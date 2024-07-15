Kulu'da elektrikli bisiklet sürücüsü trafik kazasında hayatını kaybetti - Son Dakika
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Kulu'da elektrikli bisiklet sürücüsü trafik kazasında hayatını kaybetti

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Konya'nın Kulu ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı elektrikli bisiklet sürücüsü emekli polis Hasan Hüseyin Şehitoğlu (69) yaşamını yitirdi. Kaza, Kulu ilçesi Ankara Caddesi Çiçekkent Kavşağı'nda meydana geldi. Şehitoğlu, ambulansla Kulu Bölge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sürücü Ahmet Bek gözaltına alındı.

15.07.2024 20:40
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KONYA'nın Kulu ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı elektrikli bisiklet sürücüsü emekli polis Hasan Hüseyin Şehitoğlu (69) yaşamını yitirdi.

Kaza, bugün saat 17.40 sıralarında Kulu ilçesi Ankara Caddesi Çiçekkent Kavşağı'nda meydana geldi. Ahmet Bek (26) yönetimindeki 06 BHR 473 plakalı hafif ticari araç, sola dönmek için kavşağa doğru yaklaşan Hasan Hüseyin Şehitoğlu'nun kullandığı elektrikli bisiklete arkadan çarptı. Kazada Şehitoğlu, yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ambulansla Kulu Bölge Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Şehitoğlu, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Yalnız yaşayan Şehitoğlu'nun ekmek alıp, evine gitmek üzere olduğu öğrenildi. Sürücü Ahmet Bek de polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kulu\'da elektrikli bisiklet sürücüsü trafik kazasında hayatını kaybetti
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Kulu'da elektrikli bisiklet sürücüsü trafik kazasında hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kulu'da elektrikli bisiklet sürücüsü trafik kazasında hayatını kaybetti - Son Dakika
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