırdı

Geniş Video İzle

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 'Geleceğe Miras' projesi kapsamında hayata geçirilen gece müzeciliği çalışmasıyla esnaf ve turistlerden olumlu geri dönüşler aldıklarını belirtti. Gece müzeciliği sayesinde turistlerin otellerinden çıkması sağlanırken, gündüz ve gece ziyaretçi sayısı da arttı. Bu çalışma aynı zamanda turizm sezonunu uzatmayı ve yeni bir ürün sunmayı hedefliyor.

11.07.2024 19:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 'Geleceğe Miras' projesi kapsamında hayata geçirilen gece müzeciliği çalışmasıyla esnaf ve turistlerden olumlu geri dönüşler aldıklarını belirterek, "Hem gündüz ziyaretçi sayısı arttı hem de gece ziyaretçisi" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya'nın Gündoğmuş, İbradı ve Manavgat ilçelerinde bakanlığı tarafından yapılan çalışmalarla ilgili çeşitli incelemelerde bulundu. Gündoğmuş ve İbradı'yı ziyaretinden sonra Side Antik Kenti'ne gelen Bakan Ersoy'a, kazı başkanlığı tarafından gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgi verildi. Bakan Ersoy, gazetecilere yaptığı açıklamada turizmi 12 aya yaymak için 'Geleceğe Miras' projesi kapsamında çeşitli çalışmalar yaptıklarını anlattı.

Yazın gündüzleri çok sıcak olduğunu ve turistlerin otellerinden çıkamadığına vurgu yapan Bakan Ersoy, "Geleceğe miras politikası ana kapsamlarından biri gece müzeciliği. Otellere hapsolmuş olan, yazın sıcaklığın yoğun olduğu noktalarda, gün batımından sonra da misafirlerimizin, ziyaretçilerin gezmesini sağlıyor. Bu bağlamda da bu sene itibariyle Batı Anadolu'dan başlayarak birçok noktada gece müzeciliğini hayata geçirdik" dedi.

Gece müzeciliğinin turistlerin otellerinden çıkmasının sağlandığını aktaran Bakan Ersoy, "Hem turistler hem esnaftan çok olumlu dönüşler geliyor. Hem gündüz ziyaretçi sayısı arttı hem de gece ziyaretçisi. Gece müzeciliğinin bir amacı da sezonu uzatmak, sezonu 12 aya yaymak, güneş dışında da deniz turistini destekleyecek yeni bir ürün sağlamak. Güneşin ve denizin popüler olmadığı aylarda kültürel faaliyetler açısından önemli. Ürün çeşitliliğinin destinasyon açısından da çok faydası oluyor. Özellikle farklı destinasyonlardan" dedi. Bakan Ersoy, Side gibi Türkiye'nin birçok yerinde kazıların 12 ay devam ettiğini de söyledi.

Kültür ve Turizm Bakanı: Gece müzeciliği çalışması turist sayısını arttırdı
Kaynak: DHA

Kültür ve Turizm Bakanı, Mehmet Nuri Ersoy, turist, Miras, Kültür, Turizm, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kültür ve Turizm Bakanı: Gece müzeciliği çalışması turist sayısını arttırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


19:41 Kılıçdaroğlu’na Tanju Özcan’dan yanıt: Sizin kadar yalancı tanımadım Kılıçdaroğlu'na Tanju Özcan'dan yanıt: Sizin kadar yalancı tanımadım
19:40 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenskiy ile görüştü: Karadeniz Tahıl Girişimi için çalışmalara yeniden başladık Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenskiy ile görüştü: Karadeniz Tahıl Girişimi için çalışmalara yeniden başladık
17:55 Ümraniye’de tehlikeli provokasyon Yabancı uyruklu esnaftan haraç kestiler Ümraniye'de tehlikeli provokasyon! Yabancı uyruklu esnaftan haraç kestiler
16:33 Gazze’de geçici yönetim sinyali ABD basını ortaya attı: Hamas razı oldu Gazze'de geçici yönetim sinyali! ABD basını ortaya attı: Hamas razı oldu
19:21 Beşiktaş ile Galatasaray arasındaki Süper Kupa maçı 3 Ağustos’ta Olimpiyat Stadyumu’nda oynanacak Beşiktaş ile Galatasaray arasındaki Süper Kupa maçı 3 Ağustos'ta Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak
19:13 Tete transferinin faturası ağır oldu FIFA’dan Galatasaray’a ceza Tete transferinin faturası ağır oldu! FIFA'dan Galatasaray'a ceza
18:46 Jose Mourinho, Ferdi Kadıoğlu’nun ayrılığını veto etti Jose Mourinho, Ferdi Kadıoğlu'nun ayrılığını veto etti
17:54 TFF Başkan Adayı İbrahim Hacıosmanoğlu: Kesinlikle adaylıktan çekilmeyeceğim TFF Başkan Adayı İbrahim Hacıosmanoğlu: Kesinlikle adaylıktan çekilmeyeceğim
17:30 Kılıçdaroğlu’ndan Tanju Özcan’a zehir zemberek sözler: Ölürsem cenazeme gelme Kılıçdaroğlu'ndan Tanju Özcan'a zehir zemberek sözler: Ölürsem cenazeme gelme
17:29 Adnan Oktar davasında örgütün hukuk imamından çarpıcı sözler: Zıvanadan çıkmıştı, en büyük korkusu yalnız kalmaktı Adnan Oktar davasında örgütün hukuk imamından çarpıcı sözler: Zıvanadan çıkmıştı, en büyük korkusu yalnız kalmaktı
17:07 Özgür Özel’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın video mesajının yarıda kesilmesine tepki Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın video mesajının yarıda kesilmesine tepki
16:20 ABD enflasyonu sonrası altın tarihi zirveyi gördü ABD enflasyonu sonrası altın tarihi zirveyi gördü
15:52 Servet Yardımcı, TFF Başkan adaylığından çekildi Servet Yardımcı, TFF Başkan adaylığından çekildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.07.2024 21:06:34. #1.11#
SON DAKİKA: Kültür ve Turizm Bakanı: Gece müzeciliği çalışması turist sayısını arttırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement